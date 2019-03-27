【香港製造】長者種涼粉草、用馬藍紮染：保育港植物怕終有天消失

「本土」是近年本港的流行語，生於斯長於斯，又有多少人了解這片土地原生的一草一木？同樣扎根香港，有一班老友記不忍見本地原生植物隨城市發展，未被下一代認識就逐漸被破壞，於是身體力行、透過長者中心的活動學種香港原生植物，守護本土價值，他們笑言：「涼粉就吃得多，但我們連它來自本地涼粉草都不知道，太沒道理吧！」

本地植物用途多多：製涼粉、做茶果、做染料

在朝氣蓬勃的春天早上，上水蕉徑的一塊農田迎來一片笑聲。原來一群老友記為準備播種，正一邊除草，一邊閒話家常。他們都參加了「林植宣博士老人綜合服務中心」於去年十月開展的「We‧Go Green童心耆創綠悠文化」計劃，學習裁種本地原生植物。計劃除裁種原生植物工作坊，亦有植物導賞培訓，吸引約40位長者。田內的收成見證他們過去約半年的辛勞付出，老友記們種植至少5、6種原生植物，包括可製成涼粉的涼粉草、做茶果的雞屎藤和做染料的木藍等。

一群老友記在上水蕉徑的一塊農田學習裁種本地原生植物。（李智智攝）

環視本港優美郊野，其實已知的本地植物品種達逾3,000種，而原生植物多達逾2,000種；有14種更以香港命名，其中四種只在香港找到，包括香港蛇菰、香港細辛、香港茶和香港巴豆。

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「年輕人，廿四味喝過吧，但它的材料之一是本地原生的火炭母！」65歲的陳嘉文雀躍地說。本身是家庭主婦的她，趁孩子如今成家立室，特意參加計劃重拾對植物的興趣，「本地的原生植物都是寶！它們有的可藥食兩用，有的可紮染，我學完又可與親友分享一下！我覺得我今次沒有參加錯了，哈哈！」

本身是家庭主婦的陳嘉文希望身體力行，為保育出一分力。（李智智攝）

陳嘉文續說，自嘲雖是微不足道的婦孺，但非常關心本地生長的一草一木的生存空間，深深感受到最近颱風和氣候變幻無常，郊野和農地又愈來愈少，植物快要消失，「我們的食物都是外地買的東西，經常聽新聞說和見朋友互傳（消息），那些都放很多化學農藥，老人和年輕人都多了病痛。我們真的要出一分力，我起初都覺得人微言輕，加入活動後與志同道合的人一起宣揚，力量就大了」。

「涼粉就吃得多，但我們卻連它來自本地涼粉草都不知道，太沒道理吧！」她強調原生植物與港人生活息息相關，最近她在維園花展幫忙推廣本土的植物時，不少人都深感興趣，爭相詢問種植方法。

胡文健認為如原生植物再被忽略，終有一天會消失。（李智智攝）

在旁忙於播種的胡文健（60歲）是少數男士參加者之一。他退休前擔任工程承包管理，笑言之前為謀生被逼「不環保」，期望在退休後為環保「做點事」。他初時不明白原生植物本來在本地野生，為何仍要特意保育栽種，坦言參加計劃只為改善種植技巧，但後來才明瞭除了城市發展外，近年政府引入很多具侵略性的外來品種，枝葉分泌令旁邊的種子無法發芽，抑制其他植物生長，削弱了原生植物的競爭力，令如今原生植林無法復原。「例如含羞草（俗稱「怕醜草」），我們小時候遍山都是，但現在已經少了很多，如果我們繼續忽略這些原生植物，它們終有一天會消失。」

完成農務後，負責計劃的林植宣博士老人綜合服務中心助理服務幹事霍健明，帶老友記「做文青」學習藍染紮染，使用的染料正正是他們之前親手種植的馬藍。

「常說本土，我其實本土價值之一，就是植物和港人有不同關係。」主力帶領植物導賞的霍健明感觸地說，本身自己對植物「零知識」，「以前行山時都當它們是草，但當我認識它時，你會很容易發覺到這棵植物，而且你會走慢些去了解它，並會將自己對植物的喜好分享給其他人。因為你欣賞它，才會慢慢產生感情，才會願意保護它」。