【退而不休】66歲義工王自言過度活躍　小時父親重男輕女吃盡苦頭

「爸爸認為，嫁出去的女是潑出去的水，不需要太高學歷，也不需要賺到很多錢，最重要能夠侍奉丈夫及家庭。」今年66歲的笑笑說。 笑笑退而不休，現在仍四處做義工，今天來海洋公園做導賞員、明天出席東華三院籌款活動、後天參加腦退化症話劇排練，她還考了保安牌，為生活買個保險。在傳統中國家庭成長的她，小時因父親重男輕女的觀念吃了不少苦頭。但父親不給予的，例如讀書，她也主動爭取，練就她今日凡事靠自己的性格。 攝影：黃寶瑩

「女性」身份 注定資源比哥哥少

上一集提到，曾在四大會計公司擔任行政工作的笑笑，以往習慣把薪金分成三份，一份家用，一份日常開支，一份儲蓄。「當時月賺120元，40元給媽媽，40元自己用，40元儲起。那時一份三文治加一杯飲品要3元，40元一個月確實很難捱。」但她仍堅持月儲40元，是因為在那個重男輕女的年代，女人不被重視，這使她意識到女人需要有「身邊錢」。而她自己，便是重男輕女觀念之下的一個「體驗者」。

「我有八兄弟姊妹，我排最小，上面有五個哥哥。」笑笑生活在一個重男輕女的中國傳統家庭，家中最好的資源都給了她五個哥哥，年紀最小的她早早領略「女人」在家庭中該扮演甚麼角色，家頭細務基本上都要她做。

一天兩度燙傷 6歲女孩強忍淚水

「最難忘是我在一天內進出兩次瑪麗醫院。」笑笑說。那一年她6歲，媽媽及舅舅在置地廣場經營職員餐廳，她要幫忙送外賣給置地的員工，身形嬌小的她，左右手各提一個紅色駱駝牌水壺，5公升的水壺有她手臂般高，當她吃力地提着兩個水壺上樓梯時，不小心絆倒，更人仰馬翻，堵着水壺的木塞奪口而出，滾燙的水傾瀉如注，燙傷了她的左腳。送到瑪麗醫院後，姑娘一邊包紮一邊說：「乜你咁唔小心啊！」

由於傷勢未算嚴重，出院後笑笑繼續到店裡幫忙，再次接到外賣的單子，她提着一個水壺，一拐一拐地拾級而上，突然一個匆匆下樓梯的員工迎面撞倒她，她再次「打潟水」，燙傷了右手，再被送入瑪麗醫院，那位姑娘見她又燙傷，二話不說斥責她：「我未見過有女仔好似你咁百厭！」委屈的小女孩強忍着淚水，默默承受姑娘的指責。「這是爸爸一向的教導，家醜不得外揚。」笑笑說。

她要幫忙送外賣給置地的員工，身形嬌小的她，左右手各提一個紅色駱駝牌水壺，5公升的水壺有她手臂般高。（受訪者提供）

如果你不能考取前三名，就不要再升上去了。 笑笑的爸爸

讀書機會自己爭取 「考唔到前三名唔好升學」

她的爸爸認為女子靠丈夫，無需高學歷。由於姨丈是順德船務的董事長，她的五個哥哥自小便被帶到澳門就讀貴族學校，她卻要自己爭取讀書的機會。爸爸告訴她：「如果你不能考取前三名，就不要再升上去了。」於是她拼命地讀，小一至小六都考入三名之內。升上中學後英語難度加深，她為了繼續有書讀，經常跑到天星碼頭找外國人聊天。「看到有外國人拿着地圖，我會走過去用我認識的英文交談及帶路，如果他們一臉疑惑，證明我說錯了，便用再簡單的詞語表達。」

笑笑成長的五六十年代，香港仍未有免費教育。直至1974年，港英政府才發表《香港未來十年內之中等教育白皮書》：「政府之主要目標，厥為至1979年時，使所有兒童均能接受九年資助教育：即六年小學教育及三年中學教育。」這項目標提前一年完成，自1978年起，香港實施九年免費教育，強制所有適齡兒童均要接受教育。2007年，時任政府宣佈實行12年免費教育，即自2008/09學年起，政府全面資助就讀公營中學的學生至高中畢業為止。

她的爸爸告訴她：「如果你不能考取前三名，就不要再升上去了。」

女孩子有會考畢業已經好巴閉、好勁，唔需要再讀喇。 笑笑的爸爸

父親：女性毋需高學歷

中五會考，笑笑雖沒考取高分，但成績也足以升讀預科。爸爸卻說：「女孩子有會考畢業已經好巴閉、好勁，唔需要再讀喇。」於是她只能投身社會，在大型百貨公司做售貨員。可惜嗎？笑笑搖頭說：「不可惜，如果再讀上去，萬一達不到爸爸的要求怎麼辦？出來工作未嘗不是一條出路。」

根據《2018年香港女性男性主要統計數字》，按性別劃分曾受專上教育的人口比例，女性為30.8%（約101萬人），男性為35.1%（約103萬人）。至於每月就業收入中位數，女性為$15000，男性則有$19000。

爸爸是我最敬佩的人，是世上最好的男人，沒有之一。 笑笑

最敬仰的男人：爸爸

對於父親因重男輕女所施予的壓力，笑笑從未埋怨半句，她甚至仰慕他。「爸爸曾是消防員，薪高糧準，但由於家中有八個孩子，為了給予我們更好的生活，在未經營職員餐廳時，爸爸放假會做兼職，到置地公司做揸𨋢員。」年紀小小的她看着父親扛起整個家，便覺得他的身影愈加高大，「爸爸是我最敬佩的人，是世上最好的男人，沒有之一。」

父親嚴厲的管教，使她自小便懂得未雨綢繆，小時候安排讀書時間，長大後安排退休的生活。今年66歲的她，每天都到不同地方做義工，「患有過度活躍症的老人。」她笑說。