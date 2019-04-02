【深水埗尋黃霑足跡】故居外見暴動、戲院睇鹹片　還原鬼才故事　

說起一代鬼才，非黃霑莫屬。黃霑原名黃湛森，1949年來港後成為一代才子，曾寫下一首首家傳戶曉的香江名句。研究流行文化多年的吳俊雄，在2004年黃霑逝世後開始走進入他書房，研究一代鬼才是怎樣煉成。他從書房裏發現一張黃霑的稅單，還有駕駛執照，地址寫著深水埗大埔道與白田街交界－－黃霑的香江故事原來在深水埗源起。 辦文化旅遊的《活現香港》近年邀吳俊雄合作，開辦導賞團，帶領市民遊歷黃霑的舊日足跡，讓大家更了解一代鬼才的成長背景，從而發現他的作品，跟深水埗有着千絲萬縷的關係。 攝影：鄧倩螢

05年受黃霑家人所託，「黃霑書房」創辦人吳俊雄（梁款）花上八年時間，從黃霑的書房裏翻查填詞手稿、書法及藏書等，創立「黃霑書房」網站，還原他的成長故事，讓大眾重新認識黃霑。

在吳俊雄與《活現香港》創辦人陳智遠的帶領下，一眾參與導賞團的市民日前從石硤尾地鐵站出發，到深水埗尋找黃霑昔日的足跡。他們戴上耳機，一邊聽著50年代收音機播放的音樂，一邊穿過深綠色的地下隧道，就如踏進時光隧道一樣，走出隧道後映入眼簾的，就是香港第一個興建的公共屋邨－－石硤尾邨。

在吳俊雄與《活現香港》創辦人陳智遠的帶領下，一眾人從石硤尾地鐵站出發，穿過深綠色的地下隧道後，映入眼簾的是香港第一個興建的公共房屋－－石硤尾邨。

第一幕：石硤尾寮屋區大火

導賞第一站是黃霑舊日故居。1949年，黃霑跟家人逃難到香港，住在大埔道與白田街交界上的一棟唐樓。當年他們一家在該唐樓的當舖樓上居住，現今唐樓仍在，惟當舖不復見，舊址已變成了護老院。

50年代，黃霑（後排）與父母及弟弟，攝於大埔道故居 。（「黃霑書房」提供）

其實黃霑來港年代，正值是二次世界大戰後大量內地人移居香港的年代。香港人口由1945年的60多萬，短短5年間就激增至約230萬，有部分內地難民更在石硤尾搭建木屋居住。

1953年聖誕節當日，石硤尾木屋區發生大火，五萬多人一夜間無家可歸。吳俊雄翻查當年大火報告，發現火災範圍剛巧止於黃霑一家所住的大樓前。石硤尾大火不足後，殖民地政府就在木屋區原地建成了石硤尾邨，吳俊雄說：「黃霑曾見證社會潰爛，不過亦見到好多人頃刻間就能上樓，覺得香港這個地方復原能力好強。」

可惜好景不常，三年後又有另一個重彈猛地擲在深水埗，對黃霑影響深遠。

美荷樓早於1954年建成，是香港最早期、碩果僅存的「H」形徙置大廈，並獲政府於2013年改建為現時的美荷樓青年旅舍。

第二幕：雙十暴動、目睹搶劫，放火

當年社會上國共兩黨立場界線分明，而徒置屋邨內不乏國民黨支持者，每逢10月10日中華民國國慶，屋邨窗外均會出現一遍青天白日滿地紅的旗海。1956年，有徙置事務處職員移除了懸掛在李鄭屋徙置區的大型「雙十」徽牌，惹來國民黨支持者不滿，後來逐漸演變成示威、罷工，甚至大規模暴亂。位於青山道58號的嘉頓中心亦是肇事現場，當年瑞士駐港領事館的副領事兼參贊恩斯特（Fritz Ernst）及其夫人，當年恰巧駛經大埔道及青山道交匯處，不幸被街上暴徒拖出車外活生生毆打致死。

由黃霑故居向外俯瞰，暴亂景象一覽無遺。1988年，黃霑於專欄寫起了一篇「付不起的代價」憶述往事，證明自己親眼目睹暴徒燒的士，更寫道「暴動中的群眾無理性，根本像失了心的野獸。」

黃霑父親黃國新為國民黨支持者，黃霑年少時，父親經常告訴他，國民黨總有一天要反攻大陸，少年黃霑本也相信。直至他長大後，親眼目睹多場暴動，想法也漸變，「第一年他學父親所言說國民黨會反抗大陸，第二年開始灰心，到第三年整個態度已完全不一樣，更在報章雜誌寫專欄，寫道『反抗大陸是一場夢』。他問自己，香港人自己可以做到什麼？」見過許多紛擾動蕩，黃霑於1988年在報章專欄上寫了一篇「付不起的代價」，當中這樣寫道：「香港是我們家園，我們家園本來好端端，我希望它一直好下去。」

黃霑的歌 香港人的故事

50至60年代，香港人面對政權變更，黃霑也由難民身份漸漸找到香港人的身分認同。吳俊雄說，黃霑見到不只有悲，卻同時找到喜，從他七十年代初寫下的《獅子山下》，可見其睇法：「歌詞裏有一句『總算是歡笑多於唏噓』，一個經歷各種淒酸後的人，發現是歡笑多於唏噓，這首歌的歌詞，其實是由舊居延伸而來的經歷。」

北河戲院一齣戲上映七日 西片、色情片包羅萬有

黃霑被冠上許多稱號：鬼才、不文霑，香港四大才子之一，吳俊雄說，深水埗向他供應了不少多元文化養分。50至90年代，深水埗一片繁榮，鼎盛時期有16間戲院。導賞團站在當年北河戲院的原址（現為北河大廈），陳智遠找來當年的《工商日報》，講解報章上面寫滿當週上映的電影。從報章所見，當年電影種類包羅萬有，粵劇外還有外語片、國語片及粵語片等，「有套40、50年代上映的《肉山藏坦己》，由艷冶女星秦小梨跳脫衣舞，相信霑叔當年都沒有放過。」吳俊雄笑道。

吳俊雄指，1950年代深水埗，由日常生活到娛樂皆靠近平民大眾，再加上黃霑的音樂老師梁日昭，以大眾化模式向他教導音樂，讓黃霑儲藏了眾多日後創作的種籽。

「從深水埗走出來什麼都有，黃霑的性知識亦不是正經地學，（深水埗）是一個很古怪的地方，而他就將這種古怪入了詞。」 「黃霑書房」創辦人吳俊雄

黃霑、蔡瀾、倪匡當年在亞視節目《今夜不設防》擔任主持，與嘉賓不時討論性與愛相關話題。（資料圖片）

除了《獅子山下》，1984年由陳潔靈主唱，電影《家在香港》的主題曲《美麗古怪島》中，歌詞亦描述了香港千奇百怪的面向：「香港香港呢個美麗古怪島，搵通世界再無一處咁嘅樣， 夠晒矛盾，亦夠晒突破，一邊井井有條一邊一片混賬。」吳俊雄說，詞裏描述的正正是深水埗的面貌，「從深水埗走出來什麼都有，性知識亦不是正經地學，是一個很古怪的地方，而他就將這種古怪入了詞。」

半世紀過去 舊日足跡何處尋？

黃霑曾就讀的德貞小學原址，距離他舊居只有5分鐘路程。及後小學遷往對面地段，興建新型校舍，但於2016已正式關閉。「前幾年帶導賞時，德貞小學仍在，今年重來，卻已經拆卸了。」吳俊雄說。

整個導賞都是不斷在說一群人，如何因應時代的變遷，去面對大環境、如何尋找一個出口。 《活現香港》創辦人陳智遠

吳俊雄與《活現香港》創辦人陳智遠兩人聯手辦導賞，期望將黃霑的故事，實實在在呈現出來。「做文化保育，很多時我們想呈現出來並不是Past tense（過去式），反而希望呈現出來的是Present tense（現在式），想現在的人都能重新連接及認識50年前的往事......整個導賞都是不斷在說一群人，如何因應時代的變遷去面對大環境、如何尋找一個出口，其實每代人都是說這樣一個故事。可是今天我們沒有烽火連天、沒有大火、沒有暴動，但每一代都有他們的困難要面對，看上一代如何經歷，其實都是一種反省與參考。」

吳俊雄與《活現香港》創辦人陳智遠兩人聯手辦導賞，期望將黃霑昔日的故事和經歷，實實在在呈現出來。