【天后誕．屯門】西鐵站龍獅旗海背後涵一江湖　屯門獅王訴三代情

屯門街頭近日彩旗飄揚。「陳嘉輝」、「彭強館」、「義聯堂」⋯⋯平日隱身屯門各處的花炮會、武館傾巢而出，以絢爛彩旗競豔，宣告周六天后誕（農曆三月廿三日）的來臨。當日，他們將舉行「出會巡遊」，搖旗、舞獅往后角天后廟祭神。 在近屯門市心中的心臟地帶插滿桃紅色的「陳嘉輝」彩旗，記者找來「陳嘉輝」本尊，原來他是位土生土長屯門人，也是活躍龍獅師傅。旗海背後是一個江湖，也是一個土生土長的屯門人如何保存舊屯門文化，再走向國際的故事。 攝影：鄭子峰

陳嘉輝是土生土長屯門人，自小在藍地長大，媽媽是藍地新村原居民。（鄭子峰攝）

43歲的陳嘉輝與天后誕淵源早種，陳的祖家在屯門藍地新村，他自小混在藍地新村新德堂花炮會，一邊聽著送石油氣的老師傅說天后故事，一邊玩著龍獅成長。相傳天后娘娘本名林默，來自福建莆田，自小精通天文地理，具神力治病者，守護漁民、農民避過風險，甚至帶來幸運。

屯門有三個天后廟，分別為屯門公園對面的后角天后廟，三聖墟的青山三洲媽廟及沙洲天后宮。只有后角天后誕於農歷三月廿三日舉行，屯門義聯堂花炮會近日便於新墟街市外置花炮賀誕。（鄭子峰攝）

祖輩為藍地小商戶 自組花炮會祭神

在屯門仍未變成新市鎮前，不少漁民、農夫和商戶都寄望天后娘娘。陳嘉輝的爺爺、嫲嫲在藍地經營冰室，他們篤信天后，更與商戶自組「恆豐堂花炮會」。每年天后寶誕一行30多人乘船、乘大巴，遠赴淺水灣祭神，祈求風調雨順，家宅平安。 花炮會於不少城市人是個陌生的概念，卻是上一代屯門人的共同回憶。陳嘉輝指，「藍地附近都係農田，種田又好，漁民又好，生意又好，都要睇天搵食」 。

陳嘉輝（右）祖輩一直供奉天后，他亦繼承爺爺、嫲嫲的「恆豐堂花炮會」延續傳統。旁為他遠赴新加坡拜師習藝的易榮源師父。（鄭子峰攝）

據《香港天后廟探究》一書中推算，香港約有350座天后廟。有天后廟的地方都會慶祝天后誕，不過，各處鄉處各處例，各地的天后誕慶祭略有不同，如元朗大樹下天后誕會舉行大型巡遊，蒲台島會舉行傳統「搶花炮」。花炮則是長紅、幅鼠、帆船等寓意吉祥紮成的大型紙紮品。它的作用是配合天后誕的搶花炮儀式，決定天后像那一年歸會是誰家供奉（坐炮）。最初用爆竹把代表花炮的一件物件（如竹片、木片等）射上天空，再由花炮會員去搶，後因常常發生暴力衝突，改為用擲杯或抽籤的方式進行。

陳師傅與其他屯門花炮會關係友好，受訪當日他又帶記者參觀義聯堂的花炮。義聯堂的花炮近三層樓高，已連續十年在天后誕花炮比賽中奪冠。當日陳仲明師傅天徒手爬上花炮頂佈置。（鄭子峰攝）

每年大人祭神，圍村小孩卻為賀誕的舞獅著迷。「每年就係等天后誕前舞獅、打鼓，一年一次，比新年更興奮」，陳嘉輝說兒時圍村小孩只能玩舞獅、彈波子，「讀書時期每天都等緊天后寶誕，請假都要去」。

陳嘉輝自小目睹天后儀式，長大後更拜師學舞龍獅。上月，慈山寺佛教博物館開幕，他的龍獅隊亦在旁表演。（鄭子峰攝）

+ 4 + 3 + 2

逾2,000學生 入室弟子過百

因為對龍獅的興趣，陳嘉輝長大後更拜師學舞龍獅。他赴新加坡向夜光龍第二代傳人易榮源學舞龍獅。其後，他接手家族的茶餐廳餐飲業務，亦到中小大學、青少年中心教下一代舞龍獅。他膝下學生逾2,000人，入室弟子近100，弟子遍佈各階層，包括漁販、中學生、貨車司機、紀律部隊、財金界人士等等。

武館正中的「義」字由陳嘉輝的姐姐親題，陳師傅說代表關二哥精神。天后娘娘則安坐在關公旁。（鄭子峰攝）

義氣行先，冇義氣咩都唔使講。 陳嘉輝，香港陳嘉輝龍獅總會創辦人

到警局保釋學生 助徒弟回正軌

如今，他的武館紮根在屯門河旁的工業區。武館正中央，放有姐姐為佢題的一個「義」字。陳嘉輝說，仁愛義忠信，「義氣行先，冇義氣咩都唔使講」。義是對徒弟、朋友有事，盡所能協助。徒弟喊一聲「師父」，是師也是父。他視之為責任，一邊教徒弟舞獅，一邊手把手教他們做人。學生軼學，安排到自己的茶餐廳邊學邊做；半夜接到電話，他跑到警局保釋學生。旁人口中的「不良少年」，在陳嘉輝眼中僅是「曳嘅衰仔」。

武館則像龍獅少年的家，孩子在武館一臉安心。（鄭子峰攝）

遇上有潛力的弟子，陳嘉輝更留他們在武館任教練，教小師弟妹學基本功。「佢哋可能讀書冇咁叻，咪嚟幫手，做教練教獅」。多年來，他甚至帶著徒弟走出國際，到世界各地參與大型比賽，推廣傳統文化。2011年，陳嘉輝龍獅團便曾在新加坡贏得聖淘沙名勝世界2011國際舞獅錦標賽冠軍。

陳師傅親授的不止手藝，更是帶著徒弟成長，走到世界各地出賽。（鄭子峰攝）

製成「大金龍」 巡遊派用場

不過，他希望傳承的遠遠不止是舞獅文化。15年前，他從長輩手中接手爺爺嫲嫲創立花炮會，「咁有個花炮會冇理由淨係拜神，自己有能力舞獅就玩好個會佢」。於是，信佛、拜關公的他延續家人的天后信仰，又帶著武館子弟龍獅隊走入屯門后角天后誕的巡遊隊伍。今年正月十五後開始訂製花炮、獅頭，並邀請師父易榮源從新加坡抵港當顧問。今年他與弟子合力製成「大金龍」，打算周六巡遊當日用上。

大金龍連綿數十米，陳嘉輝與徒弟連日冒暑趕製。

有人好奇問，我會覺得只有屯門人先知道，解釋畀人知自己都覺得自豪 陳嘉輝，香港陳嘉輝龍獅總會創辦人

以生為屯門人為豪

「做開就做，真係冇得解釋，因為傳承，因為延續，就係呢兩個字」，信天后於陳嘉輝與其說是迷信，不如說是傳承文化。「呢啲嘢未發展V City已經有，但係好多人唔知」。他相信只要堅持每年傳承下去，就有機會讓多一個城市人了解。

曾有旁人聽畢屯門天后誕的故事後十分高興，更問陳嘉輝來年能否一起參加。「有人好奇問，我會覺得只有屯門人先知道，解釋畀人知自己都覺得自豪」，土生土長的屯門人如是說。