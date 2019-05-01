【勞動節】港女設計師繼承父業　轉當地盤油漆工：好有成功感

27歲的穎深自小喜歡畫畫，畢業於視覺傳意後加入設計業，以為能大展身手，怎知沒日沒夜的生活叫她最難捱。她試過在辦公室，手握滑鼠對着電腦剪剪貼貼，不眠不休工作24小時，客人叫她怎做就怎做，卻從沒試過手握畫筆「創作」什麼。她下定決心告別設計行業，半途出家跟隨父親入行當裝修工人。 「我覺得我自己係揸住支畫筆，不過是大枝嘅畫筆，都好似係畫畫！」眼前的穎深拿着油掃，爽朗地笑說。 攝影：鄧倩螢

這天，穎深剛從康城的地盤下班趕來，擠上滿載地盤工人的地鐵列車往坑口去。朋友剛誕下寶寶，她答應以優惠價裝潢嬰兒房。她穿上一身「工衣」：上身是一件黑背心，一身結實的肌肉表露無遺；下身穿著一條工裝褲，上面還沾了一塊塊油漆的斑跡。



今天的她，即使連續工作六天，即使累極也快樂，跟從前行屍走肉的OL生活，全是兩碼子的事。「以前我好驚星期一。」她說。

穎深把家裏的裝修工具都抬到工地來，之前已為嬰兒房完成前期工作，今天要做的是上油工序。

連續做24小時：驚暴斃

穎深在香港知專設計學院修讀視覺傳意高級文憑，畢業後第一份工，便在設計公司裏擔任產品設計工作。「試過一晚趕deadline，今日返9點，然後做到第二朝10點放工，我記得嗰日吃咗四次麥當勞。」第一份工作雖是全職，但薪金卻以時薪計算，一個月只有7,800元收入，過了幾年沒日沒夜的生活，心灰意冷下轉到別的公司再做設計，但漸漸發現，夢想的工作在不知不覺中變了調。「個客要求咩，你就做咩出嚟，做緊嘅嘢唔係自己鍾意。」

畢業後第三年，穎深因意外弄傷半月板及十字韌帶，幾乎整個月不能動彈，當靜下心來想自己到底需要甚麼時，父親給她開了一扇門。穎深父親自17歲起當油漆工人，至今已70有多。受傷那段日子，穎深跟父親體驗油漆是怎樣一回事，「感覺很好玩，好似畫畫一樣。」

小時候，父親把油漆色版帶回家，教穎深辨認顏色，培養了她對畫畫的喜愛。

隨父親當油漆工人：親自落手很好玩

從小穎深就喜歡畫畫，父親將油漆色版帶回家，教她辨認顏色，無形中培養了她對畫畫的興趣。「小時候聽阿爸講，幾乎走勻全港地盤或新居替人裝修。」喜歡到處去的她，腳患康復後便下定決心，去香港建造業議會（現為香港建造學院）報讀了70日油漆課程，全班4個是女生當中，只有她一個最終當上油漆工人。

未見工先被拒

由設計師搖身一變為油漆工人，她接受，世人卻未必。學院給她填一份工作表，類似大學填Jupas，把心儀的公司排位，再等面試。「第一間公司我最想做的，但冇收到面試，後來先知道，佢哋知道我係女仔之後，就連面試機會都唔俾我。」終於等到面試機會，卻教她更難受。「一見到大專學歷，對方就問我：『你有咁嘅學歷，點解你唔做管工，見你細細粒，又係女仔，男人工唔係好適合你做，係我先咁好人見你咁耐，如果出面真係見都唔會見你！』」

呢行唔係鬥大力，而係考細緻工整，最後講成果，並唔係視乎男或女工。當你睇呢幅牆，如果佢油得靚，你係咪可以判斷它係男定女做？我覺得唔可以以性別定型。我並唔係要去改變咩，但我做呢件事，都證明了事實並唔係咁樣。 27歲 穎深

穎深自認「男仔頭」，「細個阿爸阿媽帶我去睇玩具，女仔應該睇Barbie，但我係睇蛇、老虎，仲有車。」在工地裏試過有人誤認她作男生，她又笑道：「我身形比較大隻。」

相隔半年，再提起此事，穎深還是深感不忿：「我唔認同佢，女仔做油漆隨時比男仔做得更好。呢行唔係鬥大力，而係考細緻工整，最後講成果，唔係講男或女。當你睇呢幅牆，如果佢油得靚，你係咪可以判斷佢係男或女做？」

穎深的作品：

今年二月穎深回鄉，在鄉下一塊牆上畫了她最喜歡的角蛙。牆就像一塊大畫布，供她隨心所欲。（受訪者提供）

抬比米還重的批灰上四層唐樓

在學院老師的介紹下，她去年11月終找到工作。設計與裝修終究是兩碼子的事，一個用腦力，一個用勞力。有時在唐樓工作，她要親自把裝修材料如油漆、比一大包米還要重的批灰粉，抬上四、五層樓，「我當健身囉，都OK嘅。」

一個正值花樣年華的女生放棄安穩的文職，跑去當「餐搵餐食」的裝修工人，父母有反對嗎？穎深說，她家中有四名子女，一個大哥，一個姊姊，穎深之下還有一個妹妹。起初母親對她從事裝修大為擔心，她卻堅持要做喜歡的事，雙親也無可奈可，現在父親還樂透了，「阿爸話，屋企終於有人繼承父業，可以做多代油漆啦，仲唔係個仔，係個女做！」

穎深穿一身全黑開工。上衣只穿黑背心，手臂還露出小老鼠。

據政府統計處資料顯示，1994年12月共有6.3萬人從事地盤工作，當中男工人佔96%，而女工人只有2,224人，即男女比例為27比1。此後，女工人數比例持續上升，2013年12月更首度升上10%的水平，男女比例增至9比1。去年6月更創歷史新高，比率增至12%。

出入地盤被誤以為新移民

從事裝修工作半年間，女性入行當油漆工人的，多是新移民婦女，「入到嚟最多聽嘅問題，就係問我係咪大陸出世。」她失笑，再憶述，「我話香港出世，個個都瞪大隻眼：『香港？我做咁多年未見過有香港女仔，仲要係後生！』」地盤鮮有女生蹤影，男同事特別照顧她，像今個農曆新年，工人叔叔向她派利市，「我唔識佢，只係打過幾次招呼，佢冇啦啦塞咗封利市俾我，仲同我講，『叻女呀，加油呀你！』」同事的鼓勵，比收100元開工利市更開心，「呢廿蚊好有意義，連唔熟嘅人都鼓勵我，係一種肯定。」

當裝修工人多勞多得、有滿足感

「裝修吸引我嘅係，多勞多得，OT有水補，有成功感。」相比設計師日夜顛倒的日子，她反而多了私人時間，還換來滿足感。「我第一次接的工作，係幫狗仔整好間屋，個間本來係一個爛屋，牆邊凹凸不平好難油，依家變得咁光滑，隻狗衝入去勁開心，佢知道係自己地方！」這種滿足感，是設計難以給予，「設計只係用滑鼠按幾下，我本身鍾意畫嘢，鍾意落手落腳做勞作，依家總算搵到份自己啱嘅工！」