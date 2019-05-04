【勞工五月天】每周六播四套工人紀錄片　美麗高跟鞋背後女工血汗

一百三十多年前的五月，美國芝加哥發生了一場勞工運動，運動雖以悲劇收場，但亦引發其他國家關注勞工階層的合理權益，因而訂立「勞動節」以茲紀念。為了讓市民更了解不同行業的低下階層勞工面對的困境，香港CNEX基金會以「勞工」為五月的主題，呈現四部描述了高空、工廠及海洋工作的勞動者眾生相。

1. 水泥的滋味（Taste of Cement） 敍利亞難民打工苦況

在黎巴嫰首都貝魯特，一群來自敍利亞的難民被困在自己所興建的摩天大樓中。敍利亞永不休止的戰爭，逼使他們離開自己的國家，逃亡到黎巴嫩，然而黎巴嫩難以容納如此大規模的難民，為了保障國民的生計，黎巴嫩政府對這批難民設置諸多限制，例如只可從事地盤等低技術工作，晚上7時後不可在街上流連等。所以他們只能日復一日地由一幢大廈去另一幢大廈。晚上回家，打開電視，亦只能眼睜睜看着自己的家園被戰火摧殘。

水泥的滋味 2017｜德國｜88分鐘｜導演：Ziad Kalthoum 日期：5月4日（六） 時間：2:30-4:00PM 地點：Good Lab

2. 工人當家（The Take） 阿根廷工人佔據工廠自救

2001年，阿根廷經崩潰，很多企業、工廠倒閉，工人一夜之間失去工作、生計。三十位失業的汽車零件工人，為了恢復生產，走進位於布宜諾斯艾利斯郊區的閒置工廠，在裡面打地鋪，佔據並拒絶離開，意圖讓塵封的機器重新恢復運作。沒有老間，工廠如何運作？工人便辦了一個工人合作社，通過工人大會進行決策，最終成功將廢墟重塑成昔日工廠林立的鬧區。

工人當家 2004｜加拿大｜87分鐘｜導演：Avi Lewis 日期：5月11日（六） 時間：4:00-5:30PM 地點：南豐紗廠M層

3. 水路——遠洋紀行（Squid Jigging Fishing Boat） 海洋勞動的忠實紀錄

2015年1月1日，一艘長65米、寬11米的900噸魷釣船，載着60名來自台灣、中國大陸及東南亞各國的船員，從高雄前鎮漁港出發，自東經120度航向西經60度，環繞地球半圈，經南非前往福克蘭群島，捕鈞台灣日常生活中常見的阿根廷魷魚，這漫長的航程約需40天，船員們稱之為「水路」。船上，這群來自不同國家的海洋勞動者有紛爭、衝突，亦有人因思念家鄉而睡不着覺，在一望無際的海洋上，他們如何相處？

水路——遠洋紀行 2017｜台灣｜118分鐘｜導演：盧昱瑞 日期：5月18日（星期六） 時間：2:30-4:30PM 地點：Good Lab

4. 我愛高跟鞋（My Fancy High Heels）

這是一個關於願望的故事，也是一個由美麗高跟鞋串起來的故事。一對售價300至1000美元的高跟鞋，是如何製成的？鏡頭由華麗眩目的紐約市轉到窮困偏僻的中俄邊境，一隻隻初生之犢被活活割下牛皮，一個個面無表情的農村婦人機器式地做着自己負責的工序。美麗的高跟鞋誕生後，價格高昂得她們一輩子都無法負擔，卻穿在紐約名媛的腳上。

我愛高跟鞋 2010｜台灣｜55分鐘｜導演：賀照緹 日期：5月25日（星期六） 時間：7:00-8:00PM 地點：Good Lab

對低下階層勞工多點同理心

香港CNEX基金會的宗旨，是透過影像記錄時代的變遷。適逢五一勞動節，於是以「勞工」作為五月的主題，播出以上四套電影。香港CNEX基金會項目主任Shirley表示，紀錄片以工人的視角看世界，希望觀眾在看完紀錄片後，可以對低下階層的勞工多一點同理心。

而項目統籌Kate則說，電影雖發生在外國，但對香港勞工亦有所啟示。「香港近年其實多了工人的抗爭，例如醫護人員、空姐、巴士司機等，甚至是2013年的葵青貨櫃碼頭工潮。紀錄片以不同面向詮釋低下階層勞工的處境，站在他們的角度看，才能明白他們面對的壓力。」她認為「行行有本難唸的經」，即使是看似十分舒服的辦公室文員，亦有自己的難處，例如很多患有肩膊痛、頸痛等隱性疾病。「要解決勞工問題，最重要的是僱主與僱員能好好溝通。」

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