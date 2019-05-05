【六四30】馬場講民主　和平紀念碑變祭壇　香港的八九民運地標

談及八九民運，很多人首先會想起坦克車駛入天安門、開槍鎮壓一幕。但六月四日前後，香港人曾參與多少，相信年輕一輩未必說得清楚。當年全城參與聲援，香港各處也有參與過的痕跡。當年百萬人遊行集會，將馬場變成廣場，將電錶房變成民主議政地方，又有人在和平紀念碑設公祭，悼念六四亡魂。「因為支援，創造不一樣的香港。」 三十年過去，有人堅持讓香港人認識這一部分歷史，連續六年舉辦社區導賞團，走訪八九民運的香港地標，守護屬於港人的8964憶記，「社會一定要有共同記憶，先可以繼續走落去。」 攝影：曾雪雯

不再馬照跑 馬場變了廣場

八九民運，不止得六月四日坦克入城、開槍鎮壓這一天，這場運動橫跨多時。當年在香港，五月起已有大學生絕食靜坐抗議。五月二十日，懸掛八號風球，仍有四萬人上街，遊行到前新華社香港分社。

5月21日，更有超過100萬人同日上街遊行聲援北京學生，當年本港人口只有約560、570萬人，即超過五分一香港人參與。遊行終點原定到前新華社外示威，卻因人太多，警方向賽馬會提出借用對面的跑馬地快活谷馬場場地。場內集會聲勢浩大，貼滿標語，馬場中央熒幕不再顯示賽事馬匹名次，而是民主信念。大律師李柱銘在台上發言，說未曾見過這樣的香港，今日起香港會變得不再一樣。

當天遊行稱作「港島環城大遊行」，由遮打花園出發，向北角方向，再折返跑馬地。（「香港的八九足跡」Facebook圖片）

當年社會關注香港前途問題，港人被諷物質經濟至上，不渴求民主，只會「馬照跑、舞照跳」。但百萬人大遊行的終點，偏偏正是馬場。《文匯報》翌日發表「香港百萬人愛國遊行應永誌史冊」社論，指長期不涉政治的馬場，成了香港史上最大規模政治集會場地，是香港人覺醒的重要標誌。

陳景輝認為，當年在馬場集會是「破天荒、史無前例」的，「好多人記憶強調六月四日鎮壓當日，永遠只記得敵人殘暴、惡行，但返去『永誌史冊』嘅一日，我哋唔單止要記住邪惡嘅事，仲要記住美好嘅事。」

馬場中央熒幕不再顯示賽事馬匹名次。(「香港的八九足跡」Facebook圖片)

五湖四海 電錶房外成立「民主台」

八九民運，香港人當年參與不止有大遊行。

當年四、五月，除了學生在前新華社門外靜坐絕食，傳統壓力團體在天星碼頭宣傳外，很多香港市民亦自發參與集會，創造了不一樣的「空間」。「民主台」便是當中表表者。

「民主台」這個地方在地圖上無法顯示，連社運中人亦未必知道確實位置。1989年5月19日起，來自「五湖四海」的市民，每晚在新華社對面、伊利沙伯體育館電錶房外的行人路聚集，討論事態發展。當時每晚少則有幾十人，多則數以千萬計，甚至要坐出皇后大道東行車路。他們在伊館牆外掛上諷刺鄧小平的畫像，又向警方借擴音器，向電燈公司申請借電，舉行集會。

有人誤以為「民主台」位於伊館的小巷，阿牛指正是在電錶房位置前的行人路。

離開麻雀枱 踏上民運路

這一班人出身草根，互不相識，有些是文員，有些是待應，有些是工人，共通點是都是沒有政治光環的「素人」們。社民連成員、人稱「阿牛」的曾健成，當年有份建構這個空間，更是核心成員。但在1989年前，他是一位建築工人，不理政事，會回內地旅遊。但他被學生靜坐絕食觸動，感覺中國開始改變，「揸架車，擺低盒裝維他奶畀學生，同佢哋講支持佢哋。」

真正令阿牛走出來的，是掌權者的粗暴打壓。他憶述：「我打緊麻雀，聽到李鵬講（北京學生）係動亂，我就拍枱唔打喇，個刻我同老婆講，我頂唔順出去想做啲嘢，一做就到今時今日，冇返轉頭。」

阿牛說，至今每年六四集會上仍會重遇三十多名「民主台」成員。

「無中生有」的空間 見證民運歷程

當年「民主台」成立後，他們特意設計一個標誌。阿牛說：「係中國地圖上有人拎住針同線作修補，嗰時覺得中國開始腐爛，民主台角色就係修補。」

獨立導演江瓊珠認為，「民主台」對香港民主運動非常重要。她解釋，當年的政治氛圍，主要依賴政黨及壓力團體號召市民上街，但八九民運令「打緊麻雀嘅人都要出來」，參與政治。她又指，這個「無中生有」的地方因為沒有任何碑記，日後難有人想像香港曾經有過這樣的空間。

三十年過去，當年的一切卻仍刻在莊素雯的腦內。「六四係我人生入面好重要嘅一件事。」。

七七四十九日 自發守祭壇

與八九民運有關，又被遺忘的空間還有「紀念碑」。

六月四日清場鎮壓過後，香港市民自發到於中環和平紀念碑獻花，悼念死難者。紀念碑原先為悼念第一及第二次世界大戰的死難者，上刻有「英魂不朽 浩氣長存」八個字。在六四過後，這裡成了另一個公祭場所。

當年只有20歲的莊素雯，與另外九名互不相識的市民，自發組成「紀念碑悼念小組」。每天下班後，便清理中環一帶由市民送來的鮮花，整理市民在紀念碑留下的物件，如親筆文章、中大學生模仿廣場情境的創作製品。

如是者，連續七七四十九日清理，「係中國人對死者嘅禮節」。清場後第100日，他們又回來悼念，清明節及六四一周年又舉行拜祭。

有人拿來一首以日文寫下的15歲廣場少年遺言，放在紀念碑前。小組遂又託人翻譯原文，日中對照地放在碑前石階。

守碑醫治心靈 「唔可能忘記」

素雯說，鎮壓觸動很多市民自發走出街外，希望做些事，她選擇了進行祭祀儀式。「因為好多人需要心靈醫治過程，遊行之後大家都唔走，好似無主孤魂四圍行。而咁多人擺咗咁多嘢係紀念碑度，就繼續去做，表達對死去嘅人悼念。」

三十年過去，六四事件的陰霾在素雯腦海中揮之不去，傷痛仍未痊癒。重回舊地，她說不時想起當時留守情形，「搭車係附近經過，一定會望住紀念碑，睇到離開咗都要轉頭望。因為對香港人太重要。」

陳景輝已是連續六年舉辦有關六四的社區導賞，這六年社會氣氛改變，參加人數時多時少，但他不打算放棄。

辦導賞團 走訪六四「地標」

跑馬地球場、「民主台」、前新華社香港分社、中環和平紀念碑等地點，都是香港人當年參與聲援八九民運的「足跡」。如果無人提起，便會淹沒在歷史洪流之中。

1982年出生的陳景輝，八九民運時只是孩童，長大後參加社運，不時聽到前輩口述當年事件，產生了研究的興趣。「因為支援，創造不一樣香港。因為不一樣，先會令三十年來都有悼念，因為係一啲好重要事情住係心入面。」

於是，他到中央圖書館翻查舊報，發現很多歷史被隱沒。2014年起，他以一人之力，舉辦「八九香港民主導賞團」，帶領團員認識多個「民運地標」。今年更邀請李柱銘、梁國雄、阿牛、素聞等當年參加者，一同走訪歷史場景，分享親身經歷。

今年是六四事件30周年，他同時上載了30個「民運地標」的地圖、歷史圖片、相關文未字到網站，向公眾推廣。市民可透過地圖，或手機應用程式，到訪地點，掃描QR Code，親自了解更多。

陳景輝強調，八九民運是香港人的運動。

六四也是香港人的運動

「點解有一班人堅持30年悼念？因為佢哋受傷過，因為有深刻昐望過。」陳景輝認為，1989年本港全城投入參與支援，出現很多難以想像的行動，從中出現了不一樣的香港，所以八九民運不止是中國人的運動，也是香港人的運動。「唔係人哋（北京學生）係主角，我哋就係陪襯，我哋都有份去創造。」

近年本土思潮抬頭，社會上有聲音指八九民運與港人無關，又有人說六四燭光集會行禮如儀。陳景輝認為，近年社會對民主運動，愛以成敗論，卻甚少檢討經驗，令新一代誤認為八九民運與香港人無關，出現「承傳危機」。因此他堅持舉辦導賞團，以不同形式，讓人認識八九民運與香港的關連。「可能坦克與警隊係對方手中，最後冇辦法達成最初目標，但過程有啲深刻嘅種咗係心入面、傳遞咗一代人之內。」