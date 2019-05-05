【六四30】30年前守碑人現身　喚回49天港版人民英雄紀念碑憶記

1989年6月4日，中環皇后像廣場東面曾出現過一座港版「人民英雄紀念碑」。數以百計的港人拿著鮮花、橫額到場遙祭北京天安門廣場的死難者，持續了七七四十九日。30年間，從無人找到關於這個都市傳說的源起。 今年「八九香港民主導賞團」終於找回和平紀念碑下的歷史缺角，為大眾拾回一段埋藏近30年的香港故事。30年前，他們守護紀念碑；30年後，這群守碑人還是守護那被淡忘的49日香港記憶。

5月21日，超過100萬人上街遊行聲援北京學生，當時和平紀念碑（左下）被群聚包圍。（香港的八九足跡facebook圖片）

環島大遊行後 百萬無主孤魂

現年50歲的莊素雯，今年首次成為「八九香港民主導賞團」導賞員。她拿著當年的相簿，紀錄歷史缺失的一角——守碑49日祭祀。1989年6月3日凌晨起，中共以武力血腥鎮壓天安門廣場上的示威者，觸發百萬香港人於6月4日舉行環島大遊行。然而，遊行後市民沒有散去，把花圈花環留在中環及和平紀念碑一帶。當年20歲的莊素雯亦是其中之一。30年前，莊素雯仍是一個半工讀生，她指，「大家遊行完都冇走，好似無主孤魂咁喺度行呀」。

莊素雯今年首次成為「八九香港民主導賞團」導賞員。（曾雪雯攝）

十守碑人與港版「人民英雄紀念碑」

眼見港人如同散佈在中環各處的花牌花圈一樣，無處容身，20歲的她與陌生的遊行人士各自俯身拾起身旁的花牌花圈。「我哋想營造一個祭祀地，讓港人繼續」。素未謀面的十個香港人來自五湖四海。當中有記者、的士司機、機械工程師、退休人士……他們起初只是自發把鮮花安放到皇后像廣場對開的和平紀念碑，卻漸漸在鬧市中營造出一個奇異的哀悼空間。

莊素雯解釋，念碑上八個大字「英魂不朽 浩氣長存」很適合作公祭場地。（曾雪雯攝）

+ 5 + 4 + 3

和平紀念碑原是仿英國倫敦和平紀念碑設計，以悼念兩次世界大戰死難者。1981年，港英政府在紀念碑上刻上八個中文字，以示紀念為港捐軀的將士；1989年，港人卻因為這八個字，意外把它視為悼六四陣亡者的祭台。

小組寫下1989年6月4日，中環和平紀念碑的實況。（受訪者提供）

從為鮮花換水 為詩句封上膠幕擋雨

成千上萬的悲憤港人魚貫到場祭祀，十人紀念碑小組則默默守護祭台。從為鮮花換水，移走枯萎花圈，到下雨為標語、詩句封上膠幕，莊素雯指當年紀念碑小組工作繁多。紀念碑四周出現越來越多花圈、橫額、標語及諷刺中共政權的漫畫，30年前有媒體形容其為「港人眼中的北京人民英雄紀念碑」。

成千上萬的悲憤港人魚貫到場祭祀，十人紀念碑小組則默默守護祭台。（受訪者提供）

沒有WhatsApp的年代 承諾代替留言

曾有市政局曾要求他們清走過多的鮮花，於是自發守碑的他們還得與官方協調，「組長同佢哋講中國人會拜先人七七四十九日，49日後就會還原」，記憶所及，市政局職員終沒有為難。十人小組就在沒有WhatsApp、即時通訊的年代，相約每晚輪流按時在紀念碑前「守夜」。

（受訪者提供）

當年莊素雯一邊在印刷廠工作，一邊唸設計學校。年輕的她總會在當值期間，拿著相機記錄一切。在她的鏡頭下，有香港市民排隊鞠躬獻花，有市民在英式紀念碑前掛上「國殤」二字橫額，甚至有人拿來一首以日文寫下的15歲廣場少年遺言。小組遂又託人翻譯原文，日中對照地放在碑前石階。

「我搭車經過一定會望住紀念碑，直到架車離開，我都會擰轉頭望。」（曾雪雯攝）

和平紀念碑下：無處安放的八九記憶

她說，「自從八九後，（紀念碑）加咗另一重意義」。1989年曾有49日，十個無名香港人守在紀念碑前，讓港人在草地與石碑間聚首療傷。城裡無人為這十個人留下一句話，但凡發生過的總有記錄，正如六四開槍鎮壓、軍隊殺人；也正如紀念碑下的故事。1991年支聯會出版的《漆黑將不再面對 八九中國民運專輯——香港支援民運圖片集》曾收錄這座只存在了49日的香港人民英雄紀念碑，數百名市民排隊鞠躬拜祭。

49日後，紀念碑還原成另一個「世上最乾淨的廣場」。三十年過去，當年的一切卻仍刻在莊素雯的腦內。「我搭車經過一定會望住紀念碑，直到架車離開，我都會擰轉頭望」。她說：「六四係我人生入面好重要嘅一件事。」於她如是，於紀念碑小組如是。每年六四小組成員也會重聚，並以「紀念碑小組」之名送花牌到六四燭光悼念晚會現場。

每年六四小組成員也會重聚，並以「紀念碑小組」之名送花牌到六四燭光悼念晚會現場。（受訪者提供）

成為媽媽 代入北京學生父母身份

在這三十年間，莊素雯由半工讀女學生長成媽媽，目睹天安門母親亦隨年凋零。「其實有時我夜晚成日都諗，尤其是一到呢啲時候，我成日都會代入一個媽媽的身份，如果我啲仔女個日出咗去就係為呢件事而冇再返嚟，我會點面對？」在她心中，六四一直是個未解的問題，但她亦只能一邊拖著孩子走入燭光集會，一邊守護紀念碑小組的回憶。

素雯難忘當年，有人拿來一首以日文寫下的15歲廣場少年遺言。（受訪者提供）

為導賞花三日整理圖片 為記憶排序

直至去年，她在教會慕道會上認識陳景輝並談及六四回憶。她才知道對方一直尋找當年的守碑人，「我竟然仲係個個位留守過，佢就好興奮」。今年她首次獲邀成為本土六四記憶的導賞員，她花三天時間整理珍藏的六四紀念碑照片，讓自己鏡頭下的紀念碑，帶港人重回香港六四記憶現場。

「我唔係好似阿牛（另一導賞員）咁做好大件事，或者一個團體來去影響人地」，莊素雯指自己能做的是保存記憶，以及以身影響身邊的人。「我做到嘅係口傳，一個傳一個」。30年前，他們守護紀念碑；30年後，他們還是守護那被淡忘的49日香港記憶。