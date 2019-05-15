「有癌症不要緊，但當我知道的時候（癌細胞）已經擴散出去。癌細胞識走一次，可能還有第二、三次，我不敢說生命還有多長。」 67歲的陳明賓約三年前確診末期前列腺癌，癌細胞擴散至全身骨頭，隨時骨折癱瘓。在公立醫院接受電療及化療後，情況卻沒有改善，骨頭疼痛僵硬，不能活動，「我想醫院能夠做的也做盡了。」 後來他轉求中醫，經過19個月調理，現在奇蹟地每天能游水、耍太極，健步如飛。未來的病情他無法掌握，但感覺到目前身體狀態不錯，「否則，可能今天還要戴頸箍、腰箍，不能夠在你面前說話。」 攝影：徐嘉蒓

2016年9月，陳明賓還未退休，便迎來了人生噩耗。

公立醫院確診他罹患前列腺癌末期，掃描結果顯示，他全身骨頭被癌細胞侵蝕，「好像聖誕樹燈飾般，全部閃閃閃，花晒。骨頭扁了，骨質出現變化，有兩節好像變了形。」

當時他的情況十分危急，頸脊第五節骨及腰間盤骨位置已受傷，要配戴腰部及頸部固定器，「醫生說我分分鐘會骨折，全身癱瘓，除了雙眼，全身不能郁動，不可能回復正常。」他的癌症指數更高達23,800，病房內其他前列腺癌病友的指數只有數百至一千，其病況極不尋常。

三年多前確診罹患前列腺癌，今天賓叔卻看起來不像大病過，少許瘦削，但精神不錯。

三度入院未被確診

其實在確診前四至五年，賓叔左盤骨及大髀經常異常疼痛，一直未有好轉。入院前半年，他曾三次到公立醫院急症室求診，「去到已經行不到路，要老婆推輪椅，手指關節也動不了。」但當時醫生指X光檢查未見特別，只處方了止痛針，未有診斷他有任何毛病。直至他向醫生展示抽血結果及內地醫院的磁力共振檢查報告，醫院才急召他入院，宣布他患癌，安排翌日做手術。

過去長時間疼痛，賓叔曾經忍無可忍質問醫生：「每一次痛就好似打仗，一個子彈打落來，我知道哪裏痛，我是這樣來認識這個病。醫生你讀過書、有知識，四、五年前我已經一直痛，作為醫生，你有什麼理由會一直不知道這是什麼病？」

事後回想，他認為，或與香港醫療體系資源緊張有關，「有醫生跟我說，醫院有八個病人，但得兩張病床。我想，如果你病到需要入院，就會醫治得很仔細；如果病況未至於可以留醫，便會有像我般的遭遇。」

那時賓叔骨頭疼痛，落樓到行至公園，短短15分鐘路程已是極限。「每一次痛就好似打仗，一個子彈打落來。」

家人支持 不再消極面對

入院當日情況緊張，醫生在上午宣布賓叔有末期癌症，下午便要他決定是否立即動手術切除睪丸，控制病情。

賓叔年輕時曾當兵，在太太眼中，是個脾氣硬朗、同時「硬頸」的人。當他得悉患癌噩耗時，未懂傷心難過，「驚不驚已經沒有想，一直問自己怎麼辦，想冷靜些。」

做手術有死亡風險，但不做，一輩子要定期打針治療，醫療費用昂貴。自言普通人家出身的賓叔，因為沒有買醫療保險，不想成為家人的負累，「我想一了百了，切除（睪丸）便算，因為不想家人為我花盡積蓄，我認為不值得。」是家人苦苦堅持，幾乎要斷絕關係，才使他在最後關頭決定不做手術。「人生在世，不可以只是想自己，也要為家人設想。」

那時賓叔要配戴頸部及腰部固定器，連起床下床簡單動作都有困難。（圖片由受訪者提供） 電療化療無用 行不動吃不動 隨後半年，賓叔接受了八次電療及六次化療，以為痛苦可以告一段落，但兩三個月後，疼楚又再來襲。 他全身疼痛，手部硬化，不能活動，「好像死了般。」上顎牙齒更骨枯，被手術切除的牙骨呈黑色，張口吃飯也有困難。賓叔三度向醫生查問原因，但一直得不到正面回應。這時他才意識到，或許是西醫體系中再沒有適合的治療方法。「我理解的是，醫院能夠做的工作叫告一段落，已經完成。」

中醫：我唔係同你醫癌症

或許時日無多，但賓叔未想過放棄。他忽然想起一位過去成功為他醫治皮膚病的中醫，相信他可以幫到自己。

他跟中醫詳述病情後，對方強調自己的工作只是調理他的身體，「他說我們（中醫）不會理會公立醫院說過什麼，他不是和我醫治癌症，和我把脈，看到什麼便醫什麼。」

中醫診斷他體質嚴重偏寒、失衡，稍有不慎，便會「油盡燈枯」，故要「煲返熱身體」，對抗體內癌細胞。

皮膚敏感是治療一部分

這19個月來，賓叔每周應診一次、吃五天中藥。看診後一個月，他皮膚敏感，多處反覆大面積長出條狀黃色水泡，就像「生蛇」般，全身都受困擾，情況維持近三個月。

由西醫到中醫，對抗癌症的路當時已走了一年多，捱過了電療、化療，賓叔卻在此刻覺得生不如死，「你試想像，我當時骨頭枯了，皮膚又潰爛了，一路死忍，忍到受不了才和中醫說我好難受。」

中醫卻說這些令賓叔苦不堪言的病徵是「吉兆」，是治療見效的表現，「身體煲熱了，不好的東西才會走，但走去哪？你想向出面走（皮膚），還是入面走（體內）？」於是，賓叔多辛苦也堅持下去。「我走投無路喇！仲想甚麼呀？」

賓叔曾當兵，一直以來都是「硬頸」的性格。患病以來，他未曾慌亂，只想冷靜下來應對，堅強捱過無數苦頭。「我個人冇咁易認輸，上擂台趴低咗，都要企返起身。」

能走能游每日勤練太極

三個月後，他的皮膚漸漸好轉，關節和神經也開始放鬆，腰部和頸部也不再痛，自行除去固定器。現在他每天都會游泳，又會打太極，更能跑步、紮馬。訪問當天更不需持手杖，也健步如飛。

癌症雖無法根治，但由去年10月起，賓叔的癌症指數已由當初的23,800，下跌至0.01，回復正常水平。

三年抗癌路，他見證了中西醫之別。他認為西醫着重治療，中醫強調調理。 「西醫就是開刀、放電（電療）、弄死（癌細胞）便告一段落。中醫是調理肝、膽、脾、肺、腎，要有耐性。」他無法評價中西醫何者較好，但無奈只能接受有限度的西醫治療，中醫卻令身體機能慢慢改善，重新正常生活。

賓叔現在每天游泳一小時，再加熱身及基本太極，以加強肌肉力度。

感謝家人支持 笑對餘生

在鬼門關溜了一圈，賓叔感慨自己終於活得像個人，他說：「人，生與死，只差一條線。如果當初我睇唔開，或者嚇親，或者好悲觀，應該就冇咗。」

是家人的陪伴與扶持，讓他一直堅持。他很感恩，「上天對我唔錯喇，冇即刻帶走我。」未來的日子有多遠沒有人知道，但昔日的硬漢，病後早變得溫柔，他拖着太太的手，時不時逗趣她，一同面對或短或長的餘生。

賓叔說：「一個人跌低後，先知有冇人扶自己。」一場大病令昔日硬漢變得溫柔，他至今不時感謝家人支持。

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《中藥「煲熱」病軀 近癱癌漢重拾生活》。

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