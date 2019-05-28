【六四30】「八仙過海」區議員曾領2.5萬人屯門上街聲援的日子　

1989年，八九民運如潮水湧向世界各地。當150萬香港市民曾在中環街頭聲援，遠離權力核心的屯門亦有環市大遊行，用腳走出史無前例的屯門史。 當老街坊仙遊、變節；區議員病歿、淡出，屯門2萬5千人遊行，成為曇花一現的地區傳說，僅得圖書館的舊報紙能證其確切存在。六四30周年，讓我們尋找當年的屯門老街坊，嘗試拼回被時代遺忘的六四香港一隅。 攝影：鄭子峰

1989年5月29日，《文匯報》曾為屯門大遊行寫下歷史的初稿。 《文匯報》：2萬5千人繞半個屯門遊行 1989年5月20日，北京正式戒嚴，軍隊入城。天安門廣場上的學生呼籲世界各地華人，5月28日發起「全球華人大遊行」。於是，30年前的今日，150萬香港湧上中環街頭，是為香港歷史上最大型的遊行。而遠至香港西陲的屯門，亦有環市大遊行，據《文匯報》報道，當年約有2萬5千人參與，盛況空前。

民協創黨成員嚴天生1985年當選區議員，成為首批民主派屯門區議員。1989年屯門大遊行，他置身人群中。（鄭子峰攝）

退休資深屯門區議員、民協創黨成員嚴天生是那2萬5千人之一。嚴天生當時為民協屯門區議員，他指當時屯門街坊由不同地方聚集，再到友愛邨總集合，沿屯門鄉事會路大馬路遊行。大家經蔡意橋轉往屯門鄧肇堅運動場舉行大集會。當時，蔡意橋還未建成私樓卓爾居；新發邨猶在，屯門還沒有西鐵站和V City。2萬5千名屯門街坊冒暑走上屯門馬路遊行，手持「全球華人大遊行」，一邊喊「打倒李鵬」，一邊聲援北京天安門學生。

嚴天生憶述當日大伙原定在屯門新墟仁愛堂廣場完成遊行，但當時人龍佔據整條屯門鄉事會路大馬路，他們逐改變方案，決定走到屯門另一旁，前往大興邨對開的屯門鄧肇堅運動場集會。（鄭子峰攝）

他指，當年遊行主要由多個團體合辦，包括民協、匯點、8名屯門民主派議員以及屯門多間中學。「當時多學校參加，因為田家炳戴希立做校長，吳明欽又係沈香林老師」。戴希立當時為仁愛堂田家炳中學的校長； 已故民主派「三料議員」吳明欽當時仍是佛教沈香林中學的老師，兩人都曾在校內積極推動師生關心八九民運。故遊行隊伍中有不少青年及老師，遊行在屯門大會堂出發原意就是集合多所中學的師生、教職員。

30年過去，2萬5千人隨年月凋零，當年仍是壯年嚴天生，如今已手持長者卡。（鄭子峰攝）

遊行隊伍經過安定邨及友愛邨後，隊伍的人數多了一倍，不少屋邨的居民都沿途加入遊行隊伍。 《文匯報》， 1989年5月29日

安定、友愛曾是民主派基地

當年，遊行在友愛邨總集合，舊報紙說經過安定、友愛兩邨後人數倍增。背後原來與當年民主派盤據安定、友愛有關。嚴天生指，當年包括他在內的八名民主派議員，首次打破以劉皇發為首的傳統鄉事勢力進入屯門區議會，「個時叫八仙過海」。安定、友愛更是民主派的地頭。與今天地區政治形勢，或叫人難以想像，但一切與當時屯門新市鎮發展百無的困境有關。

當年，屯門街坊在友愛邨內友愛廣場大集會。掌管當年記憶的嚴天生指，源自當年友愛安定有三名民主派議員，故選定這個根據地出發。（鄭子峰攝）

港英政府雖於70年代發展屯門新市鎮，然而屯門學校、醫療、交通配套不足的問題卻延至80年代仍未解決。嚴天生指，當時屯門只有一間診所，小朋友發燒，要赴荔景瑪嘉烈醫院。「嗰時搭的士都去唔到，綠的要去南豐落車，再轉紅的先去到。」而屯門中小更是嚴重不足，「當時小學24班加到32班，用埋操場上堂」。

地區問題叢生，因此當時1985年區議會選舉時，民主派議員及壓力團體便吸納一批求變的支持者，大興吳明欽、朱偉彬，友愛蔣月蘭、楊淑泉，屯門西南嚴天生、吳惠祖，屯門東南陳武豹，青山楊美光，八仙因而當選。嚴天生認為，因此在八九民運時，「八個一齊就多人響應」。

港英政府雖於70年代發展屯門新市鎮，然而屯門學校、醫療、交通配套不足的問題卻延至80年代仍未解決。當時的怨氣讓民主派走入屯門，也間接促使後來屯門大遊行的誕生。屯門史上僅此一次塞爆屯門鄉事會的八九大遊行。

只有口傳的屋邨小遊行

不過，1989年，屯門不止得一場遊行。中大學生報《八九民運二十九週年特刊》曾訪屯門街訪關振邦，指出屯門早於1989年5月21日已有遊行。當年5月20日，香港曾有4萬人冒八號風球遊行，抗議北京戒備，當年17歲的關振邦被電視畫面觸動。翌日，他在安定邨家中聽到有人用大聲公，呼籲屯門街坊在區內遊行，支持北京學生。他因而在屯門出席了人生第一次場遊行。

1989年，當時17歲關振邦，在屯門出席了人生第一場遊行。（曾雪雯攝）

當時遊行隊伍在安定、友愛繞邨巡遊，穿過舊八佰伴（今屯門市廣場）往新墟，再到新墟仁愛堂廣場集會。不少街坊沿途加入。關振邦坦言，「當時係咩人搞都冇留意」，但他記得當時曾在仁愛堂廣場上遇見民主派議員吳明欽。

1989年，當時17歲關振邦，在屯門出席了人生第一場遊行。

新西堅毅血純：八九攀山涉水去遊行

完成521屯門遊行後，組織者呼籲屯門街坊到港島，參與下午的521大遊行。當時屯門交通不便，去港島只有兩個方法。一是乘車到荃灣，再轉地鐵往港島。關振邦則隨街坊用第二個方法，由屯門碼頭乘飛翔船到中環，再由港外線碼頭徒步前往向中環方向 。「當時遮打道已經企滿咗人，無人知邊度頭邊度係尾」，17歲的屯門小伙子就這樣從屯門走進全港性的521百萬遊行。「對我嚟講，係一次好新奇嘅經歷，個陣咁大個仔都未試過去北角」。

六十有七的嚴天生是土生土長屯門人，曾赴加拿大留學，後任屯門區議會、區域市政局議員。

2萬5人傳說沒落：身故、移民、遺忘

多年來甚少報道觸及屯門區的八九遊行。30年過去，當年出席遊行的屯門人各散東西，有的身故，更多已轉換立場。吳明欽於1991年當選立法局議員，卻在翌年因血癌離世；當年積極參與民運的戴希立則變身現任港區全國政協委員，嚴天生亦已於2015年退休，如今在屯門辦書店合作社。

熱心街坊曾為民運上街 今為穩定選擇遺忘

訪問之初，嚴天生曾嘗試找回當年積極參與的街坊。惟有街坊或仙遊或移民，健在街坊已拒絕再談六四。六四事件血腥鎮壓收場後，屯門人曾在屯門大會堂舉行一星期悼念晚會；嚴天生其後曾辦民主學習班，繼續吸引關注民運的熱心街坊參與，「今日佢哋會對非建制好多不滿，覺得DQ、反佔中、移交條例係啱」。「佢哋接受個大陸個套覺得要安定，唔好搞咁多嘢啦」。嚴天生慨嘆，中國的宣傳做得太好，令街坊認同中國繁榮就足夠，寧放棄基本人性。「對中國，覺得貪污緊係有，佢哋合理咗件事」。

屯門鄧肇堅運動場原是當年大遊行的終點，如今鮮有屯門人知道運動場的過去。（鄭子峰攝）

面對同路人或移民或變節，當年屯門大遊行的2萬5千人還剩多少？嚴天生始終堅持，他認為是原則和信念的問題：「我哋自己當年上街，屯門又有，出面又有。轉軚唔只係對死難學生問題，而係我哋當年自己做錯？」他認為當時學生反官倒、反貪污腐敗無錯，「我覺得係正確，呢個係信念同原則問題，所以我好鄙視啲人，比如譚耀宗當年支持民運，依家做咗政協啦。」

「我哋自己當年上街，屯門又有，出面又有。轉軚唔只係對死難學生問題，而係我哋當年自己做錯？」

六四那年，嚴天生曾與屯門街坊一起環繞半個屯門遊行；30年後，曾把平反六四加入競選政綱的他，近年不時因腳患而無法出席六四晚會。六四晚會於他是最基本的悼念，「好過你連最後一點燭光都無埋，活在黑暗之中，我承認悼念依家可能冇咩作用，但至少可以令世界每年呢一日都見到有六四呢件事。」