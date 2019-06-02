【六四三十】油麻地騷亂起因神秘　煞停三罷集會　藝術家追查真相

1989年，中共血腥鎮壓群眾過後，支聯會宣布將6月7日定為「死難同胞哀悼日」，進行罷工、罷課、罷市，同時在全港五個地方進行集會和遊行，表達悲傷與憤怒。 這場本來可能是香港史無前例最大規模的集會，卻因為當日清晨在油麻地及旺角一帶發生的騷亂而悄然取消。 三十年過去，香港人堅持不懈悼念六四，但有關「油麻地騷亂」討論並不多，幾近被人遺忘。藝術家李俊峰及盧樂謙從街坊口述資料及新聞報道，嘗試重組這重要的歷史轉折，卻發現這場騷亂充滿疑點，也在一些人心中留下不能磨滅的失落。 攝影：龔嘉盛

各界響應 全民運動

1989年6月4日後一天，全港市民支援愛國民主運動聯合會（下稱支聯會）宣佈在6月7日舉行罷工、罷課、罷市，同時在維園、界限街陸軍球場、葵芳球場、沙田中央公園及屯門公園，全港九新界共五個地方舉行集會，繼而遊行。

根據當時報道，香港工商聯合會、港九工團聯合總會、公務員工會聯合會等職工組織均表態支持，呼籲屬下會員參與；教協也呼籲大、中、小學教師罷課。港府當時發聲明指，不會阻止公務員及學校參與行動，又表示理解公務員的感受。

李俊峰據當年報道，找出1989年油麻地騷亂的爆發點——彌敦道550號龍馬大廈。

千人騷亂鬧事 三罷遊行急停

不過，在集會當日的凌晨，旺角及油麻地發生騷動，歷時五小時。

綜合當年報章報道，凌晨一時半，油麻地碧街與彌敦道一帶，不斷有群眾聚集，藉詞悼念六四死難者。有滋事份子在彌敦道500多號位置首先發難，欲撬開一間公司鐵閘。之後聚集人數愈來愈多，達數以千計，有人在街頭搗亂，打爛汽車玻璃，縱火燒車、燒垃圾，又有人向警察投擲玻璃樽及石塊。警方出動300名防暴人員，在凌晨二時起，先後發射四十九枚催淚彈驅散人群，局勢至清晨六時才受控。事件中有警員受傷，超過十人被捕。彌敦道一帶滿目瘡痍，雜物散落一地。

騷亂過後，支聯會召開緊急會議，並在當日早上發表公告。聲明指為避免不法之徒利用愛國運動製造事端，決定取消原定的遊行和集會，呼籲參與三罷的市民在家悼念。支聯會又譴責滋事分子是存心破壞民主運動，懷疑他們別有用心，呼籲市民與他們劃清界線。

發言人司徒華表示，在凌晨收到警方通知，有證據顯示不法之徒計劃在愛國集會中滋事，恐不法之徒混雜其中，使警方誤會，決定取消原定的集會計劃。

壯志未酬 人生首次遊行抱憾

如箭在弦的全民運動，最終無疾而終，在之後三十年也甚少被廣泛討論，有人形容油麻地騷亂已被遺忘。

藝術家李俊峰及盧樂謙在2014年發起《碧街事變》六四滾動劇場行動紀錄計劃。兩人翻查文獻、舊報，走訪油麻地老店，收集了20多位老街坊對事件的口述記憶。

其中一位受訪街坊當年正就讀中學六、七年班，六四屠城後，她和其他同學一同製作了橫額，準備好出席生平第一次上街。怎料翌日睡醒，收到同學電話說支聯會已宣佈取消集會遊行，她頓時失去方向，失望又無奈。歷史上的擦身而過，多年來又沒有人梳理事件，她一直耿耿於懷，直至接受劇場訪問才釋懷。「廿幾年之後，挖返起呢件事，佢（街坊）即刻喊出來，因為呢件事噏咗心度好多年，又一直冇人講。」李俊峰說。

有人情感無法抒發，亦有「壯志未酬」的學生選擇走回學校天台將寫上「痛心疾首」的黑色橫額掉下來，讓整個油麻地區的人也看得見。這位學生在往後的二十多年再沒有主動做些什麼，也沒有參與集會。「你會發現錯過唔係一次大遊行，而係日常生活長時間錯過。」

行動劇場圍繞碧街進行，李俊峰說當年未有警察阻撓劇目進行。

司徒華：內地派人搗亂

一場騷亂令全民集會急煞停，背後的策劃者是誰？至今仍然是個謎團。

已故支聯會主席司徒華回憶錄《大江東去》一書中，曾披露有關騷亂的細節。他指當日是收到行政司首席議員鄧蓮如的緊急電話，引述警方提供的情報指，6月5日有由深圳持雙程證的精壯男子來港，報稱探親，形跡可疑。警方跟蹤發現他們全住在酒店，至騷亂時混入人群中，帶頭向警方擲石，襲撃中資機構。司徒華接納鄧蓮如的建議，取消集會遊行，因為這群人未完全被拘捕，如繼續舉行，可能引起很大動盪。



司徒華又表示，被捕的男子之後沒有上庭，沒有接受審訊，沒有宣佈罪行，他相信這班人是國內派來的人，假如香港稍有疏忽，他們會製造動亂，以圖打擊支聯會，及整個北京民運工作。

李俊峰說，他並不是要批判支聯會及司徒華，而是因為騷亂事件十分複雜，應深入分析和解構。

李俊峰：疑點重重、不合理

但李俊峰對「中共派員搗亂」的說法有保留。「描述得好指細，睇真啲，有好多疑點、好奇怪。」他在訪問街坊過程中，曾接觸至今仍活躍油麻地的江湖人士，對方指當年是「大佬叫你落來做嘢」，與鄧蓮如指沒有證件的壯漢說法有出入。當年明報曾報道，騷亂現場的貨車掛上「十七軍、十八軍」的布條，他認為：「有冇咁揚呀？」他又說，如果是中共派員搗亂，襲擊中資機構並不合理。他亦指出，集會距離屠城只有三日，內地政局混亂，亦有不少假消息傳出，不相信中共還有心思處理香港事務。

他認為，按當時政治環境，有可能是鄧蓮如誤導司徒華，因為港英政府希望集會取消，在前途談判期間不希望有反殖的政治領袖有機會出現。「會唔會係有啲人純粹想搞事，但鄧蓮如就加一個中國因素入來呢？將恐共情緒劈開，你睇到可能搞你（香港）嗰嗰係港英政府，你又唔係諗下係咪？」

李俊峰說，他並不是要批判支聯會及司徒華，而是因為騷亂事件十分複雜，應深入分析和解構。「資料好多睇你點詮釋，啲野好似搵唔到答案，但睇到一個情況，就係香港有好多方面力量都想壓抑政治主體嘅建立。如果睇唔清局面，淨係嗌，其實冇用。」

李俊峰是活化廳成員之一，當年活化廳亦有六四展覽。

歷史上的錯過

騷亂背後仍有種種疑團，李俊峰及盧樂謙在創作《碧街事變》劇本時，未有就「幕後黑手」定調，「既然搵唔到真相，就唔好定調，唔好拎焦慮來消費。」

《碧街事變》是一齣行動劇場，第一幕發生碧街生果檔前空地，老、中、青三代說回屠城後、騷亂前，準備去遊行的狀態。進入第二幕，有一群「暴徒」出現，帶領觀眾至油麻地港鐵站出口，被黑布包圍，模仿騷亂氣氛。最後一幕，演員經彌敦道走入碧街公園，細說騷亂過後種種遺憾。

劇目內容有史實，亦有創作元素，但中心圍繞着「錯過」。李俊峰認為，6月4日前，香港民主運動正處於遍地開花的狀態，能想像屠城後的三罷、集會、遊行，一定有150萬或以上市民參與，規模是史無前例般大。集會卻突然被取消，全民運動失去了焦點，市民都很失落。「個集會好似好脆弱，一啲唔知咩人搞亂檔，跟住如箭在弦嘅事就突然停咗，點解會咁樣？」他希望透過藝術元素，正正式式整理埋藏在城市的故事，紓解錯過集會的人心中的鬱結。

盧樂謙在劇中扮演暴徒，不時敲打玻璃瓶，舉旗、叫「打倒李鵬」口號。(圖片由受訪者提供)

拒絕形式化 多元方式悼念

李峰俊和盧樂謙二人都是八十後，在1989年時還未滿十歲。在他們成長過程中，雖然已有不少有關八九民運的報道，但二人均是透過藝術才去認識事件。盧樂謙在中學時，路經維園涼亭，當時正舉行六四展覽，一塊白布上投影了坦克等影像，「原來藝術可以咁發生，呢個畫面印係腦海入面。」而李俊峰在大學以前未學過八九民運的歷史，他更誤以為六四屠城就是南京大屠殺，直至被盧冠廷的《漆黑不再面對》感動，才進一步認識歷史。「一首歌都可以有影響，一啲小行動你唔會知有咩影響。」

投身藝術創作路，二人亦積極以藝術回應社會。他們眼見多年來已有很多資料性質的六四活動，希望提供想像空間，令人產生興趣，了解六四，故合作策劃《碧街事變》。盧樂謙說：「有啲團體只會俾答案你，我哋冇咁重取捨，我哋希望啟發其他人去諗。」

《碧街事變》劇場只舉辦了兩年，二人之後亦分別籌辦不同活動悼念六四，拒絕形式化。對於每年六月四日的維園燭光晚會，李俊峰認為集會一定要存在，但非唯一方式，可以有更多元、小組織的悼念方法。「集會以支聯會、民主黨為首，同仇敵慨、一齊譴責。咁其實係將動員平面咗，個啲人出來，但搵唔返主體。《碧街事變》可以搵返參加者願意講返廿幾年做過咩，由被動變返主動，而唔係被動員、被參與、被舉起蠟燭、被拍低落來。」李俊峰說。