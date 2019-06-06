【端午節・粉紅戰士】化療刺痛難忍欲輕生　乳癌患者組龍舟隊互撐

「好痛好痛，好辛苦，沒有經歷過的人不會明白。」Ann回憶8年前患乳癌時的經歷，那種無以名狀的痛猶如歷歷在「骨」，說時泛起點點淚光，她用紙巾輕輕抹去，像抹去痛苦一樣，抬頭笑說：「但現在回想起來，只要能夠生存下去，當時承受的痛只是微不足道。」 康復後，她看到有雜誌介紹划龍舟有助改善淋巴水腫，遂加入了Susanne成立的「粉紅戰士Pink Power」龍舟隊，與其他乳癌康復者「同舟共濟」，在互相扶持下完成一場又一場比賽。訪問這天，她們便在「DB Lovers 2019」（愛龍一族小龍賽）中，拿下女子組金盃第六及公開組銀盃第二。 攝影：蔡正邦

2011年8月，當時47歲的Ann觸摸到自己的乳房有硬塊，到醫院檢查後確診患上乳癌2B期，需要進行乳房局部切除手術，其後要打6支化療針及進行25次電療。

不能接受的現實

2011年8月，當時47歲的Ann觸摸到自己的乳房有硬塊，到醫院檢查後確診患上乳癌2B期，頓覺晴天霹靂，「完全接受唔到」。未及她接受這個事實，已經要進行乳房局部切除手術，其後便要打6支化療針及進行25次電療。

Ann憶述第一次打化療針後，護士告訴她：「幾天之後便會開始掉頭髮。」那幾天，Ann不敢洗頭，怕頭髮會掉得更快。「我先生對我說：『不如我幫你剃頭啦，順便我自己都剃埋。』最後我剃了，但他沒有剃——我怕看見他光頭便想到自己。」

無以名狀的徹骨之痛

除了掉頭髮，化療的另一副作用是徹骨的痛楚。Ann說，每次打完化療針，第二日便會開始痛，「有骨的地方都痛，由頭骨、手臂、盆骨到腳趾。有人食止痛藥可以止痛，但止痛藥對我沒有效，加上含有類固醇，每次服藥後都會好亢奮，完全睡不着覺，骨頭刺痛一整晚。」這種痛楚，每次都會維持三天，三星期後再打針，痛苦又再重播。

左起：「粉紅戰士」創辦人Susanne、成員Ada、Janet、Ann。

Ann所打的化療針分兩款，前三支是「紅魔鬼」（Adriamycin），後三支轉打紫杉醇（Taxotere）。然而，轉藥後，骨頭的痛楚竟加倍襲來，「那是一種難以言喻的痛，要經歷過的人才明白。」

曾爬上窗台欲了結生命：不知要痛多久

話語未落，她雙眼湧出了淚珠，淚珠沿着她的臉頰滑落至下巴，她用手輕輕拭去。「有一次，家裡只有我一人，當時好辛苦，我不知道還要痛多久。看着家裡的窗台，我便爬了上去，打算一躍而下，了結所有痛苦。」幸而理智阻止了她，她危坐在窗台上，拿出電話，撥給阿嫂，最後這通電話把她從窗台上拉了下來。這件事嚇壞了她的家人，那天女兒回家後，抱着她說：「媽媽，我知道你好辛苦，你唔好諗住一走了之啊！」

Ann（右二）看到有雜誌介紹爬龍舟對乳癌康復者有幫助，遂加入「粉紅戰士」，與其他乳癌康復者「同舟共濟」。

加入「粉紅戰士」划龍舟

Ann用紙巾抹去淚痕，像抹去所有痛苦一般，「現在回想起來，只要能夠生存下去，當時承受的痛只是微不足道。」病癒後，Ann與大部份乳癌康復者一樣，都面對淋巴水腫的問題。在一次偶然的機會下，她看到有雜誌介紹爬龍舟對乳癌康復者有幫助，遂加入「粉紅戰士」，與其他乳癌康復者「同舟共濟」。

划龍舟五寶：槳、椅墊、水樽、手套及防水袋。

划龍舟可改善淋巴水腫

「粉紅戰士」的創辦人Susanne（50歲）也是乳癌康復者。她在完成逾半年的化療及電療後，剛好看到一篇報道，指1996年，加拿大醫生麥堅時及其醫療小組進行了全球首個划龍舟治療乳癌的實驗，結果顯示，划龍舟時激烈的上肢肌力運動，有助消除淋巴水腫，還可以增加患者肌力，對提高乳癌的治癒率及防止其復發均有良好效果。第一隊乳癌龍舟隊在加拿大成立後，至今全球已有逾二百幾隊。Suanne遂於2016年成立「粉紅戰士」，讓一群乳癌康復者及家屬透過參與龍舟運動，重拾健康。

「粉紅戰士」的創辦人Susanne也是乳癌康復者，2016年成立「粉紅戰士」，希望讓一群乳癌康復者及家屬透過參與龍舟運動，重拾健康，互相勉勵，「與同路人一起划龍舟，可以分享歡樂，也可以分享痛苦……這裡會有能夠明白你的人，她們可以透過溝通抒發自己的感受。」Susanne說。

與同路人同舟共濟

「與同路人一起划龍舟，可以分享歡樂，也可以分享痛苦。每個人的療程不同，經歷的痛苦也不同。例如一個未婚女子，切除乳房後，會擔心前面的路怎麼行，而一個40多歲的已婚女人未必明白這種擔心。但這裡會有能夠明白你的人，她們可以透過溝通抒發自己的感受。」Suanne說。

「粉紅戰士」每星期訓練兩次，一次兩小時，賽季則會增加練習次數。

划龍舟不是一項端午節限定的活動，一年365天都可以划龍舟。「粉紅戰士」每星期訓練兩次，每次兩小時，賽季則會增加練習次數。乳癌康復者做如此劇烈的運動，固然較一般人來得辛苦。Susanne說：「每到最辛苦的時候，我就會大嗌『頂住！、『畀（力）啊！』嗌出嚟是對自己及隊友的鼓勵。」

「開始爬龍舟後，身體健康了，力氣也大了。最開心是有人與我共同進退，能夠成為其中一分子，令我明白我不是孤獨一人。」Ann說。

Ann在一旁不斷點頭贊成，「開始爬龍舟後，身體健康了，力氣也大了。最開心是有人與我共同進退，能夠成為其中一分子，令我明白我不是孤獨一個。」