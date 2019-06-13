【逃犯條例】抗爭中的少數　南亞裔社工不敢走前線：怕被當黑社會

2019年6月12日，數以萬計的示威者自發佔領金鐘政府總部，要求政府撤回《逃犯條例》修訂。警方下午施放胡椒噴霧、催淚彈、布袋彈、橡膠彈驅散示威者。煙鎖金鐘，示威者困在濃濃的煙霧之中，眼淚止不住地流，當中包括一群黝黑膚色的少數族裔人士。 少數族裔社工Raj（化名）並非前線示威者，仍吃了幾枚催淚彈。雙眼紅了、哭了，但他仍不願離開，反而留在後方為其他示威者洗傷口、派物資。在警方步步進逼下，示威者由金鐘節節退守至中環，直至晚上11時，Raj仍留在現場，隱身於漆黑中默默付出。「我是土生土長的香港人，香港有事，我當然不能袖手旁觀！」

煙鎖金鐘，示威者困在濃濃的煙霧之中，眼淚止不住地流，Raj紅了眼眶，但並沒因此離開示威現場。（黃桂桂攝）

很遲才出現的少數族裔「反修例」聯署

早於五月尾，各個反對《逃犯條例》修訂的聯署如雨後春荀般湧現，卻沒有看到少數族裔人士的身影。Raj說：「我感到很羞恥，為何其他人都有搞聯署，卻獨獨缺了我們？」於是他及一眾朋友在6月5日開了一個少數族裔人士反對修例的聯署「Statement on the amendment bill on the Fugitive Offenders Ordinance from Ethnic Minorities in Hong Kong」。然而聯署開始初期，反應並不熱烈，前幾天只得數十人簽了名。

「很多少數族裔人士根本不知道這條條例在說甚麼。」Raj無奈地說。他表示，即使是在香港土生土長，很多少數族裔人士的中文程度連小學生也不如，致使他們無法閱讀中文報紙，不清楚在香港發生的各種時事，因此對修例一事一無所知。

當看到在香港較少數的族群也發起聯署，而佔更多數的南亞裔人士卻沒有反修例的聯署，令Raj感到羞恥，於是自己發起聯署，更不斷向身邊人解釋修例的影響：「不一定要簽，但起碼要知。」（黃桂桂攝）

為自由來港：「不想香港變印度、巴基斯坦。」

即使知道《逃犯條例》修訂是甚麼一回事，不少人亦抱持事不關己的態度，「很多人會說，修例與我們（少數族裔人士）無關，而且只要奉公守法就不會有事。」Raj激動得提高了聲量，「我們也是香港人！這條條例關乎所有香港人，當然也關我們事！」又有人選擇隻眼開隻眼閉，「他們即使明知新疆集中營事件，仍選擇看中國經濟發展蓬勃的那一面。」Raj說，少數族裔與內地在文化及宗教上不同，正正讓他們在修例後不能「倖免於難」。「我們離開印度、巴基斯坦來到香港，就是喜歡香港的自由，條例通過後，香港就不再獨特，我們不想香港變成印度、巴基斯坦。」

Raj說，6月12日早上，他出門前爸爸很擔心、很害怕，近乎哀求地對他說：「你唔好去啦！」（梁銘康攝）

六九遊行喚醒了少數族裔人士

為了守住香港的自由，他於6月9日與朋友一同上街遊行，成為103萬人中的一分子。出乎他意料的是，「六九遊行」過後，參與聯署的人數由幾十人急增至480多人。「這103萬人喚醒了少數族裔人士，他們在電視上看到那麼多人參與遊行，才真正感到恐懼的來襲：『睇嚟呢條條例真係好恐佈，連本地人都咁驚，即係我哋都會有麻煩。』」Raj說，他希望參與聯署的人數可以突破777人，「我想告訴林鄭，支持我的人比支持你的人還要多！」

不被視為香港人的香港人

然而，作為香港中的少數，令他們在參與抗爭時吃盡苦頭。「我們走出來遊行，有人鬧我們：『關你咩事啊？』大佬，我喺香港長大㗎，點解唔關我事？」他深刻的記得，6月9日那天，有議員看到他們參加遊行，指著他們說：「多謝外藉人士也願意走出來。」Raj聽到後內心沉了一沉，「我是土生土長的香港人，不是外藉人士。」

不能站在抗爭前線：怕被視為黑社會

黝黑的膚色在這群少數族裔人士與本地人之間築起一道牆，更令他們不敢亦不能站在陽光底下抗爭，「我們永遠不可能站在抗爭的前線。」他解釋，這並非因為他們不想，而是「與眾不同」的外形使他們比較容易被標認，「而且，市民若在電視上看到南亞裔人士參加抗爭，便會自然反應地將我們視為黑社會，令抗爭變得不純粹。因此，我們只能躲在後方。」

Raj站後方，仍被催淚彈的煙霧薰得流出了眼水，看現這樣的香港，他感到很是痛心。（曾梓洋攝）

參與集會 為示威者洗傷口

儘管少數族裔人士參與抗爭困難重重，Raj仍選擇站出來。6月12日下午，他來到夏愨道及告士打道一帶，站在人群之中，聽到有人高呼：「香港！」他便呼應：「加油！」並慢慢沒身於人潮之中，遠遠望去，已分不出哪個才是黝黑的Raj。

在警方發射催淚彈時，身於示威後方的Raj與數以萬名香港人一樣，被鎖於煙霧之中，雙眼湧出苦澀的淚水。他退到救護站淋水，然後便一直留在救護站，為其他受傷的示威者洗傷口。面對警察的步步進逼，他跟隨示威者一直後退至中環。直至晚上11時，滿身汗水的他仍在現場派水、食物、口罩等物資。Raj說，站出來的原因很單純：「香港是我的家鄉，我也有責任保護這個地方。」