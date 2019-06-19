【逃犯條例】初歷遊行、催淚煙　中五生：對警不再信任

政府周六宣佈暫緩修訂《逃犯條例》工作，惟有市民不滿政府「只暫不撤」，昨繼續留守立法會示威區。有到場留守的中學生指，初次經歷遊行、在集會上遇上警方施放催淚彈、胡椒水後，對警察的不信任感增強：「我還是覺得他們有陰謀。」

周日200萬人就反對修訂《逃犯條例》上街遊行後，昨日仍有少量示威者留守立法會煲底示威區，縱然不少人都露出了疲態，但仍堅持留守，要求政府回應訴求。16歲的中五學生Kathy(化名)手執着一本米蘭．昆德拉所著的《笑忘書》，靜靜地坐在一旁，她說這本書是今早出門前隨手挑選的：「因為見到這邊好像不太夠人留守。」

媒體偏頗 寧上網了解社會事件



Kathy今年就讀中五，5年前佔領運動發生時，她還是個中一生，未有參與其中，但她自言事件在自己心中埋下了種子，亦認識、留意多了社會時事：「當時師姐在校內也向同學們分發黃絲帶，這令我印象很深。」然而，多了留意時事，慢慢就發現了在不同媒體、傳媒報導事件時，用字上都有差異。這件事對她來說，有如一場覺醒，令她不再只從新聞了解正在發生的事件，反而多了在網上了解不同人對社會事件的評論，「我不敢說自己了解得很全面，但至少我判斷到甚麼是對、甚麼是錯。」

16歲的Kathy(化名)手執書本，靜靜地坐在一旁留守，支援示威者。(李穎霖攝)

瞞着父母再到金鐘支援示威者



6月9日的反修例大遊行，是Kathy首次為了發聲而走上街頭，雖然父母皆反對修例，但覺得遊行以外的行動、非法集會、衝擊皆是擾亂社會的行為，並不支持現時示威者的做法，和支持佔據馬路的Kathy可說是南轅北轍。她說曾因此與父母大吵一天，最後答應不到危險地方，彼此才結束爭拗，然而今天她還是戴上了口罩，瞞着父母再到立法會，支援一眾示威者，「他們(父母)看電視時有罵示威者的行為，我沒有作聲。」她淡然續道：「我不想再吵架了。」

看見催淚煙一刻 只懂害怕

6月12日，示威者佔據龍和道馬路時，Kathy亦跟着走到馬路中央。面對目前的情況，她坦言不知道還可以做甚麼才見到出路，但認為癱瘓道路，或許可逼令當權者正視示威者的訴求，然而，癱瘓道路所帶來的，是警方施放催淚彈、胡椒水。Kathy憶述當日沒有站在前線，當見到催淚煙和胡椒水，她本能地拉扯着一同示威的師妹，逃回後方：「我有責任保護她。當時很害怕，已沒有時間感到憤怒了。」經此一役，本身對警察已無好感的Kathy直言，已無法相信他們：「即使警察現在出動大批女警，採取懷柔政策，我還是覺得他們有陰謀。」

6月12日，Kathy亦有跟隨示威者佔據龍和道，認為癱瘓道路或可逼令當權者正視示威者的訴求。(資料圖片/林若勤攝)

Kathy就讀的學校過往校風自由開放，指佔中時學校曾讓罷課學生坐在中庭響應，午飯時間會有老師舉行公民講堂，校內亦會播放新聞直播，讓學生了解最新發展。不過，她認為校內氣氛在這幾年間起了變化，不但少了對社會事件的討論，新校長更常推廣內地交流團，甚至請來人大代表、政協到校舉辦講座：「很多內容都是說一國大於兩制。」

老師對反修例同學作單對單「輔導」

佔中期間學生可於校內派黃絲帶的景象亦不復再，今年她和同學發起派發白絲帶的行動，被校方要求在校外範圍進行，響應罷課的同學亦被老師點名，以假設學生漠視了修例帶來的正面影響為前提，而進行單對單「輔導」，最後學生須向老師清楚表明了解事件，並不會作危險行為才能離開。20幾個同學接受「輔導」後，只有十多人回到圖書館，繼續罷課，「有些低年級被嚇怕了。」即使有老師向學生灌輸修例的好處，她認為仍無法改變學生對事件的想法：「我覺得到了現在，老師的說話對我們影響不大。」過往老師是可以討論社會事件的對象，但現時Kathy說只信任個別老師。

Kathy指響應罷課的同學被老師點名進行單對單「輔導」，最後須向老師清楚表明了解事件，並不會作危險行為才能離開。（資料圖片／梁銘康攝）

白色恐怖 同學聯署只敢留下姓氏



這種白色恐怖令同學人人自危，Kathy在校發起的反修例聯署中，最後只有百多個同學和校友響應，有同學只敢留下姓氏，到打算參與聯校登報聯署時，更有人從聯署中，撤回自己的名字，「有些同學不敢出聲，有些人怕『玩太大』，會被學校秋後算帳。」不信任感充斥校園，她形容這件事很可悲：「學校本來應是一個讓大家就事件討論的平台。」

6月12日的衝突過後，翌日如常上學，Kathy說有男同學分享，示威當日在毫無裝備下衝上了前線，吸了大口的催淚煙，令她對同學有所改觀，惟仍有人對這件大事無動於衷：「身邊有很多人說整晚都在打機，我在Instagram見到有人當天去了海洋公園玩，說是很開心的一天。」

作為即將要面對公開考試、選擇前路的學生，Kathy說自己希望到台灣升學，因見不到香港未來：「但若香港的情況惡化，台灣早晚也會受牽連。所以我也不知道應該怎麼做。」