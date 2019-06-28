【逃犯條例】傘運佔領區村長重回金鐘　物資站遇舊戰友掃走無力感

橙頭與昔日傘運中認識的物資站舊戰友，在反修例運動中重遇，共同管理籌集的物資。在物資站中，橙頭也與傘運夏愨佔領區舊「村民」相遇。 橙頭與昔日戰友的信任，是從五年前雨傘運動共同佔領的79天中建立。這次運動中新認識的人，橙頭會分辨對方是敵是友，但對這些舊戰友卻沒防備。「和老戰友相處（與五年前）沒太大不同，再次見面就好像沒見兩個月而已。」橙頭與戰友的重遇，伴隨著香港有史以來最大型的群眾運動與新一代的覺醒，他非常感動，香港人這回可以如此團結。 橙頭表示，「和理非」與「衝擊」都需要，兩者並沒有衝突。相反，民眾的目標應該一致，防範偽裝示威者的人，例如疑似偽冒市民的警員。

立法會示威區一角設立物資站，靠「義工」看守，橙頭為其中一員。（林振華攝）

《逃犯條例》的修訂風波席捲整個六月，示威者連續兩星期於金鐘夏愨道、龍和道、添馬公園與立法會示威區（煲底）等地方聚集，下班的市民則為運動帶來各樣物資。物資站應運而生，其中一個設在立法會示威區。

身材高大、穿著鬆身寬闊的T-shirt與半桶褲，36歲的橙頭常戴一條橙色的頭巾，在煲底的物資站出沒。回到五年前，他是雨傘運動佔領夏愨道79天的佔領者之一，也是當時佔領區的「橙村」村長。

橙頭在反《逃犯條例》修例的運動中重臨金鐘，發現駐紮在煲底的物資站由過往傘運的佔領戰友所設立。故友相聚，在反修例運動進行得如火如荼的時刻，別具意義。歷經傘運失敗，橙頭言反修例運動令他重新感到「好有力」。

橙頭與雨傘運動的「戰友」在立法會示威區的物資站重遇。（林振華攝）

從初中生到老人 物資站凝聚大眾

6月18日，香港特首林鄭月娥公開向香港市民道歉，並重申「暫緩修例」，反修例運動進入調整方向的階段，群眾亦開始往灣仔警總、稅務大樓等地方示威，政府總部一帶的聚集者比起運動高峰時期少，但物資站始終駐立。

物資站由6月11日起運作，原本駐紮在政總外的連儂牆下，後來為了避雨與方便留夜，轉移至煲底貼牆的邊緣。物資站的帳篷雖小，但五臟俱全，食物、飲用水、藥物，或口罩、泳鏡、頭盔等抗爭物，應有盡有。

立法會示威區一角為物資站，大量物資堆積。（林振華攝）

站內的駐守者各司其職，有人畫示威主題的畫作，有人修改在場裝置藝術，有人與同路人交談，也有駐守者整理物資。

他們全都是自發前來，沒有人有支配他人的權力，但仍有條不紊，自發「交更」看守。物資站當中固定的成員大約有十個，來自不同的年齡層、階層和行業；小至明目秀氣的初中生，大至白髮蒼蒼的老人；也有來自服務業、辦公室運輸業等各行各業的人。

物資站內不同種類物資有序擺放。（林振華攝）

五年前的佔領區橙村

「通常最容易發生事情（衝突）是過了（民陣遊行）不反對通知書的時間，需要生理鹽水、醫療用品、食品給留守在這裏的人。」

橙頭是物資站其中一員，經常在煲底走出走入。物資站裡流動性很高，他並不是物資站的核心人物，但會經常來幫忙，甚至通宵駐守。

重臨金鐘，橙頭覺得此時此刻與雨傘運動很相似。

2014年的傘運歷時79天，佔領區被劃分為不同區域，以「村」相稱。橙頭當時是橙村村長，他和其他三、四十個村民夜以繼日留在佔領區，一有時間就聚在一起，討論時局與抗爭路線。

立法會示威區內的佔領者經常圍成一圈談論運動方向。（林振華攝）

傘後陷入失望無力 重遇戰友「佔領感覺回來了」

不過，傘運後大家各自重過正常生活，唯一聯絡方式是Whatsapp群組，期間沒有舉辦過大型聚會，只與相熟幾個戰友私下相約。橙頭直認傘運後一度非常失望，「五年前，某程度是失敗的，因為沒跟政府爭取到任何東西，還令同路但不同政治光譜的人分化。那時會想：香港人還出不出來呢？」

由昔日的金鐘到今日的金鐘，五年後再次出現佔領，橙頭重遇戰友與村民。他們相約在一起等候與行動，以防運動發生變數時，單人匹馬會更危險。這一切都讓橙頭感到非常感動與有力：「這次運動見回很多老戰友，以前佔領的感覺回來了。周圍都是熟悉的面孔，大家有同一個理念，很close。」

當問及橙頭「有力」的原因，橙頭表示，自從雨傘後都持續感到好無力，直至今次再遇舊戰友，他發現大家仍然熱衷政治，與五年前無異。「因為大家都是同路人，在大是大非前他們都出來。我最怕是事隔幾年，有些人絕望到一個點，逃避政治，只求過好自己的生活。」

2014年9月28日，大批示威者佔據金鐘夏愨道，爭取全面普選。（法新社）

聊天、議政 五年前後新舊留守者目標一致

物資站的組織者中，一半為他過去在傘運佔領區的「戰友」，其餘為此次修例新加入的朋友。他們如何由完全不認識到最後成為親密的戰友？一個共同的空間足以凝聚各方。橙頭由物資站設立之初，已流連於煲底，與其他留守者日見夜見，自然認得對方，百無聊賴時，他隨意與其他人聊天。物資站成為一個中心，大家聚在一起討論政事及抗爭路線，其他留守者可以隨意加入，如三姑六婆搭訕，只要有著同樣目標，就無任歡迎。

「為何會認識這麼多人？因為你親身參與，而且好熱衷，當走在最前時，大家做同一件事，就會互相認得。」橙頭說。

比如五年前，物資站駐守的人也會討論雨傘運動的去向和抗爭方式。五年前橙頭與村民議政，從中得出「社運不應該計較路線」的道理。當年沒有「大台」（運動領導）的日子，他們發現在部分衝擊場合裡，一些素未謀面的陌生面孔突然出現，呼籲在場示威者衝擊政府建築物又旋即消失。在場人士對突然消失的發起人抱持不信任的態度，故此衝口而出斥其為「鬼」。在混亂的衝擊場面中，不同抗爭路線的示威者聚集，容易造成誤會，部分示威者對斥責錯誤地「對號入座」，引發「和理非派」與「衝擊派」的對罵和互不信任。不過，橙頭明言，香港五年後在抗爭手法上進步很多，示威者更懂得辨認混入示威人群中的便衣警察。

2019年6月12日，金鐘夏愨道被示威者佔據，反對《逃犯條例》修訂。（張浩維攝）

政治啟蒙於25歲 心痛年輕人走上街頭

身為香港兩次大型社會運動的積極參與者，橙頭對運動作出的貢獻或者不為人知，然而運動的推動往往需要寂寂無名的中堅力量。橙頭表示他並非自小關心政治，1989年發生天安門事件時他只有幾歲，對此沒有太多記憶；1997年香港回歸時14歲，沒有太大感覺。

他自言感幸運，青少年時期香港政治環境寬鬆，不需要過多顧慮政治。直至25歲時，他受到星期日晚飯後的政治點評節目《頭條新聞》詼諧古怪的演出方式吸引，開始關心政治議題，2014年的雨傘運動更熱衷參與。

反《逃犯條例》運動中，雨傘運動「橙村」村長與村民共同討論抗爭策略。（林振華攝）

「要走出來目睹這場運動」

橙頭認為，他年青時政治環境還未差到要一班中學生走上街頭，對於今日年輕人越來越早投入政治，他一方面替他們高興：「因為他們會開始去裝備自己，上大學選修政治或者傳媒相關的科目，投身社會後會揀做一些對政治或者社會更加有用的崗位。」但同時他亦感到可悲：「青少年應該無憂無慮，顧好學業、結交朋友、發展興趣，而不是投身政治或社會運動。為什麼要年輕人這麼早去承受這些？」

對香港未來的看法，橙頭表示：「縱使這場運動小勝利了，但中共對我們施加的力度只會越來越大，下一場運動會有什麼成績，我不敢講。我覺得個人要先走出來，親身目睹這場運動有什麼轉變，你才會知道下一場運動會這麼做，有多大勝算。」