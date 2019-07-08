【世代反思．90後】被時代選中小孩踏人生轉角　OL調協射波抗憂患

反對修訂《逃犯條例》風波以降，一批90後再次走上街頭。2014年雨傘運動，90後曾謔稱自己是「被年代選中的小孩」，自視生於憂患，有種責任；五年後，佔領現場的「小孩」大部分已轉入職場。當90後脫離最自由的學生年代，每次抗爭都變成前途、生活與理想的角力。五年後，衝突現場90後戴上口罩說，「我唔想成為自己當年討厭的大人」。在警察總部外、在立法會內、在彌敦道上，他們從和理非走上前線，那是香港政府輸掉的一整代人。

6月27日網民發起包圍律政中心行動，Nat射波出席行動。她指，「見到班學生咁努力，唔想令佢哋失望」。（曾雪雯攝）

90後抗爭日常：返工定射波

自6月9日百萬人大遊行起，網民不時號召市民上街、圍堵要求政府回應示威者五大訴求。不少90後抗爭者均面對上班與「射波」（蹺掉工作）的決擇，Natalie（簡稱Nat）就是其中之一。上月27日星期四，網民發起平日包圍律政中心尋找反送中推手之一律政司長鄭若驊。當抗爭遇上工作天，她只得再次「射波」，申請休假再參與行動。

示威者目前要求港府回應的五大訴求 一，撤回逃犯修例 二，撤銷暴動定義 三，撤銷對今為所有反送中抗爭者控罪 四，追究警隊濫權 五，以行政命令解散立法會，立即實行雙真普選

傘運救護隊到反送中前線

Nat現年27歲，大學畢業後在小公司任OL至今。她曾經是個和理非（和平、理性、非暴力原則）的支持者。2014年，她甫大學畢業便遇上佔領運動，當年她無工一身輕，適逢金鐘佔領區有女醫生即場招攬急救員，她遂與十多名素未謀面的年輕人一起習急救。從學習如何包紮傷口，到抱著生理鹽水跨欄到告士打道開設救護站，她在夏慤道留守了一個秋天。「個時諗住一世人瞓一次，盡下力，唉，點知五年瞓過兩次，又嚟過」。

惟2014年79日佔領無果。議員被DQ，一地兩檢硬上馬，社會氣氛壓抑，與她年紀相約的大學生亦相繼成為政治犯，她消極地視和理非遊行為道德義務。「已經無其他嘢可以做到，個刻你可以貢獻的就只有自己個人數」。因此，反送中爭議一出，最後一根稻草被壓跨，「逃犯條例過咗都係死，遲死同早死，不如盡地一博」。6月9日103萬大遊行後，她搬動生平第一次鐵馬，「驚就一定驚」，但她說，那刻訴求大於恐懼。

每次行動，在場示威者多為中、大學生，Nat看著他們像看到5年前的自己。（曾雪雯攝）

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和理非向前走一步：不想成為自己討厭的大人

由和理非救護員變成前線防線，她坦言從未打算自己會走到最前，亦不認為自己勇武。「我只係和理非行前一步」，她指，前線有大批年僅15、16歲的學生，心底油生保護下一代的念頭。「假設佢哋唔移民留喺香港，至少還有60年，你好自然就會為佢哋著想多啲」。

她認為，五年前雨傘運動失敗告終，混雜著三成後悔與七成不甘。不甘源自當時投身社會的大人不支持運動。「如果當時社會出咗嚟做嘢大人唔支持，令運動消散失敗，我今次就唔想成為個種人」。於是，五年內的第二次運動，她選擇走得更前，既是不欲學生失望，亦是個人的運動療傷，「某程度上，好似見到當年的自己」。

民陣稱有103萬人參與6月9日反對修訂逃犯條例遊行，本是和理非一員的Nat卻問，「你見到103萬人行出嚟，行完都係返屋企，咁出嚟做乜嘢啫？」（資料圖片／李澤彤攝）

射波的道德：與同事輪流「請病假」落場

然而，投身社會後，她遠不如畢業之初的自由。她指，畢業後背起更多責任，包括家庭、事業、其他人生目標。以她的公司為例，公司只有兩名行政人員，因此她即使告假亦要顧及公司行政運作。於是，她與共事的年輕同事協定輪流「請病假」，讓大家能同時兼顧公司與運動。

Nat的父母是來自中國的移民，她認為父母都深諳共產黨的本質，但卻害怕反抗，「會選擇留在安全的舒適圈內」。（曾雪雯攝）

行動前已料被捕 擬為港棄赴工作假期

身為一個年輕OL，Nat能作的「貢獻」是消耗休息時間及人生規劃。「每個人盡自己最大能力，貢獻得幾多就幾多」。Nat是在香港土生土長的90後。她認為強烈的歸屬感源自在香港生活長大的經驗，香港於她是唯一的家。

年近30歲的她，原定明年參與海外工作假期計劃，如今她已有被捕留港的打算，縱然她只是其中一名在催淚煙中奔跑的香港人。612當日，Nat亦在金鐘現場，至今已有五人涉暴動罪被捕。她苦笑道，已作最壞被囚的心理準備，「我覺得值，唔後悔咪去做囉」。

6月12日，Nat亦在警民衝突現場。她坦言已作最壞打算，「如果要秋後算帳，一定搵到你啦，個Cam對住你個樣去影。」（資料圖片）

90後是介乎成年人與細路之間的曖昧存在。告別學校，初進社會，人生顧慮漸多。「公民抗命，無畏無懼」，於Nat眼內像只存在於大學年代的記憶。她想起七一晚上，最初得知有人趕在12點衝回立法會議事廳亦曾想是否「有鬼」、「送人頭」。事後得知近百名示威者衝回議事廳救人，她開始思考是否連自己也變得世故，「睇一件事都要兜好多彎，事後睇番只係覺得班細路好勇敢，做到我唔敢做嘅事」。

7月1日接近晚上12時，示威者將本來決定留守的示威者帶走，高呼「要走一齊走」。（資料圖片／羅君豪攝）

「真係好多謝、好多謝佢哋，堅持到最後一刻所有人一齊撤，呢種勇氣同無私嘅精神唔係人人都有。同埋我真係好想問林鄭仲要呢班後生仔承受幾多嘢？」當「被年代選中的小孩」告別青春，90後的一代亦開始思考下一代與香港的未來。