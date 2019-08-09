【公務員集會】批核十多萬加班費　警署秘書的掙扎：畀錢你打市民

「公僕仝人，與民同行」公務員集會於8月2日晚上七時假中環遮打花園舉行，大約六時許，參與集會的人潮已逼滿遮打花園，放工後匆匆趕到的人只得站在昃臣道及遮打道上。黑壓壓的天空降下豆大的雨水，落在彩色的傘花上，滴滴答答，打濕了黑衣人。有人躲進終審法院的拱形簷篷裡，包括90後任職警處秘書的公務員阿魚（化名）。 遮打花園與終審法院間一排墨綠的樹儼如隔音屏，阻擋了集會大台的聲音。阿魚聽不見大台嘉賓的發言，卻堅持逗留至9時集會結束為止，耳邊只有一波一波的吶喊：「香港人加油！」、「公務員加油！」。阿魚說：「如果現在不站出來，可能以後都沒有機會站出來。」

身為警處一員 內心飽受掙扎

「我覺得這個政府實在太迂腐，先不論政治立場，政府也應該回應市民大眾的訴求，而不是做一隻縮頭烏龜。」阿魚說，這隻烏龜仗賴的是由警隊形成的殻。作為九龍區一警處的秘書，也是警隊的一部分，她說，她內心也有掙扎、矛盾。

天空降下豆大的兩水，參加集會的人士撐起兩傘，即使聽不見大台的聲音，仍堅持至晚上9時集會完結。（資料圖片/李澤彤攝）

有高級警員這個半月的加班費高達十幾萬！ 警處秘書阿魚

加班百多小時 領十多萬加班費

阿魚負責處理文書工作，包括審批警員的薪金、加班費。自6月9日起，前線警員日做12小時，兩個月過去，有警員加班鐘數逾100小時，加班費亦相當可觀。「有高級警員這個半月的加班費高達十幾萬！」每每審批這些大額的加班費，她內心總有股憤憤不平的氣。「好唔公平！我知你加班辛苦，但你有錢落袋，就唔應該仇視。你唔係義工，而係受薪，逗緊納稅人嘅錢，市民畀錢你，然後你打市民⋯⋯呢份工真係好爽。」

她雖於警署內工作，但與前線警員屬不同樓層，平時很少接觸，只有偶爾乘搭電梯時碰面，她便站在電梯角落，聆聽警員對話。「他們站在自己的角度指責市民，句句都夾雜着粗口，例如會話『鬼唔望你班xx快啲死！』」每當聽到這些說話，她臉色便會沉下來。

「但都有正常警察，會持平少少評論事件，例如728上環事件翌日，有警員在電梯評論說：『留咗路畀佢哋走㗎喇。』」阿魚說，警署人員浸淫在同一個大染缸內，染藍是難以避免的，但也有少量人如她這般。

阿魚：「你唔係義工，而係受薪，逗緊納稅人嘅錢，市民畀錢你，然後你打市民⋯⋯呢份工真係好爽。」（黃文軒攝）

身在曹營心在漢

她憶述早於六月初，反修例運動剛萌芽時，有警署員工亦表明反對修例。但7月下旬，阿魚因網民發起的不合作運動遲到，那同事卻說：「好慘啊，畀人搞。」阿魚反問：「你知道為甚麼他們要搞不合作運動嗎？」「不知道。」「因為政府從來沒有回應他們的訴求。」「政府咪回應咗囉。」「回應咗咩？『壽絡正寢』四個字？我們做公務員的都知道這四個字沒有法律效力，政府文件內不會有形容詞。」阿魚形容，那人聽後一副恍然大悟的樣子，令她明白這個染缸內的人所接收的資訊並不完整。

「我覺得自己是身在曹營心在漢。」阿魚咧嘴笑說。自6月9日起，幾乎所有反修例遊行她都參加了，穿着黑衣站在人潮尾端，一直未品嘗過催淚彈的辛辣，直至7月28日上環遊行。

那天，她本來坐在遮打花園內，後來聽說上環需要水，她便和朋友一起送水至上環，「去到見到示威者很和平、團結。」她在上環逗留了一會兒，遇着警方施放催淚彈，她在遠處，也吸入了部分煙霧，馬上淚水盈眶。

市民舉起手機的燈光，吶喊：「香港人加油！」、「公務員加油！」（黃桂桂攝）

「前線好明顯有仇民情緒」

對於過去兩個月來警察所使用的武力，阿魚激動說：「簡直係過分！你明知不可以打頭就係都要打頭，不應該開槍就係都要開槍。警察職責是服務市民，但前線好明顯有仇民情緒，沒有搜查令又去搜查，問你拎委任證又唔出示委任證……好無奈，一單接着一單，有太多不公義事件發生。身為紀律部隊應該要有紀律，而唔係自己話咩就咩，如果唔係，就不需要法例啦！」

阿魚說，她不怕被秋後算帳，「如果你覺得我唔支持你所以炒我，咁只代表你都覺得自己做錯嘢。」（黃文軒攝）

公務員只是政府棋子

既然如此，為何仍要在警署內任職呢？她說，當初應徵公務員文書及秘書職系時，並不知道自己會派去警署，入職至今數個月，初入職時，仍未發生一連串的反修例運動。但她表示暫時仍未有辭職的念頭，「我認為我現時仍是為市民服務，加上，我當公務員，是出政府薪金，洗去政府一筆錢。而且我只是一個低級職員，即使我辭了，也還有很多人願意頂替我的職位，公務員只是政府的一隻棋子。」在這場棋局對奕中，沒有了一隻白棋，政府還有千千萬萬隻白棋，她認為她一人辭職，作用相當有限。

8月1日，政府發聲明指公務員應保持政治中立，不偏不倚，認為公務員集會會「令人誤以為公務員與政府對着幹，製造政府內部分化和矛盾，亦會嚴重影響政府的有效運作、施政和向市民提供的服務」，指特區政府會就任何公務員違規的情況，按既定機制嚴肅跟進。

參加公務員集會的人潮由遮打花園逼出昃臣道及遮打道，大會其後表示，參與集會人數約有四萬人。（資料圖片/李澤彤攝）

我覺得，如果而家唔企出嚟，可能以後都冇機會企出嚟。 警處秘書阿魚

拒戴口罩 不怕秋後算帳

阿魚批評聲明是白色恐怖，「叫我們不要出嚟，出嚟會嚴肅跟進，出嚟是違法，我做咗幾個月，我辭職有咩所謂，但這份聲明就嚇到一班做了幾十年的人。」集會這天，阿魚穿一襲黑衣、黑褲，沒配戴口罩，她說她不怕被秋後算帳，「如果你覺得我唔支持你所以炒我，那只代表你都覺得自己做錯了。」她頓了一頓，續說：「如果現在不站出來，可能以後都沒有機會站出來。」

晚上9時，公務員集會結束，雨水也停了下來。阿魚步出終審法院的拱形簷篷，瞬間被一波黑色人潮推着前往中環地鐵站離開。