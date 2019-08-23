【周五心意】惜食、回收、分享 食物回收計劃助弱勢「食得好」

香港貧富懸殊情況嚴重，根據政府統計處數據顯示，2016年最新的堅尼系數為0.539，創45年來的新高，兩極化問題亦較新加坡、英美等已發展國家嚴重。一方面，超過137萬的貧窮人口在生存邊緣掙扎，部分甚至三餐不繼；另一方面，香港每日卻丟棄高達3,700噸的剩食，重量等同約300架雙層巴士。 為改變這個矛盾的局面，「食德好」於2009年開展「食物回收計劃」（下稱：計劃），把過剩且可食用的食物回收，再轉贈予區內的有需要人士，積極實踐其「拯救食物、飽沃基層」的理念。

支持推廣佳節惜食文化

食物回收再分享 助長者改善身心健康

好辛苦，夏天行到成身汗，對腳又痺... 但拎到菜好開心，有時仲有生果同飯盒㗎！ 文婆婆，食德好「食物回收計劃」受惠者

現年84歲、獨居的文婆婆是計劃受惠者之一。7、8年前，有街坊因不忍文婆婆為賺取少許金錢而執紙皮變賣，於是介紹她到「食德好」領取剩菜。自此，每逢派菜的日子，文婆婆都會一手拉著手拉車、一手撐著拐杖，從家中步行45分鐘到「食德好」取菜。

文婆婆表示，年輕時生活艱苦，令她更懂得節儉和感恩。受訪期間，她不停向記者大讚計劃讓她能「食得好」，「啲菜好貴，宜家慳咗買菜錢，可以買啲生果食，個人都健康咗！好多謝黃生佢哋（「食德好」職員）！」除了身體狀況有所改善，計劃亦有助文婆婆擴大其社交圈子，建立社區支援網絡，促進心靈健康。

「嚟拎菜識到好多人，啱傾咪傾多兩句，慢慢就同啲婆仔熟咗，以前邊識咁多人㗎。」文婆婆表示，過往與街坊多是點頭之交，但在「食德好」取菜後，彼此多了共同話題，會一起猜想今日有甚麼菜款、何時會派生果、罐頭等。她更指，如相熟的街坊有事未能前來取菜，她會把自己取得的蔬菜與對方分享，「食少啲有咩所謂，做人應該互相幫助，有時佢哋都會請我食嘢㗎。」

文婆婆大讚食德好「食物回收計劃」讓她能「食得好」之餘，亦認識到更多街坊。採訪當日，有街坊與文婆婆分享蘋果，讓她開心不已。（黃寶瑩攝）

四類弱勢階層可成「食德好之友」

我哋3點半先派籌，但有啲老人家點幾已經係度排隊，驚遲咗拎唔到菜。 黃煒霖，「食德好」助理項目主任

「食德好」助理項目主任黃煒霖（William）表示，機構逢周一、三至五都會派菜，每次平均有80至100名「食德好之友」排隊取菜，當中不少是依靠綜援、長者生活津貼過活的基層長者。即使是下雨天，部分住在附近的長者亦會繼續撐著拐杖，前來中心取菜，為的就是「慳得一餐得一餐」，可見計劃對他們非常重要。而「食德好」亦進一步擴展計劃至社區飯堂、安老院舍等，把部分剩菜轉贈給這些地區機構，冀讓更多人受惠。

Willam（右）表示，雖然自己加入了「食德好」只有一年多，但已與街坊建立了互信關係。除了恒常的派菜工作，長者有時亦會請他幫忙解釋醫院信等公函。（黃寶瑩攝）

從懷疑到支持 菜檔檔主冀捐剩菜助弱勢

畀啲菜老人家好有意義。反正都係丟，啲菜仲食得嘅，點解唔幫吓人呢？ 黃姑娘，菜檔檔主

現時，受惠於計劃的基層市民約300人，而捐出剩菜的菜檔檔主，單是大埔區已達4、50檔，足見商戶對計劃的支持。對此，William直言一切得來不易，「初初同事落街市呼籲檔主捐菜，成日都畀人鬧，懷疑我哋點解免費派菜、會唔會影響到佢哋嘅生意......因為嗰時香港冇團體做過類似嘅計劃。」幸得前線同事努力不懈地向檔主們解釋計劃目的和意義，終成功打動他們，一檔接一檔的參與計劃。

在大元街市經營菜檔多年的黃姑娘是其中一名支持計劃的檔主，她表示，當初「食德好」同事推著放滿菜筐的手推車到菜檔，邀請她捐出剩菜，她二話不說便答應了對方，「聽到佢哋話會畀啲菜老人家，覺得好有意義。反正都係丟，啲菜仲食得嘅，點解唔幫吓人呢？」黃姑娘續指，她每次平均捐出約6、7筐仍可食用的剩菜，減少浪費之餘，更希望自己能出一分力，讓基層長者的生活得以改善。

菜檔檔主黃姑娘認為，食德好「食物回收計劃」極具意義，不但減少浪費剩食，更可幫助弱勢社群。（黃寶瑩攝）

「食德有營過中秋2019」

除了剩菜回收，「食德好」去年亦回收了近8萬個月餅，數字為歷年新高。故今年由食德好主辦、「01心意」協辦的「食德有營過中秋2019」將延續推廣節日惜食訊息，呼籲大眾將購買月餅作賀禮的預算，用以支援各個社區項目。

現只需捐出$50（少購一個月餅的價錢），即可為這個人月兩團圓的中秋佳節更添意義。請即登入「01心意」平台支持「食德有營過中秋」，減買一個月餅、捐出$50便可幫助10個家庭一餐蔬果及食物。

此項目受惠於善款配對計劃，香港01有限公司會配對* 相關善款。你的一份捐款成就兩倍心意，請即進入「01心意」平台支持啦！越多人響應，就越多人受惠！

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