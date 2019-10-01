【台港遊行】曾受催淚煙之苦　23歲教會幹事義寄防具：保正常呼吸

於《逃犯條例》修訂風波中，宗教擔當著重要角色，示威衝突中有教徒及教會組織以祈禱、遊行、聖歌《Sing Hallelujah To The Lord》，於激烈的場面中添上溫柔、緩和的力量。 而一海之隔的台灣，一間教會亦越洋不斷為香港人提供支援，包括將逾4000套防毒面具等防具物資運港、支援港人求助等。年僅23歲的教會幹事，原來於讀書時曾受訓嘗過催淚彈之苦，「我不曉得香港將來能否有民主自由，但一個面具至少能確保一個人的正常呼吸」。

台北濟南基督長老教會的黃牧師（圖右）於正門打點一切，撐起遮雨帳篷。（黃廸雯攝）

本周日（29日）台北舉行聲援香港的台港大遊行，大會宣布有10萬人參與。位於遊行起點台北市立法院旁邊，遊行出發前已下起滂沱大雨，台北濟南基督長老教會的黃牧師及柯啟安幹事於正門打點一切，撐起遮雨帳篷，為遊行人士提供所需。教堂正中央，直播香港銅鑼灣一片煙霧瀰漫的緊張情況。長老教會自清治時期一直關心社會民主發展，積極參與社運，今次就為遊行提供器材、協助籌備前提工作、為遊行人士提供休息空間等。

從不缺席香港反修例運動

自反修例風波以來，台北濟南基督長老教會一直密切留意香港情況。6月底教會舉辦研討會，並與韓國等地的教會委員會，共同簽下支持香港反修例章程，教會之後決定應該從人道援助方面支持港人，繼而收集及捐贈物資，「因為這是最直接及快速的方法幫助香港」。

教會8月開始收集物資，至今共收集了4,000多套防毒面具、頭盔，教會再將物資寄到香港願意接收的公司、教會等。柯幹事稱，香港多於週末抗爭，他們通常於星期一寄出，物資星期四便會到，星期五再分配物資，香港年輕人便能於週末抗爭，「最忙的時候曾經每天都要寄。」柯幹事稱，過程中感受到台灣人真的很熱情，坦言兩個月來所收到的物資數量「真的有被嚇到」他很感謝同鄉那麼支持香港。

自反修例風波以來，台北濟南基督長老教會一直密切留意香港情況 。（黃廸雯攝）

台灣媽媽捐贈物資

柯幹事稱，過去數月有不少人將物資親自送來，包括教師、工程師，而當中以媽媽佔大多數，因為媽媽們都希望香港小孩安全，有媽媽向他表達擔憂，「香港小朋友現在真的沒有辦法，需要為自己的前途站出來」。媽媽告訴柯幹事，希望年輕人可以擁有「做自己」的未來。柯幹事印象最深刻，是有一個老師特地從台中開車到教會兩次，每次物資都會裝滿整車，對方一共送了幾百套口罩。

同時，亦有為數不少的物資以包裹形式送到，大部分人均以匿名寄送，有人在包裹上寫「台灣人撐香港」，亦有遠在美國的台灣人聯絡教會，表示希望能捐錢幫助香港青年，但柯表示有很多物資只有在美國才能買到，建議對方買完寄來教會，結果對方寄了大批綜合濾罐到教會。

老年人受催淚彈影響 柯：憤怒、無奈、絕望

柯啟安在國防大學讀書，因此對口罩、濾罐都有基本認識。他又稱曾經在沒有任何防護裝備情況下進入一間充滿催淚煙的房間進行體能訓練，之後他嚴重咳嗽、肚瀉，當時覺得訓練「真的沒必要」，但如今看到香港的情況，會假設將來中國跟台灣打仗，認為自己能活得比較久一點。他坦言，政府用這種武器對待市民，是不能接受。

柯表示，運動初期並不了解香港正在發生甚麼事，後來看到香港警察向市民發射催淚彈，覺得很憤怒及無奈，後期感覺很絕望，因此籌備物資，出一份力，他從電視看到非抗爭者、老年人受警方催淚彈影響，「我不曉得香港將來能否有民主自由，但一個面具至少能確保一個人的正常呼吸」。

教會一直無私付出，有不少人寄明信片、感謝卡答謝教會。其中有一對香港夫妻到台環島旅遊，之後印了一箱感謝明信片，到台北時特地送給教會，希望教會能在台灣送給台灣人，教會大為感動，因為做這些事情不會要求香港有回報，「大家都奮鬥這麼累，還有時間做這些事情，收到禮物時真的很激動。」

曾受催淚煙之苦，台教會幹事柯啟安義寄防具給香港抗爭者。（黃廸雯攝）

除了一般民眾支持香港反修例活動，亦有台灣廠商得知教會正在收集物資，為教會提供濾罐5折優惠、附送口罩等，雖然廠商稱反修例過後可能不會有這麼大的需求，因此不會進口太多口罩、濾罐，但仍表示會全力支持香港年輕人。

港人到台兩天為找濾罐

長老教會一直以來都為有需要人士安身之所，柯幹事坦言，有不少香港人找教會求助，主要是醫療方面需求，教會能提供意見、解決方法給他們，有港人因連月來面對緊張情況感到疲累，教會則提供心靈寄託。他又稱有年輕人特意到台灣兩天只為了找濾罐，教會會直接送給他們。

宗教讓人絕望中有盼望

反修例風波初期，香港多個宗教團體站在前線，向警察唱聖詩，將《Sing Hallelujah to the lord》唱得街知巷聞。柯幹事看到此情此景，覺得非常感動人心。他認為宗教一向是一個很特別存在，宗教處理比較不是政治問題，也不是社會上的問題，但宗教能讓人在絕望中有盼望，這才是宗教最可貴的地方。他稱，尤其當香港年輕人面對絕境，沒有辦法求助於任何人，宗教就可以提供協助。

年輕人將來是社會中堅份子

同樣作為年輕人的柯啟安，對於香港未來充滿盼望。柯幹事認為香港是個奇蹟，讓台灣人看到民主的可貴，他坦言收集物資，亦希望能正面影響台灣人積極參與討論，因他認為台灣人對於中國關係了解並不是很熱衷「台灣有2300萬人，三分之一是700萬人，台灣很難想像有這麼多人會出來」，因此他認為香港是有希望的，「年輕人將來就是社會的中堅份子，如果現在沒有走上街頭，就可以想像到他們的未來是如何。」

教會8月開始收集物資，至今共收集了四千多套防毒面具、頭盔，並寄來本港支援港人。（黃廸雯攝）