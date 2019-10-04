【逃犯條例】台學生貼連儂牆、築人鏈 團體：青年意識提升

反《逃犯條例》修訂運動聲音傳至台灣，多間大學有學生響應連儂牆、人鏈活動等，台灣學生如何看反修例運動？有學者指對議題有很大反應的台生不太多，但認為不論在人權的普世價值上，或是台灣的確面臨中國的威脅，學生有需要了解；有青年團體則認為反修例運動突破台灣的青年同溫層，於近日聲援反修例活動上可見青年的社會意識明顯提升。

台學生於校內張貼連儂牆。（黃廸雯攝）

反修例爭議激發香港連月激烈示威衝突，國際間除了關注事件外亦出現不同形式的聲援運動，於台灣多間大學有學生發起貼連儂牆及築人鏈等活動。其中於國立臺灣大學內活動中心，設有三塊活動板的連儂牆供學生自由張貼表達意見。

洪同學表示，過去一直對香港文化及情況十分熱衷。（黃廸雯攝） 台生：很多人覺得是遙遠一方

前來參觀及寫下字句的碩士兩年級台灣學生洪同學表示，過去一直對香港文化及情況十分熱衷，包括有從連登討論區及不同香港Facebook專頁獲取資訊。他指年輕人大多對台灣的情況都了解，但對香港則不然，很多人覺得是遙遠的一方，可能是言語的隔閡，但他自己則懂粵語，所以都會看香港的新聞及直播，同學都問他香港究竟是甚麼情況。他認為香港年輕人於反修例運動中十分團結，「像我們還會分藍綠兩營，但你們不一樣，年輕人幾乎都是在一起」，又指香港這一代人在幫大家爭取福利，20年後的年輕人會感謝他們。

中正大學傳播學系副教授管中祥表示，自己於上課時亦會跟學生討論香港反修例的議題。（黃廸雯攝） 大學副教授：大部分學生沒有很關注反修例

長期參與及關注社運、近年進行香港研究的中正大學傳播學系副教授管中祥表示，自己於上課時亦會跟學生討論香港反修例的議題，管稱對議題有很大反應的學生不太多，關心的同學亦多是很素樸的反應，如對中國的恐懼、香港警察比較粗暴的處理方式，包括831太子站事件等，他們會問「香港不是強調法治、自由的社會嗎，為何會有這麼大落差」。 管中祥又指大部分台灣學生沒有很關注反修例亦很正常，因事件畢竟不是發生在台灣，但管認為不論在人權的普世價值上，或是台灣的確面臨中國的威脅，學生有需要了解事件。管又指出，台灣及香港過去於文化經驗、經濟往來、旅遊等都是很好的夥伴及朋友，因此於情感上的連結亦很強，「像我這代人是從小看香港劇長大，鄭少秋、周潤發，在音樂、電影、電視上連結都很強，對我來說（香港）就是朋友、鄰居」。 被問到反修例運動對台灣民眾有何影響及啟發，管指這份對香港的同情及不滿會連繫到中國跟台灣的關係，如很多台灣人見到香港警察粗暴的做法，政府那種不妥協、不是真誠溝通的態度，就會擔心以後如台灣跟中國同意一國兩制，是否會有這種後果，心中恐懼會對他們有影響，最直接就是包括明年總統大選的投票及政治決策。

管中祥指自己於課堂上討論有關議題及現象時，會引導學生到聚焦的位置討論。（黃廸雯攝）

陸生撕連儂牆、襲擊港生 理解情緒反彈

對於近日台灣多間大學有港生聲援香港反修例運動，出現被陸生（內地生）破壞連儂牆及襲擊事件，管中祥指自己於課堂上討論有關議題及現象時，會引導學生到聚焦的位置討論，當時班中有港生及內地生，而大家氣氛亦甚平和。管又指內地生因國家政策、情感受到破壞，情緒有反彈可以理解，「聽到光復香港時代革命、見到五星旗被扯下，他們從小被訓練的愛國心就跑出來」。

建議舉行辯論交流

管中祥認為如由他處理情況，會想辦法讓港台陸的學生好好談一談，如舉行辯論將爭議點逐個討論，「這沒什麼不能談，為何要衝突的方式，對彼此都不好，反而有可能去改變內地生，面對問題時不是只有暴力」。管又指對不少內地生，資訊來源都是從微訊圈獲得，因此即此人在台灣，思想仍跟過去經驗連結，管指如透過交流令他就可得到微訊以外的資訊，在資訊充分下自己作判斷。



林彥延指，相反於反修例運動中，不單是年青人，人人都看到警察過度使用武力，而這些行為在台灣是難以想像。（黃廸雯攝） 林彥廷：反修例突破台灣年青人同溫層

對於台灣年青人沒有關注反修例的說法，「台灣青年民主協會」理事長林彥廷則持有不同的看法。他指於4、5月時，台灣青年已經關注香港反修例事件，包括大學校園內有學生會、異議性社團發起連儂牆、快閃唱歌等撐港的活動。他解釋，過去台灣有具爭議性的議題，如2018年的同志婚姻公投，當時不少年青人只停留在同溫層，大部分人接觸到身邊的朋友都是支持同性婚姻，理所當然認為公投會勝出，但結果是大敗。 相反於反修例運動中，不單是年青人，人人都看到警察過度使用武力，而這些行為在台灣是難以想像。他提到2014年台灣太陽花運動時警方有使用警棍，當時台灣已經譴責暴力，現時媒體廣泛報道香港警方拿著槍、催淚彈，影響到連過去完全不關心中國議題的年青人都了解到，反思這個議題會不會跟「我」也有一點關聯，明顯事件已經突破台灣的青年同溫層。

