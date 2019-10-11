【周五心意．老有所安】在香港，如何有尊嚴地老去？

香港正步入高齡社會，根據政府統計處結果顯示，2016年香港共有逾116萬名65歲或以上的長者，佔總人口的17%，當中超過15萬名為獨居長者。部分長者每日孤單、寂寞地在破舊的家中等待時間流逝，更憂慮自己的後事無人處理，最終只得一個編號，無名無姓的長埋荒土。同時，香港亦有約29萬長者只與年老配偶同住，身體機能日漸衰退的兩老互相照顧，以致身心俱疲的情況時有發生。

縱然，政府為長者提供了基本的社會福利保障，但面對著生活上的種種壓力，還有心靈上的孤苦無助，部分長者出現情緒問題，甚至選擇走上絕路。年前，筲箕灣耀東邨曾發生八旬老翁親手殺死76歲半癱妻子的倫常慘劇，引起社會對雙老家庭辛酸的關注。有團體的統計數字更顯示，單是2018年，全港已錄得逾300名60歲以上的長者自殺個案，佔總自殺死亡數字近四成，情況令人非常憂慮之餘，亦反映現行的安老政策未能全面照顧長者身心靈的需要。

一生營營役役的長者不但受身體機能衰退、長期病纏身所折騰，部分更面臨龐大經濟壓力，只能依靠拾紙皮維生。（資料圖片）

「生、老、病、死」是人生必經階段，任誰都無法阻止身體機能隨年月而衰退，但我們卻有能力為一生營營役役、貢獻社會的長者，帶來苦中的一點甜，讓他們重拾生活尊嚴，好好安享晚年。

今期「周五心意（Kind Friday）」以「老有所安，將尊嚴還給長者」為主題，探討長者於醫療、照顧、生活、心靈精神等方面的困局，並推廣「老吾老以及人之老」的精神，希望能與您攜手為香港的「老友記」建立一個「老有所安」的社區。您的善款將全數落入「01心意」平台4間提供長者服務的慈善團體，「01心意」絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。讓我們一起為改善長者的生活及福祉出一分力！

1. 香港認知障礙症協會 - 認知障礙症日間中心服務資助計劃

2. 榕光社 - 夕陽之友計劃

3. 復修冰室 - 重修我們的生活

4. 齊惜福 - 齊惜福飯盒贊助

請留意【周五心意運動】定期更新的專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/



了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/