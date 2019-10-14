【海岸賽艇世錦賽】朱啟軒與兄弟齊拼搏 挑戰維港疾風勁浪

經過城門河，總會見到一條條賽艇在河上越過，人人動作一致，有節奏的蹬腿、划槳、收槳，齊上齊落，賽艇不斷加速向前。 一出大海，又是另一個世界。風急浪高的大海，令海岸賽艇這個與傳統划艇看來相似的運動，為艇手帶來難以言傳的刺激感。由城門河划出維港的朱啟軒（Kelvin），對此體會至深。

與隊友齊拼搏最快樂

跟大部分香港艇手一樣，Kelvin在大學時期接觸賽艇。活躍好動的他自幼熱愛水上運動，升上科大後對賽艇更是一試愛上，成為科大賽艇隊的中堅分子。「水上運動給我好自由自在的感覺，以前主要游水，到後來的賽艇，這種感覺就更強烈。」

Kelvin說賽艇是一項講求細致的運動：「靜水賽艇一般在較少風浪的河道進行，講求每個人要划出完美一槳，準確的出水入水時間、一致的划幅，務求划出完美一槳，講求和隊友的合作，大家要非常合拍。」

大學時參加八人艇賽事，八個人八對手八個不同思想，要完美配合並不容易，「我們八個人的性格都有點古靈精怪，偏偏又可以成為朋友，而且大家目標一致，就是勝利。」

八個人一條心，什麼都可以克服。Kelvin與隊友跟普通大學生一樣，日間如常上課，期間不斷搜尋更好的訓練方法，課餘盡量抽時間訓練，那幾年的暑假與隊友相處的時間隨時比與家人更多。努力終有回報，這條八人艇從Kelvin入學時的初賽「包尾」，到畢業那年終於摘下大專盃亞軍，他說所有成員均有一顆打不死的決心。過程中除了拿到好成績，更重要的是一班隊友之間的情誼，「未能奪取冠軍當然失望，但對我來說整個過程才最重要，和隊友們一起拼搏的時候最開心，當中的兄弟情由大學延續到現在，我們仍會回到科大賽艇隊將賽艇活動傳承給師弟師妹們，大家的關係非常好。」

兩年前畢業離開校園投身工作，他依然沒有放棄賽艇。

既是運動員又兼任教練，Kelvin說別人稱讚學生比讚他自己更開心。

兄弟情是Kelvin划艇最大的收獲。

享受海岸賽艇的刺激感

幾年大學賽艇生涯，為Kelvin帶來一班好兄弟之餘，還令他接觸到海岸賽艇。即使同樣是賽艇，這個新興運動帶給Kelvin截然不同的感受。「在河流划艇，賽場基本不會有什麼大改變，但海岸賽艇不同，每一槳都要調節。因為海上風浪比河流強勁得多，划每一槳的感受也完全不同。」

維多利亞港又比其他海岸更難駕馭，「維港兩邊有長長的人造海堤，令海浪反彈更強勁，而且海面上還有渡海小輪、噴射水翼船、遠洋輪船等，加上東西兩端湍急的水流和暗湧，令海浪更洶湧更難以預測，同時過程亦更刺激。」

投入海岸賽艇，他開始參加不同比賽，其中一項最深刻的賽事，是2018年由香港遊艇會舉辦的環島賽艇比賽（Around The Island Race）。跟他一起參加雙人艇賽事的冠軍隊伍，其中一個成員更是單人項目的世界第一，與高手同場較勁，他們以17分鐘差距得到季軍。「環島比賽要划45公里，最後我們以4小時1分鐘完成賽事，當中需要極強體力，更考驗意志力。」

傳統靜水賽艇講求速度，標準2000米賽事在數分鐘內決出高下；海岸賽艇比賽距離是傳統賽艇的兩至三倍，環島賽艇的距離更長。艇手不單要應付變幻莫測的天氣、水流和風浪，甚至有機會划至全身肌肉抽筋兼雙手磨損，一個如此艱苦的運動，到底有什麼魅力令他全情投入？「你需要根據海浪、水流、風向，每一槳去調整，浪什麼時候會到？可不可以借到那波浪的力量？槳頻會不會太低？身體活動的同時，腦袋需要不停思考策略，就是這項運動的樂趣所在。」他又說海岸賽艇是一項與大自然結合的運動，你要去配合而不是征服，「你不可能贏過大自然。」

與靜水賽艇不同，他說海岸賽艇更加刺激、更具挑戰性。

師徒聯袂維港出戰海岸賽艇世錦賽

2018年Kelvin代表香港遊艇會到加拿大參加海岸賽艇世錦賽，在4人艇項目拿到第13名，成績相當不俗。今屆世界海岸賽艇錦標賽首次在亞洲舉行，又是自己的主場香港，再次出戰4人艇賽事，他有什麼期望？「今次比賽，其中兩個隊友可以說是徒弟。我和拍檔畢業後依然定期回校隊幫助大家訓練，經過長時間觀察，認為這兩位師弟很有潛力，希望可以帶他們探索海岸賽艇的世界。」今次比賽以老帶新，是一種對運動的傳承，加上首次在維港參加4000米的比賽，他非常期待。

Kelvin和隊友都非常期待今年的世界海岸賽艇錦標賽。

賽艇給予自己的改變

賽艇帶給Kelvin最大的收穫是什麼？「第一肯定是與隊友間的兄弟情；第二是那種與大自然溝通的感覺，第三就是你可以專注在運動上，放開其他煩惱。」現在兼任賽艇教練的他，最感到驕傲是看到學生得到好成績。住港島的他每日5時30分起床，然後長途跋涉到沙田教艇，再上班工作，另外還要兼顧自己練習，這樣的生活難免有點疲倦，但作為一個賽艇運動員，可能這就是他最大的快樂與驕傲。

即使出來工作，為了賽艇依然保持有規律的生活。

海岸賽艇世錦賽專頁

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大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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