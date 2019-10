【不是異香人】躲避、反擊？一個決定　印裔社工脫口罩除膚色界限

「我們永遠不可能站在示威的前線。」 6月時,一名不願具名的少數族裔人士接受訪問時說。經歷雨傘一役,香港人對這些不同膚色的南亞裔人士似乎失去信任。黝黑的皮膚、深邃的眼睛,使他們顯得「與眾不同」,在示威中尤為突出。為怕示威被視為有黑社會勢力介入,他們選擇把自己隱身在人潮後方。 「少數族裔人士 start to come out」 10月20日,印裔社工Jeffrey Andrews(Jeff)及一眾南亞裔人士脫下口罩,在重慶大廈門前向遊行人士派水。從黑暗中走出來,站在陽光下,他們首次正面面對香港人,不怕被指摘為「黑社會」,「因為我們知道we are not doing something bad」。

10月25日,Jeff及朋友舉辦「重慶大廈導賞團」,反應熱烈,看着面前的香港人聆聽自己介紹重慶大廈,Jeff感覺像在做夢。(余睿菁攝)

網傳「裝修」重慶大廈 掀起少數族裔恐懼

10月16日晚上,民陣召集人岑子杰途經旺角雅蘭里時,遭四至五名蒙面非華裔男子以鐵鎚及刀襲擊,受傷倒地,其後被送往廣華醫院治理。事件於網上廣傳,有網民在連登號召於10月20日的遊行中,破壞重慶大廈及清真寺作「報復」。雖然其後再有網民發帖,呼籲不要挑起種族仇恨,但仍未能消除少數族裔人士的憂慮,遊行當日重慶大廈亦張貼告示,表示會於中午12時30分落閘。

「有商舖星期六(19日)已經關門,他們感到恐慌,有人絶望地對我說:『Jeff, my business is failing』有人提早一兩天拎晒店內的東西走」,Jeff說。害怕,沉默,躲避,是少數族裔人士在這城的生存之道。

重慶大廈張貼告示指10月20日當天,提早於中午12時30分關閉;但由於市民對Jeff等人派水反應熱烈,最終他們決定不會提早關門。(黃桂桂攝)

躲避、攻擊還是示好?

「但今次不同,我們感受到實實在在的威脅,We are targeted!We are not angry, but why?」Jeff提高的聲線微微顫抖。面對「威脅」,首先浮上他腦海的想法一如以往:Hide(躲避)。但這個方法很快被他否決,「避到一時,避不了一世,我們終有一日要面對這個問題。」於是他們只剩下兩條路:一,Attack(攻擊),「但我哋都係香港人!」Jeff說;於是他們選擇了另一個選項:主動向香港人示好。

翌日,Jeff聯同另外十多名少數族裔人士帶同兩個果籃及慰問卡,前往廣華醫院探望岑子杰。

其後,Jeff的朋友提議在20日的遊行中向遊行人士派水。他們脫下口罩,站在重慶大廈門口,黝黑的手把一支支清水傳遞到白晳的手上,「Water is colourless」,他們希望這水能化成跨越膚色及政見的橋樑。

「重慶大廈導賞團」吸引大批香港人參加,有人嘗試非洲加納旳樹根酒。(黃桂桂攝)

克服多重恐懼 決心遊行中派水

「我哋開頭好驚,驚被人襲擊,驚有人搞事,驚事後被政黨針對。」Jeff說。20日早上11時許,他到達本應空盪盪的重慶大廈,卻發現門口處放着一個滴水的發泡膠箱,他心臟跳得起勁,打開發泡膠箱後,裡面是一箱冒着冷氣的冰。「原來是重慶大廈保安處知道我們要派水,特意準備的。」懸着的心方定了下來。

既然害怕,為何仍要選擇站出來?Jeff不加思索地說:「因為我們知道we are not doing something bad」,他是土生土長的香港人,能說一口中英夾雜的「港式廣東話」,「香港人對少數族裔有不了解的地方,但我知道 they are nice and respectful」。

由籌備20日遊行派水,及25日的「重慶大廈導賞團」,Jeff每晚凌晨一時半方進睡,翌日早上八時又起床。(黃桂桂攝)

土生土長的異鄉感:被忽略的一群

Jeff說,在反修例運動萌芽之際,參加示威的少數族裔人士寥寥可數,「我們害怕在社會運動中發聲,因為我們 easy to be targeted,而且,有時我們會想,香港is not our own society」。不少在香港土生土長的少數族裔人士其實早已視香港為他們的家鄉,但他們始終未被主流社會接納,形成「異鄉」感。「政府在制定政策時,我們永遠是被忽略的一群,沒有人聆聽我們的聲音。例如,林鄭舉行對話大會,少數族裔人士也沒有機會發聲」。

Jeff說,不少少數族裔人士會想:「這不是我們的城市。因為我們是被遺忘的一群。」(黃桂桂攝)

6月中,一名少數族裔人士接受訪問時,因擔憂白色恐怖,要求不具名、不出樣,他指少數族裔人士外表「與眾不同」,易於辨認,若站在示威前線會被視為黑社會,故少數族裔人士參與社會運動,「永遠不會站在示威前線」。

「但20號遊行,第一次,有人叫我們帶頭!」Jeff說,惟最終因不獲警方發出「不反對通知書」,他們便打消了「帶頭」的念頭,「我們只能參加合法的遊行,除非you go on your individual,因為我們太易辨認了。」他語氣中帶點惋惜。

參加導賞團的市民當中,逾一半人為第一次進入重慶大廈。(黃桂桂攝)

一場賭博 嬴得一個擁抱

不帶頭,他們便派水。20日下午,他們在陽光底下展示自己的樣貌,不蒙面,並不是屈服於《禁蒙面法》,也不是不再害怕,只是他們決定來一場賭博,「I choose to take the risk, and trust Hong Kong people.(我選擇冒這個險,並相信香港人)」Jeff說,結果顯示,他下對了賭注。

那天早上,他乘搭港鐵前往尖沙咀,港鐵人山人海,卻沒有人願意坐在他旁邊的位置;兩小時後,他站在重慶大廈門口派水,陽光灑在他黝黑的身上,熱得出了一身汗,人人爭着與他握手,有老伯伯蹣跚而上梯級,給Jeff一個擁抱。「我流咗一身汗,個伯伯專登過嚟攬我,我諗當下連我老婆都未必想攬我,好感動!」Jeff咧嘴露出一排潔白的牙齒。

Jeff形容,20號及25號兩天,香港人與少數族裔人士是真正的「we connect」,「大家make a crisis into an opportunity.」(余睿菁攝)

二等公民的歸屬感

他站在梯級上問:「我哋係唔係香港人?」遊行隊伍回應:「係!」他再喊:「我哋鄉下係香港!」街上回以一陣掌聲。「那一天,we are really connected!」Jeff有點激動地說,「We cannot plan for this moment」。根據2016年中期人口統計,共有58萬名少數族裔人士居於香港,佔全港人口8%。少數族群一直想融入香港社會,「但我們只是這座城市的second-class(二等公民)」。20日那天,他們第一次感到自己被這座城市接納,「這使少數族裔人士start to come out,因為我們有sense of belonging to Hong Kong」。

至少三名少數族裔人士因反修例示威被捕

在近月的反修例示威中,不難看到少數族裔人士的身影出現在示威前線,「經過六月初的兩次大遊行,我們聽到香港人的怒吼,亦看到政府並沒有聆聽市民的聲音。This is our city,我們也想在這場運動中出一分力,成為其中一分子」。根據警方資料,截至十月底,至少有三名少數族裔人士因參與反修例示威被捕。「香港人看到我們在前線抗爭。」Jeff說,這一次,香港人不再把他們視為「黑社會」。

在參加導賞團前,很多人對重慶大廈感到恐懼,深入了解後,有市民認為「這裡的人很熱情」,亦有人說會再進去重慶大廈。(黃桂桂攝)

港人走入「重慶森林」 除去膚色恐懼

20日遊行過後,有網民宣布10月25日為「重慶大廈感謝日」,呼籲市民光顧重慶大廈的店舖,以感謝他們在20日那天對香港人的支持。Jeff及一眾朋友則籌劃「重慶大廈導賞團」,在25日晚上帶領市民走進「重慶森林」,認識這個「危險的國度」。

重慶大廈地下「新德里士多」的印裔老闆不解地說:「香港人好驚入嚟,唔知點解。三十年來,第一次見到咁多香港人喺度。」第二次進入重慶大廈的陳小姐說,曾聽說不少有關重慶大廈的恐怖謠言,第一次進去時,只是很快兜了一個圈便離開,25日這天,鼓起勇氣走進這個曾使她感到恐懼的地方,是因為她看到少數族裔人士在這場運動中的付出,「不能從種族、膚色去睇一個人,感覺到他們將香港視為他們的家,想嘗試去認識及了解他們的文化」。

重慶大廈「新德里士多」老闆Kulbir說,「三十年來,第一次見到咁多香港人喺度。」他平時下午5時30分便關門,那天延長營業時間至晚上10時30分。(余睿菁攝)

「希望這是一個場永續的夢」

Jeff帶團遊覽重慶大廈時打趣說:「呢四個月,最安全係呢度。」引來哄堂大笑。

導賞團於下午5時30分開始,原定於8時30結束,但由於反應熱烈,他們又加開數團,直至晚上10時30分才完結。看着團友由一團15人,逐漸增加至30人、50人,Jeff感覺自己發了一場夢。

「夢境」中,有人排隊半小時,只為聽他一場20分鐘的導賞;「夢境」中,一名年輕媽媽拖着一米高的兒子,向Jeff說:「我們特意從將軍澳過來找你的。」那名孩子舉起手中的玩具,與Jeff分享;「夢境」中,Jeff舉起一杯非洲加納的樹根酒問:「有人想試嗎?」四周舉起十數隻好奇的手。

Jeff說,他希望這是一場永續的夢。