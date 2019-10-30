【不是異香人】躲避、反擊？一個決定　印裔社工脫口罩除膚色界限

「我們永遠不可能站在示威的前線。」 6月時，一名不願具名的少數族裔人士接受訪問時說。經歷雨傘一役，香港人對這些不同膚色的南亞裔人士似乎失去信任。黝黑的皮膚、深邃的眼睛，使他們顯得「與眾不同」，在示威中尤為突出。為怕示威被視為有黑社會勢力介入，他們選擇把自己隱身在人潮後方。 「少數族裔人士 start to come out」 10月20日，印裔社工Jeffrey Andrews（Jeff）及一眾南亞裔人士脫下口罩，在重慶大廈門前向遊行人士派水。從黑暗中走出來，站在陽光下，他們首次正面面對香港人，不怕被指摘為「黑社會」，「因為我們知道we are not doing something bad」。

10月25日，Jeff及朋友舉辦「重慶大廈導賞團」，反應熱烈，看着面前的香港人聆聽自己介紹重慶大廈，Jeff感覺像在做夢。（余睿菁攝）

網傳「裝修」重慶大廈 掀起少數族裔恐懼

10月16日晚上，民陣召集人岑子杰途經旺角雅蘭里時，遭四至五名蒙面非華裔男子以鐵鎚及刀襲擊，受傷倒地，其後被送往廣華醫院治理。事件於網上廣傳，有網民在連登號召於10月20日的遊行中，破壞重慶大廈及清真寺作「報復」。雖然其後再有網民發帖，呼籲不要挑起種族仇恨，但仍未能消除少數族裔人士的憂慮，遊行當日重慶大廈亦張貼告示，表示會於中午12時30分落閘。

「有商舖星期六（19日）已經關門，他們感到恐慌，有人絶望地對我說：『Jeff, my business is failing』有人提早一兩天拎晒店內的東西走」，Jeff說。害怕，沉默，躲避，是少數族裔人士在這城的生存之道。

重慶大廈張貼告示指10月20日當天，提早於中午12時30分關閉；但由於市民對Jeff等人派水反應熱烈，最終他們決定不會提早關門。（黃桂桂攝）

"Water is colourless." 印裔港人社工Jeffrey Andrews

躲避、攻擊還是示好？

「但今次不同，我們感受到實實在在的威脅，We are targeted！We are not angry, but why？」Jeff提高的聲線微微顫抖。面對「威脅」，首先浮上他腦海的想法一如以往：Hide（躲避）。但這個方法很快被他否決，「避到一時，避不了一世，我們終有一日要面對這個問題。」於是他們只剩下兩條路：一，Attack（攻擊），「但我哋都係香港人！」Jeff說；於是他們選擇了另一個選項：主動向香港人示好。

翌日，Jeff聯同另外十多名少數族裔人士帶同兩個果籃及慰問卡，前往廣華醫院探望岑子杰。

其後，Jeff的朋友提議在20日的遊行中向遊行人士派水。他們脫下口罩，站在重慶大廈門口，黝黑的手把一支支清水傳遞到白晳的手上，「Water is colourless」，他們希望這水能化成跨越膚色及政見的橋樑。

「重慶大廈導賞團」吸引大批香港人參加，有人嘗試非洲加納旳樹根酒。（黃桂桂攝）

"We are not doing something bad." 印裔港人社工Jeffrey Andrews

克服多重恐懼 決心遊行中派水

「我哋開頭好驚，驚被人襲擊，驚有人搞事，驚事後被政黨針對。」Jeff說。20日早上11時許，他到達本應空盪盪的重慶大廈，卻發現門口處放着一個滴水的發泡膠箱，他心臟跳得起勁，打開發泡膠箱後，裡面是一箱冒着冷氣的冰。「原來是重慶大廈保安處知道我們要派水，特意準備的。」懸着的心方定了下來。

既然害怕，為何仍要選擇站出來？Jeff不加思索地說：「因為我們知道we are not doing something bad」，他是土生土長的香港人，能說一口中英夾雜的「港式廣東話」，「香港人對少數族裔有不了解的地方，但我知道 they are nice and respectful」。

由籌備20日遊行派水，及25日的「重慶大廈導賞團」，Jeff每晚凌晨一時半方進睡，翌日早上八時又起床。（黃桂桂攝）

政府在制定政策時，我們永遠是被忽略的一群，沒有人聆聽我們的聲音。例如，林鄭舉行對話大會，少數族裔人士也沒有機會發聲。 印裔港人社工Jeffrey Andrews

土生土長的異鄉感：被忽略的一群

Jeff說，在反修例運動萌芽之際，參加示威的少數族裔人士寥寥可數，「我們害怕在社會運動中發聲，因為我們 easy to be targeted，而且，有時我們會想，香港is not our own society」。不少在香港土生土長的少數族裔人士其實早已視香港為他們的家鄉，但他們始終未被主流社會接納，形成「異鄉」感。「政府在制定政策時，我們永遠是被忽略的一群，沒有人聆聽我們的聲音。例如，林鄭舉行對話大會，少數族裔人士也沒有機會發聲」。

Jeff說，不少少數族裔人士會想：「這不是我們的城市。因為我們是被遺忘的一群。」（黃桂桂攝）

6月中，一名少數族裔人士接受訪問時，因擔憂白色恐怖，要求不具名、不出樣，他指少數族裔人士外表「與眾不同」，易於辨認，若站在示威前線會被視為黑社會，故少數族裔人士參與社會運動，「永遠不會站在示威前線」。

「但20號遊行，第一次，有人叫我們帶頭！」Jeff說，惟最終因不獲警方發出「不反對通知書」，他們便打消了「帶頭」的念頭，「我們只能參加合法的遊行，除非you go on your individual，因為我們太易辨認了。」他語氣中帶點惋惜。

參加導賞團的市民當中，逾一半人為第一次進入重慶大廈。（黃桂桂攝）

I choose to take the risk, and trust Hong Kong people.（我選擇冒這個險，並相信香港人） 印裔港人社工Jeffrey Andrews

一場賭博 嬴得一個擁抱

不帶頭，他們便派水。20日下午，他們在陽光底下展示自己的樣貌，不蒙面，並不是屈服於《禁蒙面法》，也不是不再害怕，只是他們決定來一場賭博，「I choose to take the risk, and trust Hong Kong people.（我選擇冒這個險，並相信香港人）」Jeff說，結果顯示，他下對了賭注。

那天早上，他乘搭港鐵前往尖沙咀，港鐵人山人海，卻沒有人願意坐在他旁邊的位置；兩小時後，他站在重慶大廈門口派水，陽光灑在他黝黑的身上，熱得出了一身汗，人人爭着與他握手，有老伯伯蹣跚而上梯級，給Jeff一個擁抱。「我流咗一身汗，個伯伯專登過嚟攬我，我諗當下連我老婆都未必想攬我，好感動！」Jeff咧嘴露出一排潔白的牙齒。

Jeff形容，20號及25號兩天，香港人與少數族裔人士是真正的「we connect」，「大家make a crisis into an opportunity.」(余睿菁攝)

經過六月初的兩次大遊行，我們聽到香港人的怒吼，亦看到政府並沒有聆聽市民的聲音。This is our city，我們也想在這場運動中出一分力，成為其中一分子。 印裔港人社工Jeffrey Andrews

二等公民的歸屬感

他站在梯級上問：「我哋係唔係香港人？」遊行隊伍回應：「係！」他再喊：「我哋鄉下係香港！」街上回以一陣掌聲。「那一天，we are really connected!」Jeff有點激動地說，「We cannot plan for this moment」。根據2016年中期人口統計，共有58萬名少數族裔人士居於香港，佔全港人口8%。少數族群一直想融入香港社會，「但我們只是這座城市的second-class（二等公民）」。20日那天，他們第一次感到自己被這座城市接納，「這使少數族裔人士start to come out，因為我們有sense of belonging to Hong Kong」。

至少三名少數族裔人士因反修例示威被捕

在近月的反修例示威中，不難看到少數族裔人士的身影出現在示威前線，「經過六月初的兩次大遊行，我們聽到香港人的怒吼，亦看到政府並沒有聆聽市民的聲音。This is our city，我們也想在這場運動中出一分力，成為其中一分子」。根據警方資料，截至十月底，至少有三名少數族裔人士因參與反修例示威被捕。「香港人看到我們在前線抗爭。」Jeff說，這一次，香港人不再把他們視為「黑社會」。

在參加導賞團前，很多人對重慶大廈感到恐懼，深入了解後，有市民認為「這裡的人很熱情」，亦有人說會再進去重慶大廈。（黃桂桂攝）

港人走入「重慶森林」 除去膚色恐懼

20日遊行過後，有網民宣布10月25日為「重慶大廈感謝日」，呼籲市民光顧重慶大廈的店舖，以感謝他們在20日那天對香港人的支持。Jeff及一眾朋友則籌劃「重慶大廈導賞團」，在25日晚上帶領市民走進「重慶森林」，認識這個「危險的國度」。

重慶大廈地下「新德里士多」的印裔老闆不解地說：「香港人好驚入嚟，唔知點解。三十年來，第一次見到咁多香港人喺度。」第二次進入重慶大廈的陳小姐說，曾聽說不少有關重慶大廈的恐怖謠言，第一次進去時，只是很快兜了一個圈便離開，25日這天，鼓起勇氣走進這個曾使她感到恐懼的地方，是因為她看到少數族裔人士在這場運動中的付出，「不能從種族、膚色去睇一個人，感覺到他們將香港視為他們的家，想嘗試去認識及了解他們的文化」。

重慶大廈「新德里士多」老闆Kulbir說，「三十年來，第一次見到咁多香港人喺度。」他平時下午5時30分便關門，那天延長營業時間至晚上10時30分。（余睿菁攝）

「希望這是一個場永續的夢」

Jeff帶團遊覽重慶大廈時打趣說：「呢四個月，最安全係呢度。」引來哄堂大笑。

導賞團於下午5時30分開始，原定於8時30結束，但由於反應熱烈，他們又加開數團，直至晚上10時30分才完結。看着團友由一團15人，逐漸增加至30人、50人，Jeff感覺自己發了一場夢。

「夢境」中，有人排隊半小時，只為聽他一場20分鐘的導賞；「夢境」中，一名年輕媽媽拖着一米高的兒子，向Jeff說：「我們特意從將軍澳過來找你的。」那名孩子舉起手中的玩具，與Jeff分享；「夢境」中，Jeff舉起一杯非洲加納的樹根酒問：「有人想試嗎？」四周舉起十數隻好奇的手。

Jeff說，他希望這是一場永續的夢。