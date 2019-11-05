【老有所安】將剩食化作關愛　助無依長者享飽足

政府去年公佈2017年貧窮人口報告，數字高達137.7萬，創過去9年新高，惟長者貧窮率卻下跌至三成，當局認為長者生活津貼改革及重投勞動市場，是長者貧窮率改善的主因。不過，隨著年紀漸長，不少長者的身體機能大不如前，根本難以工作。基本至一日三餐的問題，對他們來說亦是一個難題，僅靠每月數千元的長者生活津貼又是否足以維生？

免費飯盒助基層長者解決三餐

平時早餐就食麥皮，一包都有排食！有時拎完飯盒啲飯食唔曬咪留嚟第二朝煲粥，啲餸食唔曬都可以留返星期六、日食，我唔捨得倒咗佢，好浪費。 受惠者，梁婆婆

年逾八旬的梁婆婆年輕時以務農維生，曾試過一人耕十三畝田，深明粒粒皆辛苦的道理，對於食物更是珍惜不浪費。自齊惜福的東頭社區廚房於2017年投入服務，領取長者生活津貼的梁婆婆逢星期一至五均會到廚房領取飯盒，至周末廚房休息時就會翻熱飯盒的剩菜或到附近街市購買少許魚肉作菜，笑言「慳埋啲錢仲可以睇吓中醫」。

「有飯食就開心，開心就健康，最重要係食得行得！」天性樂觀的梁婆婆向記者分享她的健康秘笈，她指自己雖然膝蓋曾動手術，需以拐杖輔助，但卻「唔痴家」，不時到附近中心參與活動，又擔任義工上門探訪其他「老友記」，她更時刻保持愉快的心情，以正能量鼓勵其他「老友記」。

不少長者都需要使用拐杖輔助步行，到社區廚房領取飯盒就不用每天到街市買菜。（龔嘉盛攝）

減省開支 讓老友記相聚

另一位受惠長者—娟婆婆今年亦已八旬，年輕時擔任清潔工，自給自足，然而60歲退休後僅以每月三千多元的長者生活津貼維生。加上早年患有白內障，雖去年已進行手術，惟術後視力亦不太好，又因腳患需以拐杖支撐，雙腳經常「扯住痛」，故2年前經過東頭社區廚房時見到有免費飯盒，便成為廚房「常客」，「有時星期六、日冇飯派先會去街市買少少菜，買一份份好平嗰啲，有時又會買吓啲魚仔，啲魚仔會平啲，加多少少水半煎煮，有少少湯飲又可以食埋啲魚。」

不少長者都如娟婆婆般因年紀漸長而需以拐杖輔助走路，前往人多兼地面濕滑的街市亦困難重重。娟婆婆坦言免費飯盒除了能夠減輕長者開支及減省前往街市的辛苦路程，更讓他們有一個相聚的機會，每日與「老友記」於輪候飯盒期間噓寒問暖。她又大讚社區廚房的飯盒健康，「有菜有肉夠晒均衡，又無味精，款式又多，個咖哩雞仲好好食。」

善用廚餘 轉化小型自助餐

根據《香港固體廢物監察報告》，2017年每日於堆填區棄置的廚餘量約3,662公噸，然而在香港這個繁華的城市背後，卻有不少人依舊要為三餐躊躇，當中不乏年輕時曾為社會出心出力的長者。為推動及建立綠色飲食文化，同時支援有需要人士，齊惜福每日於轄下多個社區廚房共派發逾3000個飯盒予基層，當中以長者為主。至今年4月下旬，更開始逢周五向食肆回收剩食，再送到東頭社區廚房加工，製作成不同的美食，讓長者們每周也能享用一次小型自助餐。

齊惜福由2013年成立以來，一直以非牟利形式營運，除社區廚房，亦會透過不同的機構派發飯盒，讓更多人受惠，計劃亟需要各位善長的支持才得以延續。請即進入「01心意」平台，支持「齊惜福」的服務，幫助無依老人，讓他們老有所安！您的善款將全數落入「齊惜福」，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取行政費。

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