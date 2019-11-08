【周五心意‧都市貧窮】繁華香港背後的悲哀

5個港人一個窮。 根據政府2018年公佈的《香港貧窮情況報告》顯示，2017年全港貧窮人口接近138萬，即平均每5名港人便有一人屬貧窮人口，人數創9年新高；更有團體調查指出，香港貧富懸殊情況遠較新加坡、美國等已發展地區嚴重，2016年的堅尼系數更創45年新高。可見在繁華背後，不少基層正在生活邊緣中掙扎。

有外判清潔工友即使深知欠缺職業安全保障，但為了賺取微薄收入養家，仍冒著滑倒受傷、中暑等風險工作，結果弄得傷痕累累；有父母眼看著子女追趕不上學業成績、未能發揮體育潛能，但卻負擔不起高昂的補習、體育培訓費用，對子女深感愧疚之餘，亦憂慮他們日後無法擺脫貧窮命運；更有基層家庭一家幾口蝸居於不足一百呎的舊區劏房，屋內水電設施破損，存在安全隱憂，部分家庭甚至三餐不繼，連住屋、溫飽等人類最基本的生理需求也無法滿足。

縱然香港是已發展的經濟體，但貧富懸殊情況極為嚴重，逾百萬貧窮人口每日在繁華都市中努力掙扎求存。（資料圖片）

香港早已是成熟的經濟體，更是全球知名的國際大都會，實不應出現如此慘不忍睹的景象。作為香港的一份子，我們除了依靠政府以政策介入方式扶貧、滅貧，又可否為消弭都市貧窮出一分力，一同改善基層市民的生活？

今期「周五心意（Kind Friday）」以「都市貧窮」為主題，與您揭開繁華都市背後的另一面，探討基層住屋、食物援助、外判工職安保障，以及學童學習支援與培訓等議題，並鼓勵您以行動表達對他們的關注，捐款支持相關的慈善服務，為改善香港基層市民生活出一分力！您的善款將全數落入「01心意」平台5間服務基層市民的慈善團體，「01心意」絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

1. 啓愛共融基金 - 愛「深」同行 - 食物和物資援助計劃

2. 香港婦女勞工協會 - 外判清潔工友－合適工具用品支援辛勞的工作

3. 關注草根生活聯盟 - 舊區劏房小型維修計劃

4. 凝動香港體育基金 - 激發！凝動基層青少年及兒童長期體育培訓計劃

5. 陳校長免費補習天地 - 一對一補習

按圖了解基層的真正需要：

請留意【周五心意運動】定期更新的專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/



了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/

