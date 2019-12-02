【區議會選舉】秋夏蛻變　觀龍變天　新紮區議員撞板後學懂謙虛

聖經中，年青人大衛打敗了巨人歌利亞；今年，22歲的梁晃維首次參選區議會選舉，在中西區觀龍打敗了對手楊開永，打破了民建聯在當區區議會長年執政的神話。這個秋夏，經歷選舉洗禮，當天那個意氣風發的小子變得謙厚；他不再空談政治理想，落地變成一個親民的「區佬」。 中西區區議會一般選舉結果：1號候選人、民建聯的楊開永，所得票數為2970票；2號候選人、梁晃維之「Plan B」周世傑，所得票數為138票；3號候選人梁晃維，所得票數為3195票。

抗爭、競選 不一樣的秋夏

大學生的秋夏，是那懶洋洋和寫意的日子。多半人穿T-shirt短褲，在宿舍「hea」、煲劇，和三五知己打機打波，意義不大，卻過得輕鬆。

梁晃維是香港大學學生，卻有個疲於奔命的炎夏，一個教他忐忑的初秋。四個月前，他穿起恤衫和西褲，從港大宿舍「大學堂」，跑到樓下堅尼地城接觸街坊，每日頂著太陽派傳單。他出選今屆中西區觀龍，挑戰現任區議員、民建聯的楊開永；每逢周末，若有遊行集會，他定當出席，身體力行支持反修例運動。四個月，制度內外，分途出擊。

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選舉前夕──忐忑、平常心面對失敗

11月21日，選舉投票前三日。早上7時，他走到堅尼地城港鐵站C出口，一站了5個小時，派完手上五百張傳單，完成早站和午站。到晚上7時，他再到觀龍樓附近擺晚站，為實現「每日擺最少6小時街站」的承諾。

22歲仔，第一次打選戰，沒有政黨撐腰，靠穩打穩紮的地區工作，「觀察很重要。我的政綱不少是針對特定的屋苑，或針對設施上的不足，未必肉眼看到，可能要在某時候才能感受到問題，或當件事發生在你身上才能看到個問題。」梁晃維可謂老是常出現，街坊常在街頭向他求助。他曾為街坊解決鄰里糾紛；也有人投訴公園光線不足，他隨即向相關部門跟進，「大型建設就做唔切，少修少補或各項跟進都有幫忙。」

選前一星期，發生理大及中大校園示威衝突，眼見跟自己年紀相若的人正受苦難，梁晃維的心情甚為複雜，一度無法集中應付選戰。「你應該感覺到自己要挺身而出，不論是落場還是幕後」，他曾絕望得想要取消選舉，「他們的安全比起星期日我贏唔贏到更加重要。」

這幾天多了很多街坊真的會過來跟你說加油，『一定投你3號』。當你聽到這些說話，是一種寄託，是他們給你的寄望。我不能令他們失望，把握機會令堅尼地城變天。 梁晃維

抑壓著複雜心情：「盡做」

既然決意出選，就背負著成千上萬選民的期望，他繼續頂硬上。「提醒返自己，這場選舉會在這星期發生。這幾天多了很多街坊真的會過來跟你說加油，『一定投你3號』。當你聽到這些說話，是一種寄託，是他們給你的寄望。我不能令他們失望，把握機會令堅尼地城變天。好難概括心情，但這一排就不斷跟自己說：『盡做、盡做』，一定要做到最好，不要讓自己後悔。」

我更加希望街坊投我一票時，會考慮我的政綱，和我對這個社區的看法。 梁晃維

四個月磨練 改變一個人

8月27日，記者與梁晃維進行首次訪談，個子高大的他穿上一身裇衫西褲，精神抖擻，一副精英的模樣，還揹著一個笨重的背包。我倆相約於港大連儂牆旁，談起社會宏願，說到他在兩年前任港大學生會幹事，當時社會氣氛死寂，他無力阻擋一地兩檢法案通過，至今猶有餘悸。聽他談社運，聽得出滿腔熱血。「想令大家唔好忘記，點解咁鍾意香港呢個地方，點解我地叫自己做香港人，」他當時說。

那時初起步，他堅定而自信評估選情：「上屆葉國謙要交棒所以不容有失，今屆未必那麼穩陣。勝算大不大？五五波。」當時他相信，新增選民登記數字大幅上升，令選情變得樂觀。

他逃過DQ，入閘成為局中人，再見已是11月21日，梁晃維變得踏實。他沒有揹著大背包，穿上貼身的黑色西裝褸，看起來很穩重，像個成功人士。或是看見時局變幻莫測，他的語氣都變得沉穩。他不再說政治理想，言談間盡是區內大小事，講他對社區的想像，要幫觀龍樓租金加幅封頂、交通配套問題、街坊求助個案、公園燈光不足……這次他返回地面，更像一個「區佬」樣，「我更加希望街坊投我一票時，會考慮我的政綱，和我對這個社區的看法。」

至於選情，他不如當初一樣樂觀：「始終不要抱太大信心，因為上一屆這一區的非建制派大敗。而我覺得今屆能否成功翻盤，好睇投票率。」這個時候的他，與初初那意氣風發的小伙子判若兩人。

這場選戰，也讓他學懂謙虛。一次，他和街坊談起觀龍區的交通網絡問題，「自己看了一些運輸署的文件就懶醒，答佢話可以咁樣咁樣，他告訴我這不是最好的方法，會影響到其他區，亦影響到自己，最好的方法是重啟一條曾經存在的巴士線。」這次撞板經歷，叫他時刻保持謙虛聆聽街坊意見，做個稱職的區議員。

我不想大家純粹因為我的立場是支持民主，然後投票給我，投完票4年後悔。 梁晃維

選舉策略－攻私樓區、民生議題

梁晃維的選舉文宣上，沒有大字標題寫上「五大訴求、缺一不可」，反而主力談民生。「我不想大家純粹因為我的立場是支持民主，然後投票給我，投完票4年後悔。」他解釋，觀龍區有較多長者，若然天天講政治，他們也未必能接受。

他一共推出三份傳單，分別談及保育科士街石牆樹、環保措施、應對觀龍樓租金調整、社區環境改善、交通配套等，而政治議題則留在網上詳述，傳單上只提兩句。

觀龍區位於堅尼地城地鐵站毗鄰，然而連接區外的交通八達，若然單靠站在地鐵站口，覆蓋率便太低。因此，梁晃維選了幾個位置擺站：堅尼地城地鐵站C出口、聯邦新樓巴士站、士美菲路及蒲飛路交界，同樣避免令人感覺他只專注觀龍樓居民。

他主攻私樓區。他解釋，過往民建聯在觀龍樓得票極高，而觀龍樓以外的居民，投票率較整個選區更低。他分析，以往參選人未有盡能力接觸住在觀龍樓以外的選民，另外是那裡的選民覺得區議員不重要。如他所料，投票當日士美菲路及蒲飛路私樓區的選民反應相對熱烈。

「我在較夜的時段都落區擺站，因為我觀察到對手在夜晚六點之後，就不會有街站，這是我比他更優勝的。而我感覺到不少居民見有人夜晚都會出來和大家見面，會感到更深刻，希望這份誠意打動他們支持我。」

梁晃維憶述一位常常走到對手街站的婆婆。他說，這幾個月來，常常在街上看到婆婆，雖知她未必投給自己，但每一次他都會對她說：「你好我是觀龍區三號梁晃維，請你支持我啦」，慢慢打動到她，「一次她跟我說：『我現在再想想投一號還是三號吧。』雖然是一個好小的改變，但當你是有心服務社區的時候，大家都是感受得到。」

就算落選，下一個四年我想繼續服務街坊。 梁晃維

投票日－葉國謙出山為對手拉票

11月24日選舉投票日，梁晃維一大清早落區拉票，就看到民建聯觀龍區的前區議員葉國謙為楊開永站台。觀龍區本屬堅尼地城西及摩星嶺區，原區區議員正是葉國謙。自1994年劃出觀龍區，葉國謙便擔任當區區議員，直至2003年才被何秀蘭擊敗，僅僅一屆葉國謙即重奪議席，一共做了四屆觀龍區議員，可謂觀龍元老級區議員，到2015年才交棒給徒弟楊開永。

「驚㗎……不得不承認葉國謙做區議員真的幾好，年長街坊看到葉生，會行過去握手，葉生又會好好禮貌扶佢行上樓梯。見到這些舉動，就知道葉生跟居民的關係真的好好。」梁晃維說，主動跟楊開永聊天的街坊多不勝數，而自己的街站則甚為冷清，令他壓力如山，「反應太一面倒，好緊張，甚至有刻想過，會不會大局已定……」

「我記得就區諾軒講過，你出得來選，最少是兩屆的commitment，你選不到也好，都要看下一屆能否在這一區捲土重來。就算落選，下一個四年我想繼續服務街坊。」他補充。

成功當選

結果不用等下屆。清晨4時，票站主任宣佈結果：「1號候選人楊開永，所得票數為2970票；2號候選人周世傑，所得票數為138票；3號候選人梁晃維，所得票數為3195票。」，梁晃維隨即笑逐顏開，與楊開永握手，然後高舉雙手，向支持者道謝，現場一片歡呼聲：「梁議員！梁議員！」

「真係鬆一口氣，贏了那一刻其實點都開心，好意料之外的結果。聽到周世傑有百幾票，真係嚇親！會不會就這樣被鎅死呢……」點票結束後，他去到堅摩區票站，看看點票的情況，大約早上六時才能休息，醒來便與其他候任議員到理工大學，為營救留守者。

謝票日──街坊恭迎新科議員

「全家7點半就投票畀你！」「宣佈告急真係替你緊張……」「我知道你一定得！」「祝你四年又四年……」梁晃維連日在觀龍謝票，街坊們表現非常踴躍，主婦、學生、打工仔和長者，紛紛前來恭賀，反應相當熱烈。

他說，拉票期間街坊未必敢於表露心跡，因為民建聯的勢力太強，萬一他輸了，而街坊曾公開表態，這會影響他們的鄰里關係。「他們曾話『唔好同你傾咁耐，費事畀隔離鄰舍見到』，甚至有街坊話『我打畀你都要趁屋企人瞓咗，睇唔到先打畀你』，唔少街坊開頭都擔心。」選舉之後，街坊們也鬆一口氣，過來跟他說當日的選擇，以及對他的期望。

對我來說是好好鞭策，這一區的居民已經失望過一次，慶幸他們仍願意相信我，但如果未來四年再令他們失望多一次，這一區應該永遠都奪不回。 梁晃維

選舉之後──馬不停蹄展開工作

選舉後他沒有停步，馬上展開工作。除了謝票，他已聯絡觀龍樓租金關注組商討應對加租事宜。他解釋，觀龍樓可能在下年一月，甚至今年十二月，便會公佈來年加租情況。與此同時，他已聯絡其他選區有房協屋邨的候任區議員，希望就房協加租作出大範圍表態和請願。此外，他正研究上一年度的中西區巴士路線重整計劃。他指，去年運輸署提出的巴士路線調整至今仍未落實，而當中有部分調整頗具爭議性，因此他打算上任後攔截有關調動，確保整個中西區的街坊有更好的交通選擇。

謝票時，有一位女士走到梁晃維旁邊，細說2003年何秀蘭勝選後，沒有做好地區工作，令到街坊非常失望，也促使民主派在區選中長期佔下風。梁晃維細心聆聽，然後作出承諾：「的確同當年好似，但我一定會好畀心機做，一定會做好地區工作。」

「對我來說是好好鞭策，這一區的居民已經失望過一次，慶幸他們仍願意相信我，但如果未來四年再令他們失望多一次，這一區應該永遠都奪不回。」