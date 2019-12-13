【周五心意】長期體育培訓 讓基層兒童逆風飛翔

根據《2017年香港貧窮情況報告》顯示，全港共有逾23萬18歲以下的貧窮兒童，貧窮率高達23.1%，幾乎每4名兒童便有一人生活在貧窮線以下。即使政府設有兒童發展基金、在職家庭津貼等針對兒童及家庭的扶貧措施，但政策介入後的兒童貧窮率仍較2016年有所上升，情況令人憂慮。為避免基層兒童墜入跨代貧窮的困局，有團體推出長期體育培訓計劃，希望為他們提供平等發展、追尋夢想的機會，讓基層兒童即使「輸在起跑線」，亦有望「贏在終點線」。

專業長跑培訓 開啟基層學童的運動夢

坊間啲運動課程一來貴，二來純粹係訓練，成效唔大。而凝動資助我哋去比賽之餘，仲畀好多比賽策略同心理支援我哋，所以真係好多謝凝動！ 澤豐，凝動長跑學員

正就讀中六的澤豐是「凝動基層青少年及兒童長期體育培訓計劃」（下稱培訓計劃）的受惠者之一，他表示，自己在參與培訓計劃前已練習長跑，惟學校沒有相關的專業訓練，令其發展受到局限。校內田徑隊老師深知澤豐甚有潛質，於是鼓勵他報名參加凝動香港體育基金（下稱凝動）的培訓計劃，期望在專業訓練下，澤豐能發揮所長。經面試和審批後，澤豐亦不負所望，成功成為培訓計劃的一員，跟隨香港著名長跑好手陳家豪學習跑步技術、比賽策略，一圓其長跑夢。

一向喜歡長跑的澤豐（左）因參與凝動的培訓計劃，自中二開始跟隨長跑好手陳家豪（右）學習，並於培訓計劃完結後，加入陳家豪的「樂家跑會」，與成年跑手一同訓練，向成為長跑運動員或教練的夢想進發。（黃舒慧攝）

培訓計劃除了為澤豐提供兩年接近免費的專業培訓，更讓他得到多個參加比賽的機會。澤豐表示，比賽對運動員而言，是實踐所學的成長過程，但本地比賽報名費動輒數百元，對基層家庭出身的他造成沉重的經濟負擔，更遑論遠赴海外參與國際賽事。幸得凝動資助，讓澤豐首嘗參與海外賽事的滋味，「一開始我冇申請去澳洲比賽，因為坊間啲資助只會畀破學界記錄嘅運動員，但凝動好好，只要我哋肯努力、有潛質，都願意資助，等我哋可以見識外面嘅世界。」

其實，當時澤豐是培訓計劃內跑得最快的學員，即使暫未擁有屬於自己的學界紀錄，但在教練家豪和凝動團隊眼中均極具潛力，只是稍欠自信。經過多場比賽的洗禮，澤豐已由昔日被動的小男生蛻變成復辦學校越野隊的促成者，並擔任小教練，將從家豪身上所學到的技巧傳授給隊友。最終，他與隊員在學校沒有越野跑教練的情況下，成功參與學界越野跑比賽，而澤豐更奪得亞軍，成績之好促使學校今年成立女子越野隊，讓更多喜歡跑步的同學得到追夢的機會。

訪問當日，澤豐帶來兩面對他意義深重的獎牌。一面記載了他在凝動資助下，首赴海外比賽的難忘回憶；另一面則載滿了他與3名隊友合力完成100公里越野接力賽的汗水和團隊精神。（黃舒慧攝）

訓練與實戰兼備 為基層學員提供真正的幫助

我好認同凝動為基層兒童提供長期體育培訓嘅理念，除咗訓練、跟進、提供免費裝備，仲資助學員參加比賽，等佢哋訓練時有個目標，真正幫到佢哋成長。 陳家豪，香港多項跑步紀錄保持者兼凝動長跑教練

身為多項香港跑步紀錄保持者的陳家豪，2014年開始成為培訓計劃的長跑教練，眼看著澤豐的成長和轉變亦甚感欣慰，「其實跑得快唔快唔係最重要，我最希望澤豐佢哋有突破，同埋學到堅毅不屈嘅精神。」家豪續稱，運動訓練就如讀書，同樣不應是「求分數」，他著重的反而是學員在訓練過程中，能否發揮自己的潛能和有所突破。而培訓計劃結合訓練和比賽的設計，則有助學員找到目標，令他們訓練時更有方向，「成功唔一定係得到第一，能夠堅持到最後嗰個先係成功。」

家豪表示，擔任凝動教練多年，除了澤豐的成長令他留下深刻印象，亦為一名參與培訓計劃後得以發揮潛能，並成功加入港隊的學員而感到開心和鼓舞。（黃舒慧攝）

跨界別合作 以體育造就青年

凝動深信教練對小朋友嘅價值觀有好大影響，但坊間教練質素參差，所以我哋堅持聘請曾代表港隊出賽，或擁有專業資格嘅教練，希望真正幫助小朋友成長。 江嘉惠，凝動總幹事

因深信長期體育培訓對孩子成長的重要性，凝動於2013年開展培訓計劃，期望為基層兒童及青年提供發揮潛能、向上流動的機會，以免其發展受家庭經濟狀況所局限。凝動總幹事江嘉惠（Judy）表示，體育培訓能訓練學員的專注力、團體合作精神，亦能激發他們競爭的心，建立良好的性格特質，有助他們日後成長，「我哋希望為基層小朋友提供平等學習運動嘅機會，所以一年超過40堂嘅專業訓練只象徵式收取500蚊承諾費。」

凝動總幹事江嘉惠（右二）表示，目前培訓計劃涵蓋的體育種類廣泛，既有傳統的長跑、足球，亦有基層兒童及青年較少機會接觸的曲棍球、高爾夫球等運動，期望能給予他們平等學習運動的機會。（由凝動香港體育基金提供）

目前，凝動以平台經濟模式營運培訓計劃，一方面透過與社福團體和學校合作，接觸喜歡運動的基層兒童及青年；另一方面，則積極聯繫體育界，以增加培訓計劃所涵蓋的運動種類，期望讓更多基層兒童及青年受惠。惟培訓計劃並無政府資助，需靠公眾和商界捐款支持，才能延續這個每年讓超過1,200人受惠的項目，為他們提供平等發展、追尋夢想的機會。

請即登入「01心意」平台支持凝動香港體育基金的「凝動基層青少年及兒童長期體育培訓計劃」。此項目受惠於善款配對計劃，《香港01》會配對* 相關善款。您的一份捐款成就兩倍心意，請踴躍捐款支持，攜手以體育造就青年！

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