【小欖燒烤場結業】盛載歡樂15年　租約期滿結業　土地問題難重開

久居石屎森林，走出戶外透透氣。踏入秋冬，在寒風中圍爐，與三五知己、親朋好友聚首，說說笑笑度過假期。打麻雀、放風箏、踏單車，大人與小孩，各得其所。夕陽西下，小情人步出泥灘，禁不住擁吻。 小欖燒烤樂園陪伴港人15個寒暑，無法續租而步入黃昏，地皮交由大財團發展。盛載歡樂的燒烤場，化為荒地。

盛載歡樂15年，小欖燒烤場結業租約期滿步入黃昏，因土地問題難以覓地重開。（蔡正邦攝）

由細到大，玩到現在。下一代都有了，由我們以前讀中一，到現在為人母親，十多年了已經。 小欖燒烤樂園熟客江小姐

步進小欖燒烤樂園，象徵歡樂忘憂開始。蜜糖與炭香交融，打麻雀聲音此起彼落，小孩在燒烤場旁邊空地玩遊戲機換禮物，或者到籃球場去踏單車、吹泡泡，享受親子樂。

燒烤場經營15年，入秋後每月總有兩三日，Anna三代同堂來家庭聚會。Anna是屯門街坊，雖住近龍鼓灘但習慣到小欖燒烤，她最欣賞這兒的食物，瞪眼認真地說：「呢度叉燒、雞扒好好食！」付一定價錢就可以由朝燒到晚，旁邊又有氣墊彈床、沙灘玩樂，多年來沒有大幅加價，妹妹每年生日都會來此慶祝。

打麻雀、燒烤、打球，燒烤樂園結業，三代人一時失去聚腳點。「下，佢執啦，以後去邊度燒烤？希望搵到地方做啦。」但Anna明白尋覓如此廣闊的土地困難。

打麻雀、燒烤、打球，燒烤樂園結業，Anna（後排左）三代人一時失去聚腳點。（蔡正邦攝）

「承蒙大家的厚愛，我們已在此為你服務了15年，或多或少已成為了你工餘假期的一部分。由於租約期滿，本燒烤場無奈地將於𝟐𝟎𝟐𝟎年𝟏月𝟏日(星期三)晚上𝟏𝟐時光榮結業。」小欖燒烤樂園在社交網站公佈消息後，多年支持者隨即相約前來回憶。甄小姐與朋友分別居於荃灣、沙田、彩雲，都習慣到此燒烤，因看中這裡可以由朝燒到晚，又有海可以欣賞，光顧「無15年都10年」。上月知道燒烤場結業都感不捨，「回憶嚟㗎嘛。」

小欖燒烤樂園負責人方小姐表示，明白顧客對燒烤場不捨之情，無奈香港地難覓如此廣闊土地重開燒烤場，暫時只能透過食材店延續燒烤味道，顧客可以到門市購買醃肉。至於員工，方小姐指他們將到不同崗位工作，公司已作出適當安排。

小欖燒烤樂園負責人方小姐表示，明白顧客對燒烤場不捨之情，無奈香港地難覓如此廣闊土地重開燒烤場，暫時只能透過食材店延續燒烤味道。（蔡正邦攝）

從開業光顧至今，江小姐與朋友帶同子女到燒烤樂園遊玩，一玩就一整天。「由細到大，玩到現在，下一代都有了。由我們以前讀中一，到現在為人母親，十多年已經。」她認為這裡地方方便又不限時，加上免費泊車，停車場夠大泊車位多不用等候。小朋友在遊戲機或遊樂場玩樂，大人可以打麻雀、燒烤、談天，很多娛樂。她稱本來新年團拜通常在此聚頭，現在要找另一個地方聚腳。

「好不捨得。」江小姐說。