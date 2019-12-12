【區議會選舉】從勞工工作者到參選　朱江瑋望成中鋒為社區建設

11月25日凌晨3時，區議會選舉的點票工作仍進行得如火如荼，旺角南票站的點票工作雖然一度因為程序問題而延遲，但其點票工作在此時卻告一段落。「1號候選人得1747票，2號候選人得1977票‧‧‧」話未落音，現場已傳出歡呼聲，呼喊着「朱議員、朱議員」的聲音此起彼落。身份從那一瞬間開始，由2號候選人變成了候任區議員，經歷了一整天的拉票活動，朱江瑋略顯疲態，但仍面向在場監票的群眾，發表勝選感言。「贏了他(對手)不是因為我，而是香港人再次創造奇蹟。」 和志同道合的朋友一同組成「社區前進」，在社區中深耕兩年，親身上陣出選區議員，朱江瑋以200多票之差，擊敗在旺角南盤根逾廿載的老牌建制派議員仇振輝，這場仗贏得未叫輕鬆。不過，選舉前和朱江瑋作訪問，他卻說自己從前根本沒有想過參與選舉的。從一個沒打算從政的勞工工作者到出選，朱江瑋坦言是因見到在民間推動政策的空間愈收愈窄，才決定要多走一步，成為代議士。細數着歷年政府借用建制派之力，在地區議會強推的政策，他引用了電影《無間道》的一句台詞，「出得嚟行，預咗要還。」頓了頓，他神色凝重，慢慢續道：「這些全都要還。」

早上拿着直幡和傳單到街頭擺街站，是準備選舉期間，朱江瑋每日的日課。(李穎霖攝)

10月底，清晨7時，朱江瑋自元朗乘巴士到達旺角，前往朋友家中拿取直幡，再到街頭擺街站。這是準備選舉期間，朱江瑋每日的日課。走在旺角的街上，他指着當未有排檔營業、空曠的女人街，說着這是多麼罕見的光景。平常人來人往的旺角，對是否居於該處的人來就都是如此的熟悉，但街坊在這區中過着怎樣的生活，卻又像是一個陌生的話題。「真正屬居民的思考其實很微小，他們覺得旺角除了他居住的地方(大廈)外，其他地方都不屬於他的，所以他們的問題多數在後巷周圍。」朱江瑋解釋着，續說：「有個街坊說得好，他說早上9時前和晚上9時後的旺角，才是屬於居民的。」

每日在街站中接觸街坊，令朱江瑋更了解居民的生活：「有個街坊說得好，他說早上9時前和晚上9時後的旺角，才是屬於居民的。」(李穎霖攝)

正因居住大廈的範圍是居民關心的社區問題，舊樓維修、地區重建亦自然是其中之一。朱江瑋舉例，說部分區內舊樓收到要求進行維修，以符合《消防條例》的消防令，但有些樓宇因結構問題，根本無法完成有關要求，惟現屆區議員卻未能為街坊提供協助。「有街坊對我說，我的對手有句很經典的說話。他說這是一條惡法，但你仍然要守。」他失笑，續說：「建制派─尤其是地區議員輸出的價值觀，令香港最『大鑊』的地方，就是明知它是錯的，但仍然要執行。」消防令是體現到這種價值觀的社區小事，而修訂《逃犯條例》事件則是另一件貫徹了此做法的社會大事。

兩年多前落戶旺角南，朱江瑋花了一年半時間融入社區。(李穎霖攝)

大學畢業後，朱江瑋投身社區、扶貧、勞工教育工作，在紮鐵工人大罷工、反高鐵等社會運動中，都能見到他的身影，更曾和朱凱迪、葉寶琳、李世鴻等人被稱作「社運八子」。雖然後來輾轉開始從事內地的勞工教育工作，朱江瑋到2017年再次走入社區，與胡穗珊、李國權等人組成「社區前進」，在地區中深耕。有着多年累積下來、穩打穩紮的社區工作實績，又有助選經驗，朱江瑋競逐議員之位，看似是一件自然而然的事，但卻到不惑之年才出選，他坦言本來從未打算參與選舉，甚至對區議員一職曾沒有太大好感。

有着多年累積下來、穩打穩紮的社區工作實績，朱江瑋競逐議員之位，看似是一件自然而然的事，但他坦言本來從未打算參與選舉。(李穎霖攝)

「一個文明的分配權力方式」，朱江瑋如此形容選舉，但權力分配過後，卻未必能發揮到最大功用。「當時我看到有些政治人物，區議員的情況更為明顯，他們對社會推進的作用好像不大，更加是一種維持既得利益群體的作用。」回歸初期，雖然有感很多東西都在收縮、倒退，但朱江瑋認為在某意義上，民間社會仍存在制度、基本法治、價值觀，故相較起出選從政，他更想留在民間團體中，為基層推動最低工資、全民退保等改革、改良社會的政策，但雨傘運動前後卻成了一個分水嶺。

「反高鐵時已感覺到政治環境變了，所以你能推動政策的機會愈來愈少，即是不問政治的空間愈來愈少。」一邊說着，他一邊數着中央公積金、工傷公積金等無法推動的政策。推動的空間縮小，他認為是源於政治權力不平衡。「反修例事件中可以看到，政府可以完全不用考慮社會平衡，夾硬通過，通過就可以了。一地兩檢也是個很好的例子。」這種種令朱江瑋有了要參選的覺悟：「不然，可能連最基本的都沒有了。」

政治環境改變，推動政策的空間愈縮愈小，成了朱江瑋參選的動力。(李穎霖攝)

兩年多前落戶旺角南，到今年初辭去了正職，全身投入地區工作，準備選舉，朱江瑋在過程中花了一年半時間融入社區，當中建立了和街坊之間的互信，同時亦感受到變得碎片化的社區。社會撕裂前，社區已頓成碎片，朱江瑋說是因過去多年，建制派議員未做到促進鄰里關係，只用利益網絡維繫和街坊之間的關係。各區議會多年來由建制派議員控制，而朱江瑋認為，政府亦藉此借用區議會、建制派的地區力量、利益網絡，強硬推動政策，促成居民對政府的不信任。

「每一次有重大決定都沒有諮詢居民。舉例來說，較明顯也是最近這種憤怒突然很龐大的例子，就是在反修例運動中，用18區區議會主席的名義聯署支持修例。」朱江瑋苦笑，續說：「你一看18區示威，就知道這件事有多錯。」社區中出現的民意反撲，或許未必是因為市民認為民主派議員做事較建制派好，而是多年而來，建制派利用傾斜的制度所做的事，而累積下來的果。「出得嚟行，預咗要還。」他引用了電影《無間道》的一句台詞：「這些全都要還。」

縱然自己不怎麼踢足球，朱江瑋卻以足球場上的分工為例，說希望成為社區中傳球的中鋒。(李穎霖攝)

當社區被打碎，區議員定當是擔任修補角色的其中一人。笑着說自己不怎麼踢足球，朱江瑋卻拿了足球場上的分工，解釋若成為議員自己在社區中擔當的位置。「我自己想做的，是在中間傳球的中鋒，希望能給社會、下一代希望。」不過，社會上的衝突近月亦愈見升溫，他亦坦言衝突現場有如打仗，而打仗中並沒有中鋒：「示威者設路障猶如戰場，警員衝來則似猛獸。對話在戰場上沒有用，『傾唔到』。」在戰場上，朱江瑋留守後防，為在前方的人提供支援，「能做多少就多少」，但若戰爭結束，他說還是希望社區中可再有傳波角色：「希望不只是否決和反對，也有些東西能在社區中建設。」