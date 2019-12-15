【香港1969】藏澳洲儲物櫃十五載　英攝影師相展呈半世紀前舊香港

美國太空人岩士唐1969年首次踏足月球。當年，二十出頭的英國小子Redge Solley同樣展開自己的冒險，拿著Pentax相機奔往暴動未幾的香港。半世紀過去，年屆七旬的他近日在香港舉行相片展，把曾經遺在澳洲儲物櫃十五年的菲林沖曬出來，掛上香港灣仔的畫廊。 數十年來，他在香港與倫敦的航線來回幾輪，暫擬下年回鄉探親。對於自己和香港的一切，他說要借用香港太太的話，「命運（fate）」。始於冒險，終於白頭，他穿著絨質西裝外套，在畫廊談起半世紀前的舊香港。 攝影：黃寶瑩

半世紀後，被問為何當初會選擇來香港，Redge Solley笑言一切都是命運。（黃寶瑩攝）

Redge與香港的故事有點長。半世紀前，Redge還只是個二十多歲的廣告藝術總監，在倫敦大型廣告公司J. Walter Thompson Advertising 工作。某日，他翻開《泰晤士報》發現一則招聘駐港藝術總監廣告，倫敦小伙子心想，「為什麼不試試看？」

那時，Redge甚至不知道香港在地球何方。他遂向身旁親友打聽，有人聽說香港應該在日本，也聽說曾有叔父輩於二戰時赴遠東的馬來西亞與香港等地作戰，甚至有人說最近看了小說《蘇絲黃的世界》，知道香港有一個地方叫灣仔。他笑言，60年代沒有社交媒體和互聯網，做資料搜集得到圖書館看書。最終，年輕的他並無埋首研究紙上的「香港」，決定隨心展開自己的冒險。他揮別親友與厚職，搭往香港的航班。那是1969年的9月。

當年他任職廣告公司藝術總監，相機是他工作的一部分，卻又成了在香港生活的樂趣。每一下快門都凝住了東方小島的斑駁陸離。（黃寶瑩攝）

香港1969：平淡見暗湧的後暴動年代

60年代末亞洲各地隨冷戰風雲變色。越南身陷熱戰，日本正值第二次安保鬥爭，中國文化大革命席捲全國。而1969年的香港，城市則剛歷六七暴動。Redge從和平有序的歐洲到埗，旋即被小城所吸引，拿著相機拍攝島上的斑駁陸離。

60年代的灣仔有不少美軍水手上岸消遣，香港曾被西方國家視為遠東「R&R」（休假與放鬆）場所，也是《蘇絲黃的世界》裡充滿「東方」想像的世界。（黃寶瑩攝）

當時，灣仔酒吧林立，隨越戰而來的美國水手視香港為尋歡地。Redge的鏡頭不時能尋獲大兵的身影。不過，他的眼光不止停留於《蘇絲黃的世界》。從中國銀行大廈外牆掛上「中國人民共和國成立二十周年」橫額，到柴灣高密度徒置區的生活片段，他意外把後暴動年代的複雜香港定格。他指，1969年香港正從暴動中復原，人們雖然有點緊張，但卻對未來有信心。

老一輩的人相信拍照會攝走靈魂，於是，Redge偶爾會攝下老婦掩面的圖片。（黃寶瑩攝）

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嗜攝唐樓與草根

Redge說舊香港的殖民地建築很像倫敦。因此，他來到香港後，總愛尋找與之不同的畫面，例如舊式唐樓與尋常市民的生活。他笑言，當年香港還沒有港鐵與海底隧道，沒有超級市場、快餐與冷氣，生活與今天截然不同。那時，電話尚未普及，草根大眾打電話需赴士多；電視機還是昂貴的家電，人們愛聚在家電用品店外看電視。他說，老一輩的人相信拍照會攝走靈魂，於是，他偶爾會意外拍下老婦掩面的圖片。

在書店裡，Redge Solley（左）的60年代作品集當被放在何藩的作品集旁。香港收藏家協會主席張順光認為，Redge Solley的作品呈現了罕見的香港60年代。（黃寶瑩攝）

菲林曾藏澳洲儲物櫃十五載

不過，如今掛滿展覽室牆壁的舊照片，原來是另一個歷史偶然。當年，Redge來到香港發展後，發現新公司規模遠不如舊東家般大，拍照成為調劑失意冒險旅程的良方。半年後，他轉往澳洲悉尼工作，為澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）效力。這批記錄舊香港的圖片，曾經遺在他澳洲儲物櫃的深處。

Redge離開澳洲時，曾把攝下香港的舊菲林遺在儲物櫃深處。後來菲林失而復得，他感嘆道，「我能拿回它們純粹是運氣」。（黃寶瑩攝）

「我能拿回它們純粹是運氣。（I got them back purely by chance.）」 Redge指，自己於1975年離開澳洲，菲林底片一直留在澳洲儲物櫃內。十五年後，他與朋友回到澳洲廣播公司探朋友，有人把他離職時遺在儲物櫃的菲林還給他。他說，當時那些都是從未經沖曬的菲林底片，自己或許差一點便能永遠失去它們。後來，他輾轉再回到香港發展，再後來，曾埋於澳洲儲物櫃十五載的舊香港，掛滿灣仔的牆上。

Redge說，「當你住在一個地方，你不會發現它正在緩慢地改變，但當你回望你便會發現已經有許多變遷，許多漂亮的建築物消失，這讓人感到有點悲哀。」（黃寶瑩攝）

睹香港變遷 美好建築消逝

Redge與香港結緣半世紀。回歸前，他曾在英屬香港政府新聞處任多年創意總監，又娶了香港女士為妻。多年來，他不時來回香港與倫敦兩地，定居數年。他笑言，自己有一個歐洲家庭，又有一個香港家庭，得為兩邊服務。他曾與太太於2012年回英國生活，但四年後又回到香港，如今，他又與太太計劃明年回鄉探親，歸期未定。訪問期間，他自然而然地說起半鹹淡的廣東話，他笑說，學一點廣東話有助他融入本地社群。

近年， Redge出版自己的攝影集，向大眾呈現腦海裡的1969年。他說上集是多聚焦於中環與銅鑼灣，下集則是呈現較草根的香港，較多柴灣與長洲等地的照片。（黃寶瑩攝）

「其中一樣你能從我的照片中感受到的是社群精神（community spirit）」，他說，今天的深水埗很像他初見的香港。「當你住在一個地方，你不會發現它正在緩慢地改變，但當你回望你便會發現已經有許多變遷，許多漂亮的建築物消失，這讓人感到有點悲哀」。

當年越洋來港冒險的年輕人，如今已長成一位年逾七旬的慈祥紳士。始於冒險，終於白頭，Redge Solley望向半世紀前自己攝下的黑白照。他說，「那是我美好的舊時光」。

Redge與太太正計劃明年回鄉探親，歸期未定。他笑言，人回到英國便會忘掉廣東話，但一回到香港，一切又會自然回到身上。香港於他，是與之相對半世紀的第二個家。（黃寶瑩攝）