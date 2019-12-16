【當DSE碰上社運】為示威放棄學業　中六生硝煙中度最後暑假

17歳的中六學生七號仔（化名）站在這兩條線的交叉點上，在他前方有兩條路：一條通往大學的康莊大道，一條則是佈滿刺鼻白煙的大馬路。他戴上豬嘴、眼罩，一頭裁進那一片白茫茫之中。 他覺得一切都回不去了，香港回不去以前的平靜。 回不去的一切，要由半年前說起。 攝影：高仲明

11月8日，七號仔下課後特意趕到香港科技大學出席周梓樂的悼念會，他獻花時，跪在地上良久才起身。（高仲明攝）

第一次遇見七號仔，是九月中旬的事。那天晚上他和朋友穿着燙得筆直的校服，站在大圍八爪魚天橋橋底，看一堆蒙面、穿黑衣的同齡人搬垃圾桶及鐵欄堵路。他想加入成為一分子。

「可是我穿着校服。」他說。

他在馬路旁來回踱步，然後把白色恤衫脫下、反轉、再穿上——這樣就看不到校徽了——他想。他低頭看看自己的胸膛，刺繡的校徽隔着薄如紙張的布透出來。他嘆了口氣，最終只能氣憤地看着的士司機把路障移走。

暑假時，他穿一色夜墨的黑，走上街頭，搬垃圾桶設置路障並不需要躊躇。

七號仔說，在知道周梓樂逝世時並沒有哭，「我現在不那麼懦弱了。」（高仲明攝）

一切始於老師的一番話

「其實我以前是一隻港豬。」他自嘲。當社會正在蘊釀舉行反對修訂《逃犯條例》遊行時，七號仔點開連登，不是看遊行文宣，卻是看許志安與黃心穎「偷食」的短片。直至有一天，他的班主任在課堂上說了一番話：「為甚麼我們要管別人的家事，卻不去理會發生在自己身邊的事呢？」他覺得，他要出去看看香港發生甚麼事。

於是6月9日那天，他第一次參加遊行，從銅鑼灣步行至金鐘後，由於翌天要考試，他便乘港鐵回家了。然而，政府在遊行完結後隨即發新聞稿：「《條例草案》將於6月12日在立法會恢復二讀辯論。」社交媒體上有人呼籲於6月12日前往金鐘包圍政府總部。

七號仔曾因吸食太多催淚氣體，肚屙了數天，「會行行下街突然肚痛，每十分鐘痛一次，搞到我完全集中唔到精神，好似失咗神咁。」（高仲明攝）

發生在考試週的示威

那個星期是考試週，他便常強迫自己坐在書桌前溫習。12日早上考的是他最愛的經濟科，他打開厚厚的書本低頭背誦，滿腦子卻想着612的事。當他想到，他或許需要一個眼罩，便蓋上書本，到樓下的文具店買了一個實驗室用的透明眼罩。

6月12日早上，他有同學罷考，直接前往金鐘聲援。他猶豫了，想起一年後即將應考的中學文憑試，便把經濟科課本、黑衣服及那個實驗室眼罩塞進書包內上學去。10時30分，考試結束的鐘聲響起，他及另外40多位同學拎起書包，搭上前往金鐘的地鐵。

那天，他第一次吃催淚彈。當時他不知道，他的命運與這城的未來已經開始傾斜、交疊。

6月12日，七號仔在夏愨道示威人群的後方嗅到一股刺鼻的氣味，「鹹鹹的，然後我就開始咳，眼淚流個不停，好辛苦，那時才知道，原來這就是催淚彈的滋味。」（高仲明攝）

垂直墮下的年輕身影

一名女生垂直墮下的身影劃破了這道平行線。

6月30日七號仔起床後打開手機，看到新聞指有兩名女子疑因反修例運動墮樓身亡，當中一名教大女學生只有21歲。七號仔崩潰了，「她只比我大四歲！」他把自己鎖在房內，決堤的淚水沾濕了枕頭。那天晚上，他獨身前往政府總部，悶熱而苦澀的海風把淚水吹成淚痕。他與逾百名同樣無眠的黑衣人，在煲底下過了漫長的一夜。

自反修例運動開始，七號仔便與父母吵翻了，曾差點大打出手，他的父親盛怒之下，曾把他趕出家門，他便真的奪門而出，在朋友家中住了一夜。（高仲明攝）

翌天七一遊行，示威者衝擊政府總部。七號仔決定不再當一名和理非，警察發射的催淚煙霧把他的後頸、手及腳灼得赤痛，像被火燒。可是他按一按臉上的豬嘴，沒有退後。

此後，他一頭裁進這場波瀾壯闊的反修例示威浪潮裡。學校七月的試後活動他大都缺席，跑去參加堵稅務局等示威活動。

七號仔說，他現在會跟警察頂嘴。（高仲明攝）

硝煙中的最後暑假

七月中旬，中學生涯最後一個暑假開始了，他把校服摺起，每天穿着黑衣，走上街頭。屯門、沙田、荃灣、金鐘等每一個煙霧彌漫過的地方，都留下了他的足跡。他由中前線走上最前，張開墨黑的雨傘，抵擋如雨的子彈。八月，他成為中學「罷課關注組」的成員，在沒有遊行示威的日子，便常常開會討論開學後的罷課事宜。

七號仔是中學「罷課關注組」的成員，8月中與同學進入機場「和你塞」，大家在機場大堂席地而坐，設計罷課的文宣。（高仲明攝）

塵封的暑期作業

暑假在一片「嘭嘭」的子彈聲中來到尾聲，他驀地發現，書桌上的暑期作業都封了塵。

他曾坐在書桌前，翻開暑期作業，腦袋卻一片空白，一頁揭過一頁，紙上的方塊字如亂碼一般，他一題也不會做，便爽性把功課合上。這時他才意識到，一切都回不去了，「我放棄了DSE，已經不可能考進大學了。」七號仔說。

他想起6月初，反修例運動仍未開始時，他與朋友相約暑假一起到自修室溫習，他們意志高昂：「DSE殺到了，大家一起惡補成績，一起考進大學！」那時誰也沒有料到，溫習計劃仍未展開，他們便捲進一場浩蕩的社會運動裡。他同級一百多位同學中，有三十多個選擇投身社會運動而非埋頭溫習。

「我放棄了DSE，已經不可能考進大學了。」七號仔說，以前他想進入大學讀經濟，畢業後當一名iBanker。（高仲明攝）

「如果我把這個暑假花在學業上，應該可以進大學。」他有時會這樣想。他在學校成績平平，語文及通識科較弱，數學及經濟科平均則有八十分。他本來想進大學，修讀與經濟相關的科目，畢業後當一名iBanker。反修例運動開始後，他又想當一名記者，入讀中大或浸大的新聞與傳播學系。「可是已經沒有機會了。」他表情暗淡下來。

原來，這可能是他人生最後一個暑假。

七號仔知道自己應該無法進入大學，他打算在文憑試後修讀高級文憑課程。（高仲明攝）

一個遇溺的人

9月2日開學那天早上，他打開抽屜，在一堆黑色衣服的底部尋回微微泛黃的校服。穿上校服，他不再是一名示威者，而是一名將在半年後考香港中學文憑試的中六學生。但他選擇回校罷課。那時他相信，學生長期罷課可以向政權施壓，迫使政府回應民間的訴求。

然而，9月2日那天，他學校有五十多人罷課，後來罷課人數不斷下跌，40、30、20⋯⋯就連一些與他一起籌辦罷課關注組的同學也返回課室上課了，看著人煙稀少的禮堂，他意識到：「DSE迫近了，我們無法無視它，終有一天，我們要上考場，所以大家都回去了，熱情退卻了。」

同學的退，使他感覺到公開考試的近。文憑試將於來年三月開考，他也決定返回課室上課了。他想，儘管考到大學的機會渺茫，也要在這半年，盡自己能力追上暑假落下的進度。他牽起薄薄的嘴角說：「就像一個遇溺的人，用力抱緊手上的水泡一般。」

七號仔說，儘管知道自己進大學的機會渺茫，你仍會捉緊最後一絲希望，「就像一個遇溺的人，用力抱緊手上的水泡一般。」（高仲明攝）

課本成了枕頭

回到學校，他試着專心聽書，有時想打瞌睡，便拍拍自己的臉。放學後又到補習班補習，直至晚上九時許才回家。

但洶湧的潮水早已把他翻了個遍。

他把課後時間及星期日留給街頭。而星期日的示威活動中，子彈常常從下午劃破深夜，他回到家，已是凌晨三、四點的事。小睡兩三小時，翌天頂著雞蛋般大的黑眼圈上學，最終在老師喃喃的講課聲中陷入昏睡，課本成了枕頭。

十月中旬學校統測，他所有科目合格，但成績退步了，以往考八十多分的經濟科，只考了六十多分。拿著成績表，他看到一個海洋，他與大學之間隔着一個海洋。

「我盡力了，怎麼辦？」他傳來這樣一則信息。

開學後，他仍未能適應由示威者變學生的身份轉變。（高仲明攝）

「如果有一天我被捕⋯⋯」

第二次遇見七號仔，是十一月初的週末。那天早上，他本來正出席一個升學講座，在補習名師講授應試技巧時，他褲袋內的手機「滋」一聲傳來一則訊息——有中學師弟被捕了。他馬上收拾筆記，頭也不回地離開。

在警署外等待師弟時，他意識到他與拘留室的距離只有一牆之隔，「我知道運氣終有耗盡的一天⋯⋯已經有朋友被捕了，可能下一個就是我。」那一刻，他想到自己隨時會被告暴動，然後面對十年監牢，「我已經有心理準備，最放不下的，就是我女朋友。」於是，他與她女朋友談起「如果有一天我被捕⋯⋯」。

七號仔說，反修例運動開始以來，他總是手機不離手，「因為我好害怕下一個被打、被捕的會是我認識的人。」（高仲明攝）

「我今年先17歲咋，點解我咁細個要承受呢啲嘢？我大可以專心讀書、上大學、搵份好工，但而家，我連成績都跟唔上⋯⋯」他聲音有點哽咽，「點解係我去保護身邊的人，而不是大人保護我？前線有三分一是中學生，大人有包袱，但我們承受的並不比他們輕——我們付出了自己的前途！」

淚水沒有掉下來。「學校可以給予我學歷，但不能給予我民主，民主只能靠自己爭取。」

12月10日，特首林鄭月娥指因參與反修例運動被捕的中學生來自三百多間中學。而警方公布的數字顯示，自6月9日至12月5日，警方於各區的示威活動中共拘捕5980人，當中4443名男子，1537名女子，年齡介乎11至84歲。被捕人當中，有2383名學生，警方已控告當中367人；357名被捕人為16歲以下，警方已控告當中30人。涉及罪名包括參與暴動、非法集結、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。

七號仔有一個交往三年的女朋友，他們曾深入地談到坐牢的問題，「如果我被捕，你要繼續為自己的理想奮鬥。」她哭得淚眼婆娑。（高仲明攝）

如有天在煲底相見

一天晚上，他與朋友坐在學校門外創作了一首名為《十八》的歌送給梁天琦。失落時，他便幻想有一天運動勝利，所有人在煲底脫下眼罩口罩相見，朋友拿著結他，梁天琦就站在他身旁，與他一起高唱這首《十八》。