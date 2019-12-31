【2019地區回顧．屯門】光復屯門公園到陣地戰　重溫半年騷動地標

反修例運動示威浪潮佔據整個2019年下旬。城內處處曾是示威背景，遠在香港西陲的屯門同樣烽火連月。2019年7月，屯門居民發起「光復屯門公園」遊行，被視反修例運動遍地開花的起點。 隨第一枚催淚彈落地，硝煙冒起，尋常街道自此成為戰區。「屯門牛」亦從街坊間的自嘲，變成凝聚屯門人的代名詞。從溽暑步向暖冬，屯門牛默默為城內一角立傳。 攝影：黃舒慧

5個月前，近萬名示威者出席「光復屯門公園遊行」。5個月後，多名民主派現任及候任區議員決定輪流駐守屯門公園，會見市民。（黃舒慧攝）

遍地開花之始：7月光復屯門公園

關於屯門，一切得從「光復屯門公園」說起。7月6日，一批由網民、屯門人發起「光復屯門公園遊行」，由屯門新和里球場遊行至屯門公園。距離上一次屯門遊行已隔了30年。1989年，曾有2.5萬名屯門居民為聲援北京天安門學生，如潮水湧出屯門鄉事會路。

屯門人先後發起兩次「光復屯門」大遊行，是為反修例運動首個「遍地開花」的示威。三十年前，屯門居民亦曾因八九民運踏上同一條屯門鄉事會路。（資料圖片/鄭子峰攝）

屯門新墟候任區議員張可森（Sam）自小在屯門長大。當網民發起光復屯門公園遊行，Sam遂自薦協助關注組處理文宣。首次「光復屯門」時，Sam站在屯門鄉事會路新墟麥當勞對出任糾察，睹示威者佔據屯門鄉事會路。「嗰個位都係屯門旺區，見到咁多人會覺得好Amazing。嘩，點解屯門咁嘅？」他語帶興奮道。

張可森於屯門土生土長。曾任職記者的他加入「屯門公園衛生關注組」，協助文宣及傳媒聯絡工作，為兩次屯門遊行搞手之一。（黃舒慧攝）

屯門公園是Sam的童年回憶。小時候，學校老師會帶他和同學到屯門公園野餐，參觀爬蟲館；每逢中秋，屯門公園便會成為小孩賞月、玩蠟燭勝地。然而，近年有北方大媽在園內跳豔舞維生，屯門公園漸成為不雅與噪音的代名詞。地區人士多年來要求各政府部門執法無果。

（黃舒慧攝）

+ 5 + 4 + 3

Sam坦言，7月6日是他自視為屯門人的轉捩點。他指，過往雖居於屯門，但從來只視屯門為遠離本地文化圈的偏遠地帶，為工作和興趣，他曾打算遷離屯門。直至光復屯門公園遊行，他首次以「屯門人」的身份為傲，「運動後真係覺得係屋企」。

後來，Sam決定暫緩赴海外升讀博士的計劃，開始考慮參選區議會。再後來，他成為當區區議員，訪問當日，他正在屯門公園當值，接收街坊投訴，巡迴公園解釋遊樂場條例。那是後話。（黃舒慧攝）

後來，Sam暫緩赴海外升學計劃，成為屯門社區主任，自此協助被捕人士成為他的工作之一。「你見到有人俾人拉，你更加會覺得佢哋係為守護屋企而俾人拉。唔係話金鐘冇呀，但你去到社區層面，個感覺更加強烈。」他說。

其後，Sam於2019年區議會選舉出選新墟選區。兩次遊行的起點與途經的屯門鄉事會路就是他的選區。（資料圖片／李澤彤攝）

10.1示威者屯門大會堂外向警擲「鏹水彈」

在區外人眼中，反修例與屯門往往只聯想起屯門公園。但於區內人眼中，過去半年有不少騷動地標。毗鄰公園的屯門大會堂及相連的文娛廣場屬其中之一。自8月5日三罷起，屯門政府合署至屯門大會堂一帶空地曾多次成為示威者的集合地點。10月1日屯門大會堂對出空地，更是當日全港首區爆發衝突的地方，曾有示威者向警投擲「鏹水彈」，讓屯門當日成為焦點。

屯門大會堂外牆與沙田大會堂分享同一種紅。10月1日，這裡成為當日全港首個警民衝突戰場。示威者向防暴警擲漆彈，橘紅色的粘稠液體灑滿一地。（資料圖片/鄭子峰攝）

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11.8近千示威者集大會堂悼周梓樂

對Sam而言，印象最深刻的卻是在空地舉行的周梓樂悼念會。11月8日晚，近千名示威者站滿屯門大會堂對開空地，以大會堂柱身為連儂牆，悼念科大學生周梓樂。Sam指，當晚空地站滿人，參與者帶來許多紙鶴、鮮花、蠟燭堆滿祭壇。「嗰時好觸動我，好似成個城市為一個人默哀，嗰個connection令我好深刻，令我覺得自己係香港人、屯門人就係嗰一日」。

當晚，屯門街坊關振邦（阿邦）亦是在屯門大會堂外悼念的一員。他指，屯門大會堂對開空地，一直是反修例運動以來，屯門人的聚腳地。「有排屯門有糖水團，喺度聚人就會再入商場唱歌」。

對老街坊阿邦而言，2019年是個奇妙的一年，讓他經歷一個意料之外的屯門。（黃舒慧攝）

阿邦40多年來一直以屯門為家，30年前，年僅17歲的他曾參與八九民運的屯門地區遊行。經歷兩個世代的地區遊行，他笑言看到街坊沿途加入遊行，就像重歷30年前的屯門一樣，「嗰種感覺返番嚟」。

硝煙連月，無數催淚彈曾墜落於V City外的十字路口。一名示威者提起蒸餾水，走進白煙撲熄催淚彈。（資料圖片/鄭子峰攝）

8.5三罷 V City外首現催淚彈

對阿邦而言，屯門商場V City外的十字路口是另一個重要反修例地標。8月5日晚上，警方在V City十字路口施放屯門首枚催淚彈後，自此每次屯門警民衝突，這裡總會變成戰場。阿邦指，「屯門放得最多催淚彈的地方就係呢個位，西鐵橋下面，另一個位就係市中心」。

反修例風波持續半年，屯門衝突範圍亦從屯門西鐵站外沿屯門鄉事會路擴展。第二次光復遊行時，阿邦曾目擊大叔於十字路口稍後的屯門鄉事會路隻身擋防暴。他至今未忘，「後生有後生衝，後面的人不只是在路邊食花生咁簡單，可以都做啲嘢。個阿叔唔係去衝，阿叔去擋。」

第二次光復屯門公園時，老街坊阿邦曾與防暴警與擦身而過。當時，他看到防暴警往前按低年輕人，當中不少為義務急救員。阿邦指，當時有一名大叔擋著配戴裝備的防暴，令他至今未忘。（黃舒慧攝）

中大二橋之役 示威者18區開花 V City槍聲叫囂聲交雜

「中大嗰幾次後先越打越過，過往法院好似分水嶺，但中大嗰幾晚真係打到好後」。11月12日，中文大學示威者與防暴警察在中大二號橋對峙，同夜全港多區出現「圍魏救趙」行動 ，示威者於18區冀破解警方圍堵中大山城困局。而在屯門，V City對出路段街燈全熄。在黑暗裡，槍聲與叫囂聲不絕於耳，示威者摸黑與防暴警對峙至13日凌晨。最終，示威者焚燒小巴作路障後撤離。「嗰晚打得好犀利，啲磚放到安定、友愛入口」，衝突隨月遠去，惟獨阿邦的記憶猶新。

11月12日，中文大學示威者與防暴警察在中大二號橋對峙。同夜，屯門V City對出路段成為街燈全熄，現場槍聲與叫囂聲不絕。（資料圖片/曾雪雯攝）

2019年城內烽煙四起，年末將至，城內依舊躁動未休，一如屯門區牆上的塗鴉抹了又來，暗湧處處。