【台灣大選】擁兩地投票權　居港台女選前赴台：做我認為正確的事

周六（11日）的台灣大選如箭在弦。根據台灣僑務委員會公佈的數據，今年大選登記返台投票的人數為5,328人，比2016年大選的人數多出一倍以上，由於大量旅居海外的台灣人仍然保留台灣戶籍，返台投票無需登記，真正從海外返台投票的選民，遠超出以上數字。居港十多年的台灣人Pinky早已買下周五（10日）的機票，決心返台投票，以行動支持自己心儀的候選人，「那邊是我的家，如果覺得自己的家有危險，當然想回去支持我想支持的人，做我認為正確的事」。

反修例運動把台港兩地關心社會的人連結起來，從外地回台投票的台灣人數字比上屆大選多，不少港人亦特意飛往台灣觀戰。

由不捨台灣到植根香港

15年前的Pinky隨家人來港定居，對於當年來港適應的點滴，她仍歷歷在目，「當時很不捨得台灣的同學，又不諳廣東話，（廣東話）能力只是由一數到三十，別人說話也只能聽懂兩至三成」。不懈學習下，她適應了香港的學制，也習慣了這裡的語言，即使長大後家人分別定居其他地方，她也慢慢建立了自己的圈子，歸屬感早已植根，「以前不會特別說自己是香港人，只會說是在香港工作，過了十多年，我覺得自己在這片土地有貢獻，也有參與社區事務，便覺得自己是香港人」。她坦言早年乘坐飛機回港時，會因不捨家鄉而淚流滿面，現在卻有一份安心的感覺。

旅外台人返鄉投票 「那邊是我的家」

台灣大選在即，不少居於外地的台灣人紛紛回台，為的就是投下神聖的一票。Pinky也不例外，她早已買下今日的機票返台，除了投票，也是見證歷史時刻，「等到宣佈結果後，星期日便會回港」。根據台灣僑務委員會在上月18日公佈的資料顯示，2020年大選登記返台投票的人數比上屆大選多出一倍以上，按現行規定，保有戶籍的旅外台灣僑民毋須辦理申請返國投票，故實際回台投票的台灣人，將比僑委會提供的數字更多。是什麼促使旅居外地的台灣人，堅持回台投票？Pinky曾聽過別人的指點，「有些人會認為我們這些移居香港、美國等地的人，都已經不住在那裡，回去投下一票，卻能影響那邊的民生」，她堅定地表示，投票是公民責任，「我只是盡了我的義務，那邊是我的家，如果覺得自己的家有危險，當然想回去支持我想支持的人，做我認為正確的事」。

生於戒嚴後 從小培養公民意識

如此根深蒂固的公民意識，來自從小培養的公民教育。Pinky生於1987年，是台灣戒嚴後出生的世代，蔣經國於7月15日宣佈解除戒嚴，開放黨禁與報禁，組織政黨參政不再是犯罪。Pinky憶述自己小時候看著爸媽參與投票，讀書時也有必修的公民道德課，「學校會教我們台灣的政治人物是透過什麼制度產生出來，反而在香港讀書時，校方沒有特別教育這方面的知識」。但她坦言，並非每次有選舉均會返台投票，「現實點來說，如果沒有特別喜歡或討厭的候選人，便不會回去投票」。「即覺得自己的一票很重要才會回去投？」記者問，「是的」，Pinky露出尷尬的笑容。

蔡英文今屆爭取連任。 關注性小眾及兩岸議題 意屬蔡英文 被問及投票意向，Pinky侃侃而談，強調自己關注政策多於政黨背景，「總統我會投蔡英文，政黨就不會投民進黨，會投一些小黨」，她口中的小黨，就是以關心勞工、弱勢社群及環保議題為主的綠黨。Pinky自言是關心性小眾議題的選民，在不分區立委名單中，排首位的精神科醫師鄧惠文，因爭取同志伴侶領養權及平等待孕機會，令她留下印象，「由於政黨票是以配票形式進行，若該黨不能獲得超過5%以上，便一席也沒有，所以有些人會認為投給小黨是很浪費的」。蔡英文任內成功推動同性婚姻合法化，也是令Pinky願意投她一票的一大原因，除此之外，蔡英文還推行裁減退休公務員18%長俸的政策，Pinky認為此舉會讓蔡流失大量公務員、軍人及長者的選票，「很少領導人會在自己第一屆任期推動這麼多不討好的政策，但她有勇氣這樣做」。Pinky指，蔡英文在兩岸議題的態度，才是令自己決心投給她的主因，「很多台灣的政治人物一談到兩岸議題，都含糊面對，但蔡英文很堅定地表示絕不接受一國兩制方案」。

台灣大選如箭在弦，當地選舉氣氛熾熱。

Pinky認為，韓國瑜很明白自己的票倉需要。 高雄人談韓國瑜：他很明白自己的票倉 Pinky對蔡英文的對手亦有分析，「宋楚瑜是我們從小看到大的政治人物，由於他當過省長，很了解這塊土地的困境，事實上他很多政策都比國民兩黨優秀」；至於近期在網上引起熱議的國民黨韓國瑜，身為高雄人的她笑言自己並沒有投票選出他當市長，但理解高雄人為何把民進黨拉下台，「他們只是討厭民進黨在高雄市執政二十多年，也沒什麼政績」，形容韓國瑜當時獲得的是不信任票。「韓國瑜可能沒去太多造勢大會，但他赴公廟的行程很緊密，他很明白那才是他的票倉，公廟在台灣是代表著一個地方勢力，就好像香港的鄉事派一樣」。

Pinky對三名候選人──親民黨的宋楚瑜、國民黨的韓國瑜及民進黨的蔡英文均有不同評價。（孔繁栩攝）

台灣大選在周六（1月11日）進行，時間為上午8時到下午4時。選舉一共有三張選票，分別為總統及副總統票、立法委員票及政黨票。中華民國國民、年滿20歲以上以及在投票地居住達四個月以上，便可投立委票及政黨票；居住達半年以上可以投總統及副總統票、立委票及政黨票。此外，有投票權的人應該是未受監護者（如重刑犯、精神病人等）。

她對蔡英文任內推動同性婚姻合法表示讚賞，表明意屬蔡英文，希望她能成功連任。（孔繁栩攝）

談及兩地的政治人物，Pinky認為「荒謬的人到處都有」。（孔繁栩攝）

評台港兩地政治人物 「荒謬的人到處都有」

陳同佳在台涉嫌殺害女友一案，移交犯人一事最終醞釀至外交層面，令香港爆發反修例運動，至今未息。在大型遊行中，不時看到有示威者高舉「今日香港，明日台灣」的標語，事實上，陳同佳一案及反修例運動的確把兩地關心社會的人連結起來，故港人對這次台灣大選特別關心，更有不少港人特意飛往台灣觀戰。Pinky坦言，因疑犯及被害者也是港人，台灣人起初對陳同佳一案關注度有限，「事件被擺上至政治層面，台灣人才開始關心」。蔡英文在處理這宗燙手山芋時，表現出的政治智慧令不少港人讚嘆，Pinky卻淡然帶過，「她的處理手法是她一貫的作風，沒什麼感覺，反而在這件事上，看得出香港的政治人物很官僚，思路及反應也較慢」。「會否覺得兩地的政治人物質素相差很遠？」記者不禁問，「不會，荒謬的人到處都有」，她看著手裡握著的韓國瑜大選宣傳廣告，笑著說。

Pinky早已買下機票回台，準備周六投票，盡公民責任。（孔繁栩攝）

曾參與反修例運動 「政治就是生活」

近半年香港爆發反修例運動，Pinky亦有參與其中，「6、7月時，當警方的不反對通知書還發出得很豪爽時，也常常與弟弟一起參與遊行」，當示威活動演變成催淚彈與燃燒彈交織的狀態，Pinky的弟弟也在這時離開香港，前往日本工作。在香港孑然一身的她，為了人身安全便減少參與社運次數，「我怕被捕後也沒有人來保釋我！」港人爭取真普選多年未果，Pinky一臉認真地說，一個地方是否民主，並非只取決於是否有一人一票的普選，「即使選了一個英雄出來，也不能立即解決所有社會問題」。她以台灣作例，指現時的選舉制度也非絕對健全，很多人的公民意識仍然薄弱，故自小的公民教育十分重要，「我們只是比香港走得前一點，但也不算是成熟的民主社會」，勉勵港人爭取民主的路仍然漫長，「若不是透過這些社會運動，大家便不覺得政治是生活，但我們台灣人覺得政治就是生活！」

Pinky指台灣戒嚴後的公民教育，培養了不少人的公民意識，令台灣人明白「政治就是生活」。（孔繁栩攝）

思考離開香港一刻 「香港朋友可以走到哪裡」

九七回歸、雨傘運動及反修例運動，均令港人思考移民問題。在剛過去的區議會選舉中，Pinky順利選出心儀的代議士，在兩地均有投票權，不難令人想到她是否有日會離開香港，「我也有想過，香港要差到什麼地步，我才會選擇離開......如果司法制度被破壞得很嚴重、三權不再獨立時，我便可能會走」。訪問間不時提到香港朋友，雖然強調自己是台灣人，Pinky早已視香港是第二個家，「我可以走，但我的香港朋友可以走到哪裡？我不想自己好像既得利益者般，賺完錢便走，我在這裡生活了很久，也想繼續住下去」。

居港十多年的Pinky早已視香港為第二個家，坦言不會輕易離開香港。（孔繁栩攝）