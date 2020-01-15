【新工會】創建工程總會招19工種人員　打破「有學會無工會」局面

反修例風波至今七個月，警民衝突畫面最常佔據傳媒的版面。近期局勢漸趨平靜，部分支持反修例人士致力經營「黃色經濟圈」及籌組新工會，將運動能量轉至社區及職場，將運動繼續發酵。 過去兩個多月來，至少有40個新工會冒起，部份漸具雛形，並開始招收會員。成立不足一個月的「香港創建及工程人員總會」， 會員基礎涵蓋至少19個工種，當中包括為業界內專業工種，打破過往「有學會，無工會」的局面，為專業人士發聲。

「香港創建及工程人員總會」於去年12月16日正式刊憲成立，任何受僱於建築及工程相關行業的人士，均可申請入會。 （香港創建及工程人員總會facebook 專頁圖片）

「香港創建及工程人員總會」（下稱總會）於去年12月16日正式刊憲成立，任何受僱於建築及工程相關行業的人士，均可申請入會，當中包括前線釘板工，管理人員如安全主任，以及專業界別的工程師、測量師等。

建造業界現有兩大總會，分別是「建築地盤職工總會」及「香港建造業總工會」。總會與前者同屬泛民陣營，政治光譜與工會功能似乎也「撞到正」。

總會籌委會主席魏梓維（Chris）及副主席董仲賢（Gary）坦言，之前曾考慮是否加入職工盟屬會，因職工盟有豐富工運經驗及法律支援團隊。11月初正式籌組總會時，Chris也向潛在會員闡明上述建議，但問卷調查結果顯示，三千多個受訪者中，有六成人認為不應依附舊有組織，主張成立「獨立工會」。Chris和Gary尊重民意，遂成立新工會，過程中職工盟有提供意見及借出會址，供籌委會作收信用途。

總會籌委會主席魏梓維Chris （右）及副主席董仲賢Gary（左）。 （鄧栢良攝）

六成會員屬建築、工程及測量界別專業人士

Chris表示，總會招攬至少19個工種從業員加入，但現時65%會員屬建築、工程及測量界別等專業人士，30%是前線工人。Chris坦言，職工盟跟進前線勞工權益，如拖欠薪金、處理工傷賠償方面，確實較有經驗，惟專業界別人士則較少接觸。總會歡迎建造業任何工種的人士員加入，但會專注吸納中後勤、專業人士，與建築地盤職工總會定位有明顯分野。

學會僅負責提升業界人士技能

Chris解釋，建築、工程及測量等專業界別，長期處於「有學會，無工會」的情況。現有的專業學會主要負責制訂專業服務標準和守則、提升及增進行內專業技能，惟業界並無工會代表勞方發聲，向資方爭取勞工權益，以及推動相關政策。總會的成立正好填補業界的空缺。Chris和Gary期望工會日後能提供一個平台，讓不同界別的專業人士作技術交流，也可讓同道中人聚集，探討成立分工會的事宜，「我哋係工程師，未必熟悉測量專業，如果有人成立測量師分工會都係好事。」

Chris指，現時有不少活躍義工協助擺設街站。（香港創建及工程人員總會facebook 專頁圖片）

義工多 敢拋頭露面者少 冀有心人出選理事

當社會撕裂、黃藍對立愈趨嚴重之際，敢於拋頭露面發聲的人愈來愈少，籌組工會同樣遇到困難。「個個都願意幫手，但未必肯做理事。」Chris不諱言，籌委會成立後，有100多人願意做義工，活躍參與的約有三、四十人，惟不少人未必想再進一步出選理事。

行業立場較保守 業內人怕搞工會太高調

箇中原因或許與工作環境有關。二人解釋，建造業界立場較保守，工程公司多為跨國大企業，未必願對時局表態；承辦商又多數承接政府工程。置身於此，難免有所顧慮，初出茅廬的工程師擔心搞工會太高調，怕被人點相有礙考牌；中高層的工程師要「搵Project」，也害怕政治立場過於鮮明會「趕客」……

反修例風波形成白色恐怖

Gary曾代表工程界參加2016特首選委會選舉，屬「民主300+」一員，他坦言自己表態後在職場未遇過政治壓力，也未見過實質打壓令人「考唔到牌」。但反修例風波後，政見成為職場上極敏感的話題，難免讓人產生無形恐懼。Gary無奈道：「白色恐怖唔係有咩事發生咗，而係你驚之後發生乜」。

二人解釋，建造業界立場較保守。 （資料圖片）

那又是什麼原因，令二人繼續投身搞工會？

科大畢業的Chris，因11月初學弟周梓樂在將軍澳停車場墮斃一事，令支持反修例的他決定「點都要做啲嘢」。七個月來，無數示威者因爭取政治訴求被警方拘捕，Chris認為，「就係唔想變成大陸咁，唔想俾人滅聲，趁自己仲有機會做嘅時候，至少我無悔，盡過力。」訪問當日，Chris仍要應付考試，他指搞工會犧牲不少私人時間，「但當你睇到直播（暴力）嘅片，會即刻上返電，好想去做嘢。」

Gary曾表過態、做過選委，笑言：「算係政治上『出咗櫃』，你唔驚得咁多。」35歲的Gary見證過97年移民潮，想不到又掀起新一波移民潮，近一兩年他身邊不少專業人士已選擇離港，他承認曾認真思考去留問題。但眼見示威者為反修例運動犧牲前途，他下定決心留港出一分力，希望在制度內推動改變，就算不能完全阻止，至少減慢香港惡化的速度，「大家都唔知點樣先會成功，咁咪兄弟爬山，不如各自係能力範圍覺得有效嘅事就去做。」

+ 3 + 2

組織罷工非工會成立目標

反修例風波中，為逼使政府回應訴求，網民多次發起全港三罷，8.5罷工響應人數最多，惜無以為繼。但這場運動卻令40個工會冒起，似為長期抗爭做準備，而組織罷工可說是工會的「殺手鐧」。總會成立後，也有人在總會Telegram群組問道：工會會否組織罷工？Chris和Gary認為組織罷工並非工會的短期目標，也不應是工會的最終目標。罷工是表達的手段，逼使政府或僱主回應訴求，但前提是能夠發起有實際影響的工業行動。

慨嘆香港罷工是「情感罷工」 難以持久

Chris無奈道：「8.5三罷係7.21後市民累積的怨氣而成的結果，但最後得35萬人參與，佔整體勞動人口十分之一都無。」9.2、9.2罷工規模更少，證明無組織、無規模的罷工難以持續。Chris慨嘆：「香港嘅罷工係『情感罷工』」，僅維持兩三日，無法有效癱瘓社會。

勞動階層罷工影響大於白領

Gary亦認同香港罷工風氣不盛，他指教育程度高的人多屬白領，參與程度雖高，但實際上勞動階層肯罷工，效果更為顯著，「巴士司機罷一日工影響大過一個白領。」如何令藍領知道罷工的重要性，才是問題的關鍵。「政權最想人人生活忙碌，咁樣最易管治……點樣令佢哋知道手停口停係制度問題？」

須宣揚「政治性罷工」 累積影響力

二人認為，工會須肩負組織、宣傳責任，教育工人何謂「政治性罷工」，長期經營才具影響力，「起層樓都要5至10年啦。」Chris稱，罷工由工會組織，會員透過討論醞釀共識，再經表決會令罷工更具規模。工會也要參考外國工運模式，成立支援基金，讓工運能夠持續，而罷工工人無後顧之憂。

建立「支援基金」支撐工運

為了建立「會員支援基金」，支撐工業行動、會員互助等行動，總會每年收取800元會費，收費屬新興成立的工會中。Gary表示，每年800元會費對許多人來說，未必難以負擔，尤其當中一半撥入「會員支援基金」，目的是為工業動行提供資源。Chris坦承會費較高，但並非不合理，早前問卷調查也諮詢過會費定價的範圍。他們也參考外國工會的收費準則，會費佔會員收入0.5%至1%不等，Chris指，「羊毛始終出自羊身上」。