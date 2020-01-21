儲物狂建四千呎「垃圾博物館」拒大掃除：我個世界無垃圾

年廿八，洗邋遢，又是大掃除的日子，不少人準備將家中物品送舊迎新，偏偏一名儲物狂對舊物特別鍾愛，幾乎每天都在街上「執垃圾」，更自建一個達4,000多呎的「垃圾博物館」，儲物量多如繁星的他卻指：「我個世界無垃圾。」年廿八洗邋遢的習俗，對他來說毫不重要，「打掃？乜你覺得呢度需要打掃咩？」

位於北角的「垃圾博物館」，由儲物狂Gibson一手打造而成，館藏舊物數之不盡。門外泊有一輛舊式單車，充滿懷舊色彩。（孔繁栩攝）

Gibson指，這隻馬雕塑是在近月灣仔衝突時撿回來，背上的破洞還未修復。 （孔繁栩攝） 博物館如時光隧道 邵氏海報卡式錄音帶重現 「垃圾博物館」位於北角一隅，屬私人地方，不對外開放。甫踏上斜路，Gibson已向我們揮手，斜路盡頭，是一座散發著中西懷舊氣息的平房，甫踏進內，耳邊響起「停住這風 Baby 長夜抱擁 Darling」的旋律，「博物館」內的音響以卡式錄音帶播著已故歌星張國榮1985年的歌曲《不羈的風》，令人恍如進入時光隧道，訪問就在雜物罅隙中進行。 「垃圾博物館」面積達4,000多呎，分有15間房，每間房、每個角落的物品，Gibson都如數家珍，隨手一挑，他也能說出每件物品背後的故事。一張大型手繪電影海報掛在牆上，那是1961年上映、由一代邵氏紅星林黛主演的電影《不了情》，Gibson介紹這幅是著名電影海報畫師周強的作品，是他在一個慈善機構聯歡會上拍賣所得的心頭好，「佢有好多幅架，點解我會揀《不了情》呢？因為有黑膠碟配合嘛，我之前一路播住《不了情》，一路望住呢幅海報，嘩，幾有Feel呀」。

著名電影海報畫師周強所畫的《不了情》海報，Gibson最愛一邊播著《不了情》的黑膠碟，一邊欣賞周師傅的畫功。（孔繁栩攝）

Gibson因小時候未能擁有紅極一時的太空篋，對它們念念不忘，他興奮地介紹著「紅A」及「阿波羅」款式。 （孔繁栩攝） 填補童年缺失 最愛儲太空篋手動咪錶 「我細個已經好鍾意儲可樂產品，阿媽當然有投訴，話我儲垃圾，所以大個咪唔放喺屋企囉！」除了「垃圾博物館」，Gibson的舊物還放滿四個工廈貨倉，非常誇張。有人說，儲物癖好或源自於童年缺失，Gibson的「垃圾博物館」內，放著大量六十至八十年代的舊物，燈箱招牌、米秤、封著塵的掛扇、帶著繡跡的鐵信箱、舊式電飯煲、會展還未建成的維港布畫，那是記錄著 Gibson成長的年代。 Gibson特別喜愛尋篋，收藏數量近300個，「因為我儲行李篋，所以人人都叫我篋神」，他雀躍地帶記者走入一個專放行李篋的房間，拿出兩個黑色的篋，是七十年代生產、號稱「跌唔爛，踩唔扁，落雨唔怕淋濕，可以當凳仔坐」的太空篋，現已停產，「呢個係紅A，呢個係阿波羅，當年屋企唔肯買俾我，所以依家好想擁有」。

「垃圾博物館」內藏有近300個行李篋，Gibson笑稱自己的名字亦由此而來。 （孔繁栩攝）

「呢度有一樣嘢，畀幾多錢我都唔會賣，就係呢個的士咪錶。」Gibson的父親是的士司機，當年曾把一個手動咪錶送給他，其後卻發現被鄰居小孩取去，令他耿耿於懷，「當時仲係1蚊起錶，呢種咪錶七十年代已經冇再用，所以（手動咪錶）對我嚟講有情意結，我好想解返呢個心結」。皇天不負有心人，遍尋多年，終讓他買回來，「仲有幾款，有圓形、有不同年代、不同牌子，我想儲返齊一個系列」，儲物因子再次作動。

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七十年代停用的手動咪錶，盛載著Gibson與父親的回憶。（孔繁栩攝）

「垃圾博物館」掛著一個「華陀再活」的牌匾，用來形容館主Gibson拯救垃圾生命的行為也不為過。 （孔繁栩攝） 信與「垃圾」相遇是緣分 巧手為其續命 「垃圾博物館」掛著一個「華陀再活」的牌匾，用來形容館主Gibson也不為過。約五年前，Gibson發現有長者在北角天光墟賣「垃圾」，於是他開始對被丟棄在街上的「垃圾」十分敏感，更遊走各個垃圾站，把能救的都救回來。 定期向明哥買飯票派飯 毛冷變毛衣向長者送暖 他相信與每件垃圾相遇，都是緣分，「我個世界無垃圾」是他的座右銘，也是他的專頁名稱，他分享自己執垃圾的經過，上載物品照片，再轉贈有需要人士。Gibson定期向深水埗明哥買飯票及派發，從而得知一些基層的需要，他憶述曾在街上執到一袋毛冷，有女網友得悉後，將毛冷交予其外婆編織成多件毛衣，最後將毛衣送給老人家；Gibson又經常發揮創意，將撿回來的東西左修右補，翻新後賣給網友或轉送友人，在他巧手下重生的垃圾多不勝數，連家中的傢私也幾乎全部是他在街上撿回來。

Gibson經常在北角至天后街頭遊走，留意街邊的垃圾是否有「寶藏」。 （孔繁栩攝）

香港物質豐盛，在街頭隨處可見新簇的被棄物品。（孔繁栩攝） 無法斷捨離 戀舊不愛新 「打掃？乜你覺得呢度需要打掃咩？」近年「斷捨離」風氣吹到香港，Gibson坦言自己對物件有感情，無法做到斷捨離，「斷係指斷絕對物質嘅慾望，捨係捨棄不必要嘅物件，離係離棄別人嘅眼光」，他認為斷捨離並非棄掉所有物品，而是從源頭減少消費，「以前啲傢私一件可以用幾十年，點解依家唔得？因為年代唔同咗，年廿八洗邋遢，喺你哋年輕人心目中，先至覺得呢日要拋棄物品」。這個傳統習俗，在他而言並不重要，「我唔會因為人哋話年廿八洗邋遢，我就去洗邋遢」。 這晚，他如常地在北角至天后街頭遊走，又在自己居住的大廈後樓梯「洗樓」，發掘城中寶藏，「你睇，呢啲結打得唔好，唔專業，就有機會係啲人喺屋企扔出嚟，執到好嘢嘅機會比較大」，在人人送舊迎新之際，Gibson在他不忘舊的時空裡，活得悠然自得。

「垃圾博物館」內堆滿Gibson收藏的物件，訪問在雜物罅隙中進行。 （孔繁栩攝）