【周五心意】義載司機無私接送　守護輪椅人士出行

農曆新年，有誰不想四處拜年，願意獨留家中？不過，對於輪椅人士而言，他們的「座駕」只能於區內遊走，要跨區到不同的地方，則須依靠交通工具。然而，輪椅使用者要使用公共交通工具亦非易事，點對點的交通工具又費用高昂，對於基層的輪椅使用者實難以負擔。難道他們的世界就只限於小區？放眼世界對他們來說就是天方夜譚？

為讓輪椅使用者亦能四處出行，「建。祝義工隊」於去年6月推行「義載周到」免費輪椅義載計劃，為行動不便、需要輪椅出行之有需要人士提供免費義載服務。義載服務令輪椅使用者不再受困於家中，在來往醫院覆診的路程外，亦能放眼世界。

對於輪椅使用者而言，點對點的接送服務能夠方便他們出行，然而動輒數百元亦非基層能負擔。（黃舒慧攝）

載全癱婦人送別摯愛 意義重大

佢哋落車時一個好簡單嘅微笑或者一句『多謝』，已經係我哋一直堅持落去嘅動力。 阿吉，義載司機

正職為護士的阿吉是「義載周到」免費輪椅義載計劃義載司機，因工作關係留意到不少輪椅使用者有出行的需要，短短半年已提供了16次義載服務。最令阿吉印象深刻的是曾經載一位全癱婦人到殯儀館送丈夫最後一程，「其實個太太連出門都有問題，萬一出行期間處理得唔好，會對佢做成好大創傷，但係送先生最後一程對佢嚟講係好重要。」平日會以笑臉對待乘客的阿吉於當日亦表現得額外認真、嚴肅，車速亦較平日減慢及穩定，將婦人平安送到殯儀館。

阿吉認為，為輪椅使用者提供點對點的接送服務不多，而且亦非所有司機均願意接載到殯儀館，「但係我本身係一個護士，喺醫院都見慣生死，呢個服務係幫到服務使用者去送佢先生最後一程，意義好大。」

阿吉又曾接載一個輪椅使用者與其父母一起前往大坑看舞火龍，該次除了是該輪椅使用者首次看舞火龍，原來其父母年輕約會時亦曾看過舞火龍，一家人舊地重遊，令阿吉感受到自己不單服務輪椅使用者，亦能間接服務其家人，更添意義，「由佢哋屋企出發去大坑，坐輪椅專用的士單程都要三百幾蚊，即使佢哋想搭公共交通工具，但呢啲活動都會封路，又多人，對輪椅使用者嚟講係好難去到。所以父母都話如果唔係有義載，佢哋都唔會去。」

阿吉（右）認為輪椅使用者亦應去不同的地方探索世界，不應因為輪椅造成無形枷鎖。（黃舒慧攝）

無私義工 守護輪椅使用者外出權利

有邊個會想日日屈喺屋企？要輪椅使用者日日困喺屋企係好痛苦。但係佢哋出街搭程車都要幾百蚊，唔應該因為車費而剝削佢哋出街嘅權利。 Edwin，義載司機

另一位義載司機Edwin原本是一名會計師，數年前退休後一直有擔任不同義工，例如義務補習，至去年6月起加入計劃，至今已提供13次義載服務。Edwin認為輪椅使用者的出行不應只為覆診，他們亦應有日常的社交，而義載計劃不局限於接送輪椅使用者覆診，他們可以透過義載服務去飲茶、探朋友、逛商場等。

Edwin又分享他曾接載一名輪椅使用者與其妻由養老院搬返家中，途中去了志蓮淨苑四處走走。因行動不便，該對夫婦平日甚少外出，當日他除了擔任司機，更充當攝影師為夫婦留倩影，令二人度過開心的一日，夫婦更遞上一封利市予Edwin以表謝意，但Edwin堅拒收取，「其實我哋義工隊有好多有心人，我已經係付出最少嘅一個。」

半年義載近百次 望善長支持延續服務

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