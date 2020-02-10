【情人節限定】愛得及時 心意速配計劃 讓善款閃電成雙

情人節本應是個浪漫溫馨的節日，然而在疫症蔓延的危急時刻，愛更需要及時。社會上的一班弱勢社群，他們不但需要愛，更急需大家伸出援手去幫助，否則連基本衣、食、住、行都成問題。情人節除了享受成雙成對的幸福外，齊來感受施比受更有福的幸福感！

「01心意」於2020年推出頭炮「心意速配計劃」，首推8間有緊急需要支援的慈善團體，讓大家在疫症中的情人節，分一點關懷給這班弱勢社群，令他們都能感受到愛的力量。由現在起至2月16日，你捐幾多，《香港01》捐幾多*，疫情中贈弱勢雙倍暖意。

精選8間緊急需要支援的慈善團體，它們的服務如下：

A│給流浪毛孩一點愛，興建溫暖的收容所

「沙律貓狗之家」及「大樹下善待動物庇護站」同為拯救流浪毛孩的非牟利機構，分別正照顧230+及400+隻被遺棄流浪毛孩，致力給牠們一個滿有愛的溫暖家庭。惟礙於場地位處偏僻，欠缺完善的狗舍、貓舍設施，加上照顧毛孩飲食及醫療開支所費不菲，尤需要大家支持。

1【大樹下】急需籌錢與建貓舍，盡早帶50隻喵星人重回溫暖的家

2【沙律貓狗之家】趕及在雨季風季前，急籌經費，建新狗舍安頓200多隻毛孩

B│將食物送到香港清貧學童手上

疫症當前，能與愛侶共進晚餐，縱然不是燭光晚餐，亦已暖入心窩。但「浸信會愛羣社會服務處」及「匡懷（慈善）基金」服務的一群清貧學生，他們囿於家庭經濟無法得到營養午餐。如您能將情人節的一點開支用於這群學童身上，定能將這種愛提升至更高層次。

3【浸信會愛羣】面對沉重經濟壓力，「開飯」服務希望繼續營運，捐$100資助10名兒童膳食

4【匡懷】捐$150購買食物及日用品，助因突發事故影響的家庭14天基本糧食

C│少少的心意 緩減長者晚年至臨終的憂慮

香港正面對人口老齡化問題，長者不但正面臨疫症的威脅，居於較差環境的長者家庭更面對滲水、鋼筋外露、天花剝落等種種情況，對其居住安全構成威脅，然而維修費用高昂，急需慈善團體協助，以解除家居危機。此外，香港現逾15萬名獨居長者，部分鮮有家人探訪，長年困在家中望住四道牆璧。倘遇上各種特殊情況，擔心出事都無人知曉，更怕無人協助辦理後事。

5【長者安居協會】平安鐘及時救助長者，守護身心健康

6【關愛病患】為貧困病患長者提供離世後安葬支援

7【街工】長者居所天花剝落，水泥外露，危及安全。修補家居，助長者住得安全

D│用愛給貧困學童一點光

苗圃行動 - 苗圃點亮緬校

對於電力供應長期不足的緬甸而言，當地6成家庭難以享用電力，上學的學童在課室僅靠自然光學習，在雨季期間更漆黑得無法看清書本，影響學習進度之餘，更會傷害眼晴。在我們關注本地疫症的同一刻，遠至緬甸都發生著影響兒童一生的慘況，急需大眾支援。

8【苗圃行動】安裝太陽能電燈系統，救緬甸貧困學童離開黑暗

在抗疫的時刻，我們正極力阻隔病毒，但卻阻隔不了對一群弱勢及基層的支持。「01心意」於2020年推出頭炮「心意速配計劃」會為以上8間慈善團體配對善款，現你捐$88，《香港01》跟你捐$88*， 與弱勢及基層同行。《香港01》絕不收取任何行政費。

*有關「心意速配計劃」受有關條款及細則約束，詳情請參閱項目內容。

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