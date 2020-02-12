【情人節緊急求家】捐款予沙律貓狗之家 《香港01》同你一齊捐

貓狗生命只有短短十多年，如何令小生命在有限的時間裡拾回最基本的尊重和照顧？非牟利動物收容所—「沙律貓狗之家」創辦人陳惠珍（沙律媽）二十多年來放棄高薪厚職，節衣縮食，瘦弱的身軀裡卻懷著強大的意志。230多隻貓狗的糧食、醫療費、狗舍的興建及加固，都是沙律媽每天睜開眼第一件需要籌措和苦惱的事。

但在資源短缺下，要保護小生命，又談何容易？

「沙律貓狗之家」裡收容了很多像「花面貓」般有著悲慘故事的浪浪。

↑↑ 點擊置頂的影片了解更多浪浪的故事。

作為人類，有能力的我們可以為被遺棄的毛孩做更多，否則牠們會被人道毀滅。

普通市民可以如何幫手？

可以捐款予「沙律貓狗之家」，資助毛孩買罐罐及醫療費用，並在雨季及風季前籌得足夠資金維修及穩固狗舍。捐款途徑： http://bit.ly/2Sej5kk

心意速配計劃 受惠團體可獲雙倍支援與祝福

即日起至2月16日，只要公眾按此「01心意」連結捐$88予「沙律貓狗之家」或指定慈善團體項目，《香港01》就捐同等金額，善款閃電成雙*。

《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取行政費。

毛孩曾經失去愛，趁情人節，很需要大家一起重修毛孩脆弱的身心。（黃舒慧攝）

心意速配計劃 - 精選指定的8個緊急需要支援的慈善團體項目：



1 【沙律貓狗之家】趕及在雨季風季前，急籌經費，建新狗舍安頓200多隻毛孩

2 【大樹下】急需籌錢與建貓舍，盡早帶50隻貓星人回溫暖的家

3【浸信會愛羣】面對沉重經濟壓力，「開飯」服務希望繼續營運，捐$100資助10名兒童膳食

4【匡懷】捐$150購買食物及日用品，助因突發事故影響的家庭14天基本糧食

5【長者安居協會】平安鐘及時救助長者，守護身心健康

6【關愛病患】為貧困病患長者提供離世後安葬支援

7【街工】長者居所天花剝落，水泥外露，危及安全。修補家居，助長者住得安全

8【苗圃行動】安裝太陽能電燈系統，救緬甸貧困學童離開黑暗

*有關「心意速配計劃」受有關條款及細則約束，詳情請參閱項目內容。

了解更多「01心意」平台項目︰https://heart.hk01.com/

影片製作團隊

採訪：盧玉珍

旁白：詹海萍

毛孩聲演：梁惠怡

攝影：黎家浩、吳雋

剪接：黎家浩

動畫及圖像設計：賴文傑