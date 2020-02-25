【快活流動派】7件亂世中的窩心事

日日撲口罩、消毒用品，撲到心煩意亂！但心很亂的又豈只我和你？在疫症橫行的時刻，物資短缺，導致人心惶惶。但有謂「相爭不足、共享有餘」，如每個人可以多行一小步，主動關心身邊人，將能夠把暖意傳遞予有需要人士，攜手抗疫，渡過艱難時刻。

疫境自強，心態至上，一齊活出亂世中的窩心舉動：

1. 協助長者、基層網購

在疫情下，如非必要不會外出，購物都改以網購方式。但網購對於一眾不懂得上網的族群而言，你的協助將會是他們大大的幫忙。由現在開始，留意一下身邊有需要的人，簡單的「撳幾粒掣」，即可行善助人。

2. 捐口罩，分享愛

在「一罩難求」的環境下，清潔工、保安員等前線工作的人士因欠缺口罩而失去合適保障，而拾荒者及貧困人士卻因無力購買天價口罩被迫重用。如每個人都能隨身帶多一兩個口罩及物資，主動將多出的物資捐給有需要人士，可讓社會更有愛。

「天價口罩」令清潔工、保安員等前線工作的人士因欠缺口罩而失去合適保障，而拾荒者及貧困人士卻因無力購買天價口罩被迫重用。（資料圖片）

3. 除了物資，心靈同樣重要

疫境中除了身體力行分享物資，心靈的關心及慰藉同樣重要。就從身邊的鄰舍開始，多點主動關心獨居長者鄰居或雙老鄰居，分享抗疫資訊及聆聽他們的需要，以減低他們在疫症期間的焦慮。

4. 一通電話表心意

雖然香港資訊科技發達，但仍有不少長者或基層家庭沒有上網服務。謹記我們還有電話，一有重要資訊，不妨打個電話通知認識的長者或鄰居，並向他們表達關懷。

5. 杜絕黑心口罩

疫症來襲，各人不單要顧及個人及公共衞生。為杜絕藉疫症期間「發災難財」的黑心商人回收二手口罩出售，各人一定要妥善處理用過的口罩，可以摺好包入膠袋或用紙巾包裹才掉進垃圾桶，避免衍生一場「生化危機」。

6. 想關心人，又怕外出？

因應現今社會狀況，政府都呼籲市民盡量留在家中，減少外出感染的風險。但想關心人，又怕外出，可以點做？ 可以留意一下坊間有些仍然緊貼弱勢情況的網上慈善平台，就可以隨時隨地透過一部電腦或電話響應其呼籲。

7. 「01心意」一click行善

「01心意」一周年，為有需要的慈善團體籌款以服務社群，於一年間為約100間慈善團體共籌得港幣近200萬善款。

「01心意」為坊間一個結合線上線下互動活動的慈善籌款平台，定期透過專訪及報導為非牟利慈善機構的需作作出呼籲。如在疫情中希望繼續為弱勢社群出一分力，「01心意」幫到你，足不出戶已可一click行善。

亂世中不要遺忘被忽略的社群，不妨捐助支持清潔工友、輪椅使用者、視障人士等有需要弱勢。請即登入「01心意」：https://heart.hk01.com/