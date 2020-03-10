新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港經濟受影響，飲食業更是首當其衝。受「打邊爐家族」事件影響，一家紮根沙田60多年的食肆生意一落千丈，晚市打邊爐的客人大減九成，惟老闆張文強（B哥）寧願從各方面節流，更讓員工放有薪假，以輪更制讓員工上班。B哥寄望疫情快過，令餐廳的虧損減至最少，他指自己經歷過難捱的日子，但這次對前景甚憂慮，「𠵱家嘅問題係我睇唔到前景，唔知幾時完，唔會有好，希望唔會更壞」。

晚餐的黃金時段，原本爆滿的餐廳，現時每晚只剩幾枱客人，大部份的餐桌是空的。（林振華攝）

位於沙田瀝源邨熟食中心的一家食肆，午市提供炒粉麵飯，晚市專做火鍋，記者前往訪問的當日晚上，本應是黃金時段，餐廳內卻只有5枱客人，總共不超過15人，大部份餐桌都是空的。

老闆張文強「B哥」稱，來光顧的客人多是區外人，疫情未發生前，每晚有超過150人次前來打邊爐，現時很少巿民人晚上外出吃飯，加上受「打邊爐家族」事件影響，現時有幾枱個客人已經令他很開心了，「生意跌咗九成，區外嘅人肯入嚟食火鍋，有20個人已經好開心，（食客）都有壓力喺到」。農曆新年後，學校停課、公司提倡在家工作，餐廳白天的生意亦少了五成。

火鍋、粉麵生意受影響，連餐廳冬天限定的盆菜訂單亦被取消，以往農曆新年後的新春團拜活動預訂同樣取消。B哥透露，至少有150個盆菜訂單被取消，涉及金額高達6位數，最無奈的是製作盆菜的爐具已準備好，令餐廳損失慘重。對於客人突然取消訂單，B哥表示理解，「情況越來越嚴峻，冇辦法，我諗冇嘢比生命更加重要」。

受「打邊爐家族」事件影響，火鍋店生意大受擊，其中沙田一家有60多年歷史的小店生意暴跌，晚市打邊爐的客人大減九成。（林振華攝）

作為餐廳老闆，B哥受訪期間多次露出憂心神色，坦言近期生意慘淡，稱難捱的日子自己也曾經歷過，但這次對前景甚憂。（林振華攝）

改輪更制 拒逼員工放無薪假

訪問過程中，B哥坦言近期生意慘淡，多次露出無奈的神情。他如此憂心，除了因為餐廳養活自己，還有10多名員工要出糧，「最旺嘅時間，我哋用緊12個同事做晚市，𠵱家嘅情況下，最少嗰日得4個人返嚟」。

農曆新年後，B哥告知員工現時餐廳的情況，「講清楚畀佢哋聽，我哋淨係得一舊錢喺到，如果蝕晒喇，冇晒喇，再點處理呢，到時再傾，畀大家信心」。現時餐廳採用輪更制，當天不用上班的員工放有薪假，B哥直言出糧佔用了餐廳最大的支出，惟員工亦要生存，縱然自己能力有限，亦不希望員工放無薪假，「希望捱過呢段時間，𠵱家（員工）放吓假先，喺屋企都安全啲」。

拉遠餐桌距離盼食客安心 考慮提供外賣

本港整體經濟受影響，B哥稱小商戶更辛苦，「基礎性嘅措施我哋享受少，要面對嘅嘢又多」。問及政府可如何幫助小店，他坦言「我唔敢諗，政府啲嘢我唔敢寄望，派4,000蚊你見到啦，係咪真係可以急人所急呢？」

目前餐廳只能自救，他亦盡商戶責任，做好店內的消毒工作和拉遠餐桌距離，供員工用的口罩、手套等基本防疫裝備亦齊全，希望令食客安心。此外，餐廳除了在水、電等日常支出節流、考慮拓展做外賣生意，但也擔心食物質素會變差，例如響鈴外賣會不脆。

B哥亦正向業主申請半年租金減半，「希望捱到3月底，情況可以好啲，如果唔係真係好頭痛」。若能跨過是次難關，B哥預計到10月才可收支平衡，因5月開始至9月，本身是火鍋淡季。他指自己經歷過難捱的日子，但這次對前景甚憂慮，「𠵱家嘅問題係我睇唔到前景，唔知幾時完，唔會有好，希望唔會更壞」。

今年農曆初二（1月26日），本港一個家族共19人在觀塘永興工廈的「Lento Party Room」聚會，其間在室外平台打邊爐及燒烤，參與聚會者包括2名來自內地的親友。至2月9日，出席活動的24歲男子首先確診新冠肺炎，其後確診者不斷增加，最終有13人確診。