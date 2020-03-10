「盛家麵家」是沙田區的老字號餐廳，隱身在瀝源邨內，過去近十年每月都會免費請長者食麵一次，近日受疫情影響，縱然生意轉差，但餐廳仍然堅持回饋社會，但為免長者聚集，改為向長者派發防疫物資。

「盛家沙田區的老字號餐廳，過去近十年每月免費請長者食麵一次。（林振華攝）

不忍長者排隊輪候 分時段上門送物資

「盛家麵家」的店主B哥稱，因疫情影響，店內的火鍋生意大跌九成，縱然生意甚差，但仍堅持向長者派物資。過去餐廳於每月的首個星期日會舉辦「長者開心日」，向長者免費派麵；惟因應新冠肺炎疫情，餐廳為免長者聚集而取消了請吃麵的活動，以及每兩個月一次的義務剪頭髮活動，改為派發抗疫物資。

在過去一個月，餐廳已派發了兩次口罩及酒精搓手液等物資，B哥稱，多年來因派麵及義剪活動，與一班義工認識了區內300多名長者。這次派發防疫物資時，義工逐一致電長者，成功聯絡了300多名老友記，分時段為他們送上抗疫物資，避免他們排隊輪候，「區內很多長者是一個人生活，經濟能力弱，見到老人家好辛苦，為咗少少物資，左撲右撲」。B哥稱，希望疫情快些過去，讓餐廳可繼續向有需要人士提供派麵及義剪服務。