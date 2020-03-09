【新冠肺炎】台灣各行各業撐醫護　坐的士叫外賣連去購物也有折

台灣各界齊支持醫護人員，提供交通、飲食等優惠。（美聯社）

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防堵新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎），醫護人員站在第一線抗疫備極辛勞，台灣不少餐飲業體恤醫護人員，推出優惠活動，交通部台鐵局昨也宣布「向醫護人員致敬暖心便當專案」，即日起至三月底，全台醫護人員憑識別證臨櫃購買台鐵便當，享九折優惠。另還有的士司機自發性發起醫護人員搭車六折的活動。

台灣汽車運輸業駕駛員總工會理事長鄭力嘉說，疫情雖衝擊的士產業，但台中一群司機自發辦理醫護人員憑證搭乘享六折優惠，消息傳出後，昨各地陸續有駕駛群組響應。

台鐵除祭出臨櫃買便當優惠，也將在台北餐旅所試辦午餐免費外送至醫療院所服務，活動也到三月底。

不少店家也推出醫護人員專屬優惠。像台中阿秋大肥鵝及好運來洲際宴展中心，訂便當七折，訂餐滿千元，可享兩公里內免費外送，店內消費滿千元，再贈五百元抵用券。

宜蘭羅東聖母醫院急診室日前訂便當，味多美烤肉便當店陳姓老闆特別叮嚀送便當員工不要收費，要招待醫護人員吃，醫護人員事後感動到在Facebook貼文感謝。

另橘焱旗下的胡同燒肉、一幻拉麵等六個連鎖品牌，三月底前不同店家也各自推出不同折扣，最高可享半價。新東陽四月底前，全台直營門市、百貨專櫃、餐廳消費，醫護人員享八五折。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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