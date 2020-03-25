新冠肺炎│麥當勞「落夜閘」前最後一夜　麥難民：有得揀點會瞓街

因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情未息，麥當勞昨（24日）公布全港分店將於25日至4月7日晚上6點至凌晨4時不設堂食，只設外賣或速遞服務。麥當勞「落夜閘」前的最後一夜，五旬露宿者阿男如常用飲筒喝着啤酒，只是不再淡然：「過埋今晚去邊好呢？」 《麥記最後一夜》原是本地樂隊My Little Airport於2015年發行的廣東歌曲，勾勒一對互生情愫的男女離別前餞行，在麥當勞度過最後一夜。5年後，新冠肺炎疫情在香港擴散，麥當勞最後一夜成了麥難民與麥當勞餞行的故事，這一晚，是白燈、廣東歌與露宿者。 攝影：高仲明

元朗麥當勞「最後一夜」晚市，阿男如常穿着人字拖，回來麥當勞。（高仲明攝）

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57歲無家者阿男久居於元朗一間麥當勞，聽到麥當勞宣布未來２周不設晚市堂食後，他雖如常在靠窗的座位喝着啤酒，言談間卻不時自問：「去邊好呢？」消息來得突然，阿男暫未決定去向，他初步打算遷至附近的運動場休息，先以鋁板看台座椅墊上的紙皮作床。

麥當勞「落夜閘」的決定來得突然，個性幽默阿男也顯得一臉惆悵。（高仲明攝）

日睡４小時 不算舒適但至少安全

睡在麥當勞，談不上舒適，但至少有瓦遮頭。阿男每晚只會睡４小時，那是他在不影響麥當勞運作與個人生活間拿捏的「平衡」。他習慣待12時後人流減少，才會坐在椅子靠牆休息，再待清晨４時隨店員清潔醒來。

儘管睡眠時間少，托頭的手又偶爾被壓麻，但麥當勞總比室外安全。他曾在公園睡着時，遭賊人以利刀割去腰包，２個月後始在茶果嶺卸貨場意外拾回自己的證件。麥當勞自此成為他的晚間護蔭。

雖然睡在麥當勞是免費，不過麥難民得遵守與麥當勞的不成文規則──例如店內4時會封起長椅清潔，麥難民會會準時起床，讓店員清潔準備早市。（高仲明攝）

「有得揀點會瞓街？」

過去19年，阿男大部分時間都以港九新界的麥當勞為家。



「有得揀點會瞓街？可能九肚山豪宅條鎖鑰跌咗落街，咁咪瞓麥當勞。啊！唔係，應該話貪好玩，唔小心反鎖咗豪宅度門，咪嚟瞓麥記。」阿男半自嘲道。

「有得揀點會瞓街？可能九肚山豪宅條鎖鑰跌咗落街，咁咪瞓麥當勞。」阿男說（高仲明攝）

阿男年輕時生活富足，當時，他為唐英年父親唐翔千旗下公司工作，銀包常塞滿500元紙幣，手戴二両金鏈，甚至曾到知名夜總會大富豪夜總會耍樂，好不風光。不過錢來得快散得亦快，他隨後因欠債輸掉工作，又與家人不和，遂開始獨睡街頭。「享受又享受過，有咩後悔呀？」嗜酒的他說，「以前喺出街飲酒，𠵱家喺麥當勞飲酒囉」。

憂風雨來襲無處可逃：落雨點算好呢？

近年，阿男靠着倉務員散工餬口，為方便工作而遷至元朗。沒料到近20年流浪生活竟因疫症受重擊，他只好自我安慰：「船到橋頭自然直，瞓直個直，哈哈」。未幾，阿男卻想起天氣報告預測未來數天將有雷暴，開始憂慮起天氣：「落雨點算好呢？」

外展社工陳文珊（Olivia，白衣者）昨與同事總動員，走遍多區麥當勞探訪並協助無家者。（高仲明攝）

外展社工駕車 臨急走訪多區麥當勞

麥當勞晚市禁堂食的消息來得匆匆，「麥難民」為去向徬徨，外展社工同樣忙於奔命。基督教關懷無家者協會外展社工陳文珊（Olivia）昨與同事走遍屯門、元朗與天水圍的麥當勞，「服務同物資已經係其次，而係想畀佢哋知有人同行」。Olivia發現，並不是每個無家者均如阿男般知悉事件，接近一半老友記仍未知道麥當勞將於明晚停止堂食，故店舖不會讓顧客停留。她認為傳媒雖已報導相關消息，但麥當勞宜在店外張貼告示，讓更多人知悉有關安排，而此舉並非只惠及無家者，而是惠及資訊接受較慢的民眾，「並非只有無家者會stay喺度」。

麥當勞晚巿停止堂食，Olivia為無家者去向感憂心，「每個人都有自己嘅故事，佢哋已經將自己縮到最細」。（高仲明攝）

近年深宵營業的麥當勞成無家者的棲身之所，Olivia指，「每個人都有自己嘅故事，佢哋已經將自己縮到最細」。她指，人或許有很多選擇，但當再無選擇的情況下，只能把自己需求縮到最小，例如不少老友記均會選擇深宵才回到麥當勞休息，以免防阻礙店家運作。

Olivia預測麥當勞晚市停止堂食後，原棲身於麥當勞的無家者或轉往鄰近公園、運動場或三無大廈的後樓梯。她寄望政府能有即時措施協助受影響的無家者，例如有援助金支援N無人士，「疫情由1月尾到𠵱家都已經2個月，到底有冇即時措施係支援到？呢啲全部都唔係淨係講無家者」。