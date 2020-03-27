【周五心意】「心意抗疫包」助以手代眼的視障人士渡過「疫境」

「上落樓梯嗰陣，都唔知扶唔扶住扶手好。好驚摸完會中招，但唔扶住又會跌親，好爭扎...」 面對日趨嚴重的疫情，不少人外出時總會用盡方法避免接觸升降機按鈕、門柄、樓梯扶手等公用物品，但對以雙手代替雙眼的視障人士而言，卻是別無選擇，只好勤用潔手產品消毒，以減低受病毒感染的風險。然而，受世界各地的搶購潮所影響，本港防疫物資來貨減少、價格高企，再加上酒精搓手液、消毒洗手液等潔手產品為消耗品，需經常購買，更對視障人士造成沉重的經濟負擔，亟待您們伸出援手，才能渡過「疫境」。

防疫物資不足 被迫長留家中

出唔到街其實好悶，朝早食完嘢就坐喺度，都唔知做咩好，好似等日子過咁... 但真係唔敢出去。 發叔，視障長者

現年70歲、獨居的發叔因罹患遺傳性眼科疾病視網膜色素病變（RP眼），自2004年起失去所有視力，平常主要透過收音機接收生活資訊，惟電台甚少報導防疫物資的最新售賣資訊，導致他在疫症初期無法買到防疫物資，「睇唔到嘢，資訊接收得慢，都唔知可以去邊度買搓手液、口罩，度度都冇... 邊度都唔敢去，唯有留喺屋企。」

發叔表示，他曾因欠缺酒精搓手液和口罩，半個月未有離開家門，只能靠家中的糧食渡日。即使其後經互聯會幫助下，獲得一些防疫物資，但每日聽到電台報導的最新確診數字，都令他非常害怕，只好減少非必要的外出。而患有嚴重青光眼的樹春亦遇上同樣困境，「年三十開始就冇出過街，靠屋企人買嘢食番嚟，直至近日有番啲搓手液、口罩先敢出。」

後天失明的發叔（右）「沙士」期間並不在港，再加上當時仍未喪失全部視力，故今次疫情令他更感徬徨和不安。樹春（左）補充指，每當要回醫院覆診，他們所承受的心理壓力更大，「疫症都唔知幾時先完，淨係3月都要返醫院3次，每次返去都好擔心。」（黃舒慧攝）

以手代眼 每次外出總擔驚受怕

啲𨋢掣貼晒膠片，好多時我哋要摸勻成排掣，幫大家抹乾淨塊膠片，先估到邊粒係自己嗰層。有咩可能唔用搓手液消毒對手呀？ 月明，視障長者

以雙手代替雙眼的視障人士外出時，即使使用白杖，雙手仍需要經常觸摸牆身、欄杆以評估距離，比健視人士更易接觸到病毒，「唔係個個地方都有引路徑，即使有，設計亦都唔方便我哋，所以好多時都要摸住幅牆嚟行。上落樓梯又要扶實扶手，好擔心會沾染到病毒。」再加上，抗疫期間，不少管理公司都在升降機按鈕貼上膠片，以便清潔，但厚厚的膠片卻嚴重影響凸字的觸感，令視障人士乘搭升降機時往往要摸遍所有按鈕，才找到該按的一顆。

為減低感染風險，月明每次觸摸公用物件後，都會立即用酒精搓手液清潔雙手，而扶著欄杆、樓梯扶手前，她更會舖上濕紙巾，盡量減少雙手直接接觸到公用物品的機會，「喺街摸完咩都要用搓手液，所以用得好快，一枝細細枝嘅，2、3日就用晒。」月明更指，是次疫情的傳染性較「沙士」高，故每次外出後，總要花上近半小時清潔白杖、衣物、電話等，令她身心俱疲，盼望疫情能盡快完結。



罹患RP眼而先天失明的月明表示，面對未知何時完結的疫情，整個社會的氣氛都非常沉重和抑鬱，而她亦有種無力感，「日日喺屋企不斷抹嘢，但間屋有幾大吖，抹完都唔知可以做啲咩。」（黃舒慧攝）

感激善長心意 「疫境」期間倍感溫暖

好多謝咁多位善長對視障人士，仲有其他弱勢嘅幫助。唔只喺生活上幫到我哋，更令我哋明白社會仲有人關心自己。 月明，視障長者

採訪當日，發叔、樹春和月明從香港失明人互聯會總幹事盛李廉（Tony）手上，獲得由各位善長經「01心意」平台捐贈的「心意抗疫包」後，均笑逐顏開，更異口同聲地表示，感謝善長們對視障人士及其他弱勢社群的關心，讓他們體會到人間有情。而Tony更大讚「心意抗疫包」內的搓手液、洗手液，以及由《香港01》額外送出的消毒濕紙巾均非常切合視障人士的防疫需要，「好多人都忽視咗視障人士對洗手液嘅需求，以為可以用番梘代替，但其實好危險，萬一跌咗嚿番梘落地，佢哋睇唔到，好易跣親。」

香港失明人互聯會總幹事盛李廉（Tony）表示，該會收到善長經「01心意」平台捐贈的「心意抗疫包」後，會優先派發予獨居、年長的視障人士，更會派員把抗疫包送到因身體問題，而無法到中心領取的視障人士家中。（黃舒慧攝）

4藝人作最後呼籲 望助更多弱勢抗疫

在各位善長支持下，「心意抗疫包」項目開展至今，已為香港失明人互聯會、自強協會、香港婦女勞工協會和食德好4間分別服務視障人士、輪椅使用者、外判清潔工和基層長者的慈善團體，合共籌得近900個「心意抗疫包」，讓他們在「疫境」中，感受到人間有情！為了讓更多弱勢受惠，藝人關楚耀、徐榮、李焯寧和羅思雅亦為是次項目拍片作最後呼籲，希望您能向弱勢送上「心意抗疫包」，同心抗疫，與他們共渡「疫境」！

請即登入「01心意」，捐款支持香港失明人互聯會、自強協會、香港婦女勞工協會，以及食德好的籌募「心意抗疫包」項目，同心抗疫，以減低疫症在社區傳播的風險。您的善款將直接落入「01心意」平台4間服務弱勢社群的慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

即時捐贈「心意抗疫包」：

1. 香港失明人互聯會 - 【心意抗疫包籌募】視障人士｜無力與大眾搶購物資

2. 自強協會 - 【心意抗疫包籌募】輪椅使用者｜行動不便，難爭物資

3. 食德好 - 【心意抗疫包籌募】長者｜慘受清貧、身體衰退所困

4. 香港婦女勞工協會 - 【心意抗疫包籌募】清潔工友｜站在最前線卻慘被剝削

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