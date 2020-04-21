疫巿求生│盲人按摩師停工零收入　拒領綜援望自力更生：總有出路

陳智順廿多年前確診患上視網膜色素病變，從此世界只剩下光和影。失明後他當上盲人按摩師，每月收入足夠養活自己。原本以為能憑一己之長謀生，但香港亦受新冠肺炎疫情影響，2月以來收入直線下跌，生意只剩下三、四成，其後政府宣布本月10日起關閉按摩院，其收入更跌至零，無法找別的工作，政府在今日（21日）再刊憲，延長限聚令及停業令等措施至下月7日，目前智順只有待在家中做運動。殘疾人士失業率向來高企，加上疫情來襲，他們是否注定徘徊在邊緣？ 攝影：高仲明

政府本月10日起關閉按摩院，智順的收入更跌至零。無法找別的工作，按摩院關門後，他終日找不到工作，只有待在家中做運動。（高仲明攝）

訪問這天，陳智順身穿一身運動衣前來，除了戴上口罩，還架上一副眼鏡，記者還未來得及開口詢問，他便率先解釋：「我看不見，這副是平光鏡，平常不戴的，現在拿來擋一擋（病毒）。」

盲人按摩師難上門提供服務

疫情爆發之前，智順每星期會輪流在屯門及深水埗的按摩院「掛單」，每月收入約有1萬多元。但自2月起，疫情加劇導致人心惶惶，按摩院生意跌至僅剩三成。智順認識一些健視按摩師改為上門服務，望能疫巿求生。但對盲人按摩師而言，上門服務卻有限制，智順說：「我如果要上門，就要找人帶，又不知客人家中環境如何，會否容易感染病毒呢？」故此，他只有待在按摩院內等客，有時一整天都沒有客人上門，「坐夠8小時，老闆只有給100元車馬費，連最低工資都沒有」。

曾當司機 患眼疾被譏諷

視力困住了智順的腳步，但在失明以前，他也曾來去如風過。當年廿來歲的智順在碼頭開巡邏車維生，方向盤全掌握在自己手上。為了替將來打算，他考遍的士、電單車、還有中型貨車駕照，「打算老了可以舒服點」。哪知一天開車途中，眼前的車牌剎那間變得朦朧，他去做眼部檢查，醫生告訴他，那是遺傳的視網膜色素病變，視力會愈發退化。

駕車度過下半生的如意算盤落空，他辭去工作，輾轉做過地盤散工、保安及清潔工，別人卻對他患有眼疾一事冷嘲熱諷，結果他把工辭了，躲在家中整整2年，終日借酒消愁，甚至暴肥至185磅。後來有社工上門，把智順從泥濘裏拉了一把。他到盲人輔導會學習按摩，自此便當上按摩師。他尤其喜歡助人解決痛症的成功感：「幫到人之餘，又可以賺到收入，可以自力更生。客人來到又會叫我做陳師傅，幾開心！」

政府宣布本月10日起關閉全港所有按摩院及美容店，智順收入跌至零元，積蓄只夠用半年左右。他說當了盲人按摩師10年，他還是頭一次遇到這種困境，「唯有減少無必要的消費，如果這半年都沒有工開，可能要食『穀種』了」。

在次輪抗疫基金中，政府向自僱人士發放的一筆過支援金額7,500元，智順雖然受惠，但就大嘆資助的補償不大。早前有聲音要求政府設立失業援助金，惟政府多番表示，失業人士可領取綜援。智順失業近1個月，但他堅拒申請綜援，「一拎綜援就有好多限制，我還有手有腳，仲可以自力更生」。不想靠別人，唯有靠自己，智順說：「我覺得一技之長必有所長，始終都可以受用。可能之後去中醫、或者物理治療師診所當按摩師，總有出路。」

推預售券保障盲人按摩師收入

近月智順參加香港失明人協進會推出的「享明天」按摩劵計劃，以購票形式預售視障按摩師服務，讓按摩師先領取部分收入，待疫情過後再提供服務，保障他們收入來源。香港失明人協進會總幹事高碧姬稱，在疫情期間曾向100位會員了解就業情況，發現當中有約三成人從事按摩師工作，當中大部分人收入大減一半，故萌生起預售劵念頭。她指自按摩劵推出以來市面反應不俗，目前已售出幾百張按摩劵。

關注機構盼政府向殘疾人士提供職位

2013年的《香港殘疾人士貧窮情況報告》顯示，18至64歲殘疾人士的失業率為 6.7%。疫情下市道慘淡，政府早前宣布未來新增1萬個公務員及5000個實習生職位，高碧姬指殘疾人士就業機會一向偏低，現時經濟不景下，視障人士於未來日子將更難找到工作，卻未見政府有明顯支援殘疾人士。她建議政府在新增職位時，應多加考慮殘疾人士，「1萬個位當中有幾多是殘疾人士？他們在公開就業上已很難，有沒有措施令殘疾人士更易找工作？」

目前有部分社企如仁愛堂等有聘請視障按摩師，高碧姬認為，政府亦可考慮為社企提供資助，保障殘疾人士就業，「社企請得最多殘疾人士，如有即時的資助對他們來說是最好的」。

視障人士就業向來不易，現受到疫情影響更是雪上加霜，亟待社會各界施予援手。請即登入「01心意」捐款支持「香港失明人協進會」支援視障人士的行動，助他們渡過「疫境」寒冬。您的善款將全數落入「香港失明人協進會」，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。