工運鬥士陳錦康逝世一年　蕭倩文接班爭工殤紀念日：為工人討公道

工運鬥士、香港工業傷亡權益會總幹事陳錦康於去年5月逝世，他逝世前一個星期，正是4月28日國際工殤紀念日──紀念因工傷亡的工人。多年來，陳錦康一直向香港政府爭取將4月28日訂為工殤紀念日，政府的回應卻是：「工殤紀念日」定性過於負面。 工殤紀念日還未爭取成功，陳錦康便撒手人寰。新任總幹事蕭倩文接下棒，繼續為工人權益奮鬥。她上任工權會總幹事迎來第二年，大嘆在香港爭取工人權益，還是有漫漫長路。 攝影：黃舒慧

工運鬥士陳錦康逝世近一年，蕭倩文不時仍夢到陳，「間中做夢都會見到他，夢到我被他罵，說我現在做得不好」。（黃舒慧攝）

訪問這天，來到香港工業傷亡權益會（下稱：工權會）的辦公室，工權會現任總幹事蕭倩文坐着前任總幹事陳錦康從前的位置，她身後的書櫃上擺放了一張陳錦康開懷笑顏的照片，旁邊還有他最喜歡的飲品──一支啤酒、能量飲品，還有可樂，「從前他處理完個案，夜晚回到辦公室，就會飲罐啤酒歎吓」，蕭倩文笑說。

領袖離世一年 「間中做夢都會見到他」

工權會前任總幹事陳錦康投身工運30多年，終其一生為工友謀福祉，90年代逼使政府立法禁止手挖沉箱，保障工人健康，堪稱工運界鬥士。去年4月他因中風入院，至5月初不治，終年60歲。

工權會前任總幹事陳錦康投身工運30多年，終其一生為工友謀福祉。（資料圖片／林振華攝）

接着上馬總幹事一職的，是在工權會任職10年、今年37歲的蕭倩文。問蕭倩文，陳錦康離開已約一年，習慣了嗎？她倒抽一口氣，「他一直在我心裏面」。她還笑說，「間中做夢都會見到他，夢到我被他罵，說我現在做得不好，又夢見他說自己其實未走，只是躲起來醫病」。

是巧合還是注定，陳錦康去年5月初離世，距離4月28日的工傷紀念日只有一個星期。陳彌留之際，還在惦記4月28日，蕭倩文想起那段日子仍不禁淚目，「我知道他好緊張這天，那時我跟他說，4月28日的事情都做好了，不用擔心」。

繼承遺志 繼續爭取4.28紀念日

爭取立工殤紀念碑的過程橫跨兩代人。陳錦康離世後，蕭倩文及工權會上下繼承陳未了的心願──向政府爭取在每年4月28日成立「工殤紀念日」，並於當眼位置豎立「工殤紀念碑」。19年前，工權會已定在這天舉行集會遊行，向政府提出訴求。今年雖受疫情影響，集會活動仍風雨不改，改為網上進行。政府多年來卻認為紀念工殤一事「負面」，反過來將4月28日定為「世界工作安全健康日」，字裏行間全是「正面」信息。

到了今天，紀念碑還是紀念日仍全無蹤影。眼前的蕭倩文個子小小，說起工人權益，眼中卻激起一團火，說話鏗鏘有聲，「一個有承擔的政府，立紀念日尊重、悼念一班工人，為何會是負面的事？我一直都不明白為何不做？究竟對政府有什麼影響？」

爭取立工殤紀念碑的過程橫跨兩代人。（資料圖片／蔡正邦攝）

繁榮背後是血汗

2009年環球貿易廣場（ICC）建築工程期間，6名工人在升降機槽工作台急墮十層樓喪命；被英國報章稱為「現代世界七大奇蹟」之一的港珠澳大橋，有20名工人因修橋補路死亡。一幅幅香港繁華景象的背後，是一條條血淋淋的工人性命，「每個生命，因工而死已經值得紀念。這是一件莊嚴的事，一般人對先人表示尊敬都會立碑，對工人的尊重也同樣」，蕭倩文說。

工傷個案沒有因眾人的悲傷而停止，甚至馬不停蹄地向蕭倩文撲來。根據勞工處數據，由2014年起，香港每年約有35,000宗因工受傷個案；醫管局數字亦反映，香港每年有約200人因工死亡。工權會於1981年成立，為因工業意外傷亡的工人及其遺屬提供援助，每年收到約400宗工傷個案，約60多宗因工死亡的求助。

陳錦康（右）半生投入工運，幾乎每日均為工殤遺屬奔波。（資料圖片／呂凝敏攝）

罰則欠威嚇性 工傷個案仍不斷

工殤紀念日未有成功爭取、政府態度不瞅不睬，令蕭倩文更咬牙切齒的，還有眼前的勞工權益議題。工權會成立多年，前任總幹事陳錦康與工傷工人及家屬，過去聲嘶力竭向僱主追討公道及賠償，好不容易走出一條血路來。蕭倩文承認現時的僱主對工業意外的事後處理方法有改善，不過僱主仍未吸取「血的教訓」，「同一間公司，一年可以有幾宗相似的意外，就算賠幾多恩恤金都好，都換不回一條命」。

勞工處在2018年的數據顯示，過去十年間，僱主因違反職安健而令僱員致命的個案，事後平均罰款約9,045元，最高罰款僅25萬元，遠低於條例列明的最高罰款50萬元。多年來勞工界批評罰則過低，蕭倩文指，一個合理的罰則能警剔僱主須做足安全措施，亦能還工傷者家屬一個公道，「一個生命好無辜地犧牲了，好多時家屬並不是想要很多錢，而是想要個公道」。

已故工權會總幹事陳錦康在紅磡中電地盤三死意外後，積極要求禁止手挖隧道工序，指工友難以在事故中逃生。時至今日，中電停止所有手挖隧道工程。（資料圖片／梁融軒攝）

眼見工人被壓迫 「都會好灰」

蕭倩文10年前抱着一顆赤子之心加入工權會，見證有僱主改善對工傷的處理態度，也見證部分僱主無盡地剝削工人權益，「工傷病假期間，僱員理應可獲得工傷病假錢，但僱主可以有好多理由不給予工人病假錢」。蕭倩文說，她見過不少僱主在僱員受傷4、5個月後，便要求他們接受身體檢查，僱員還未康復，僱主便想藉故停止支付金額，「身體檢查的醫生是僱主或保險公司安排，而檢查後出來的結果，十次有九次都是停（病假）糧，醫生說不再適合支付，對工人好不公平」。到頭來，工人還是被人步步進迫，從這處逼去別處，一直處於食物鏈最底層，大魚一張口，他們無處可逃。

工權會能協助的空間有限，蕭倩文終日在工傷現場、醫院間遊走，見證悲歡離合、人情冷暖。有次她下班後到街市買菜，突然一通電話打來，通知她有工業意外，她便手提着一袋餸菜跑到醫院。訪問這天，她手邊還密密與熟悉的突發新聞記者聯絡，找一宗近日意外因工死亡的個案。

志鴻的爸爸多年前死於工業意外，母子二人在工權會內獲得支持繼續生活。他希望已故工權會總幹事陳錦康的遺志──設立工殤紀念碑能夠實現。（資料圖片／陳浩然攝）

曾想過退出 卻當上總幹事

蕭倩文數年前結婚，現育有一女。工作與死亡如此相近，她坦言，不是沒有想過離開工權會，「返到屋企會發脾氣，想逃避」。陳錦康突然離世，命運把她帶到現時的位置上，擔起大旗成為領導者。她才發現，工傷個案無法置之不理，「去年我上任總幹事後，有一日去到醫院現場陪伴家屬，太太知道她先生離世一刻， 崩潰大哭，我要抱住她。後來才知道她肚內還有個生命。那次深刻感受到我們的工作好重要，如果我沒有去，她自己一個人要怎麼面對？」

多年來，採訪突發新聞的記者與工權會經常聯繫，而陳錦康與工權會彷如劃上等號。（資料圖片／趙楚翹攝）

董事會：不用copy另一個陳錦康

陳錦康這位工運界標誌離世後，換來比他小兩輪生肖周期的蕭倩文。新面孔如何繼承陳錦康工運地位？「我早期也有壓力，在想如何接得住他的工作及光環？幸好董事會給予我鼓勵，跟我說不用copy另一個陳錦康，可以有自己風格。感激有人支持，給信心我走下去」。工權之路仍漫漫，工傷紀念日仍未爭取成功，但蕭倩文眼神始終堅定，「如果你覺得那件事是值得做，無論政府怎麼不理，我們都無辦法放低，一天未成功，都要堅持下去」。