屯門中學推音樂計劃　斥資助學生出碟　包尾男生作曲寫詞尋夢

4月的某個星期五，全港中學仍然停課。為了接受訪問，在屯門天主教中學就讀中五的君亮、依婷及一男，這天重回久違的校園。去年3人參加了校方舉辦的音樂計劃，準備錄製4首歌，由學校出資灌錄成唱片。 能獲校方賞識，他們卻不是品學兼優的高材生：君亮曾2次留級中三，他敢斷言，絕無老師認為他是「好學生」；而依婷及一男都說，到這一刻，仍然不曾想像自己膽敢站在舞台上表演、發熱發亮。一切從音樂開始，遇到音樂後，他們才遇上夢想，甚至發現最適合自己的棲身之所，不一定於書本或課室之中。 攝影：鄭子峰

去年7月，香港明愛新界西學校社會工作服務發起音樂計劃「暢出正能量」，找來屯門6間中學的學生，組成一隊共十多人的樂隊。依婷及君亮擔任隊長，君亮負責作曲、填詞，一男擔任結他手，還有鼓手及主音。經過半年排練，一眾學生準備於今年正式到錄音室錄製原創音樂大碟，並參加聯校才藝表演。

讀屯門天主教中學中五生君亮（中）、依婷（右）及一男（左），這天重回久違的校園。他們站在有蓋操場的一個角落唱歌、彈琴。依婷說，以往小息時經常這樣做，台下的師妹會雙眼發光地注視她。

屯門天主教中學有蓋操場的一個角落，架起了一個小舞台，上面擺放着一部直立式鋼琴，君亮坐在鋼琴前，手指飛快地敲打琴鍵，彈出自己的原創歌曲。音符在偌大的校園內迴盪，一男提着結他默默地伴奏，依婷則靠着琴邊開口唱歌，站在小舞台上，各人在閃閃發光。

由成績上游跌到深淵 失落自我價值

先讓時間倒回2年前，那時的君亮仍未懂如何造夢。小學時名列前茅，升上中學的首年，學習卻追不上進度，名次掉到中游。他曾想奮起再追，「我常常都想重新再來。老師每次開一個新章節，聽到一半卻統統變成鬼話，一次、兩次、三次都是這樣」。學習的過程像輪迴，他用盡力氣，卻從起點回到原點，結果不斷在漩渦裏打轉，最後被淹沒。

君亮小學時名列前茅，但升上中學後成績每年往下掉，中三那年更排至全級最後一名，結果他選擇整整2年不上學。

君亮的成績每年往下掉，中三那年排至達至最低的全級最後一名，其人生也隨名次掉到谷底。「最後我放棄了，完全不讀書，學也不上，考試也不出席」。幸而結交壞朋友而誤入歧途的故事，沒有在君亮身上發生，留在家中的日子，他如常在早上醒來，雙眼睜開了，在床上卻想不通上學是為了什麼。

這樣漫無目的的日子過了2年，他因課堂出席率不足而在中三留級2次，家人及老師都來催趕他上學，聽得厭煩了，他便起床出門在街上遊盪：「我怎樣也不回校。外出了，他們也奈我不何，難道他們跟着我嗎？」

忘帶課本被要求作歌 打開音樂大門

沒上學的日子裏，他常上網看影片，意外地認識作曲填詞；後來他被迫重新上學，歷史老師有意無意地在音樂路上推了他一把，「他知道我有寫歌的習慣，於是我每次忘記帶課本，他就要我作1首歌」。拜不帶課本所賜，至今他寫了超過20首歌，全部一手包辦作曲填詞。直至中五那年，學校社工周錦嫦偶然聽聞他作歌一事，腦袋「叮」一聲：「不如辦個音樂計劃，幫大家出碟？」本來生活已枯乾的君亮，仿佛倏然被點起一團火，雙眼發光。

常說麻雀出生後，要跌下來才懂飛。我跌過，不緊要，那便跌到懂飛為止。 君亮

沒上學的日子裏，君亮上網看影片，意外地認識作曲填詞，至今已創作約20首曲詞。

為了在學校時能隨時隨地記下靈感作歌出碟，君亮跑去問校長借用禮堂鋼琴，身邊的社工及老師形容他像換了個人。因留班2次、已19歲的君亮，談吐比同輩成熟穩重，回顧過去的經歷，他說得淡然卻又堅定，指不肯定是什麼令自己改變了，但此刻卻很清楚，別人對他的期望，不再是自己想像中的模樣，賦予的價值也不是成績表上的名次，「人人都有才能，不可以只用分數去定義一個人」。

憑藉音樂找到夢想

「音樂給了我自信心」。君亮說自己像麻雀，「常說麻雀出生後，要跌下來才懂飛。我跌過，不緊要，那便跌到懂飛為止」。這天是派發今個學年最後成績表的日子，他說自己考得不錯，「不過今日如果全部科目我都考得好差，我沒有所謂，現在是為了自己去讀」。

為了接受訪問，就讀屯門天主教中學中五級的君亮、依婷及一男，這天重回久違的校園，同時領取了成績表。君亮說自己考得不錯，「現在我做任何事都清楚是為了甚麼」。

問及音樂為何能吸引他，君亮也說不出個所以然，唯獨覺得音樂很神奇、微妙，「開心時聽upbeat的會好high；傷心時聽傷心的歌，情緒會一次過爆出來」。音樂於他而言，更像是生活風格，「如果耳機可以做到完全防水，我游水時都可以聽歌」，他笑着說。

從音樂中得到勇氣的，還不止君亮。依婷曾被小學同學取笑她在內地出生，受欺凌後常感自卑，如今站在台上唱歌，讓她找到自己價值；一男不擅言辭及社交，整個訪問中說了不超過10句話，在組團期間卻經常相約團友外出郊遊，有了社交生活。

君亮曾2次留級中三，他敢斷言絕無老師認為他是「好學生」，而依婷及一男都不曾想像自己膽敢站在舞台上表演。

社工：年青人價值不限於成績

曾在屯門天主教中學擔任駐校社工的周錦嫦，從事家庭輔導工作接近廿年，近數年進入學校當社工，學校每年有才藝表演，讓學生在屯門大會堂一展所長。她於去年7月向學校新任校長提出為學生製作原創音樂大碟計劃，實踐學生創作的意念，坦言能在學校發起這類的才藝活動仍是少數，「當然要學校都配合，再來是，worker也要有夢想，令學生也跟着一起有夢」。剛巧學校新校長亦上任不久，也願意嘗新，計劃隨之順利展開。

香港是一個賺錢為要，讀書為重的社會。用成績去計算他們的價值，青年人的心靈會變得脆弱。我們提供舞台讓他們展現自己的才能，那種才能不是我可以給予他價值的。 周錦嫦

曾在屯門天主教中學擔任駐校社工的周錦嫦（左），現時調任高級督導主任，縱然已離校，訪問當天她仍特地回來，還笑言君亮當年是社工室常客。

在校內舉辦才藝表演、音樂計劃等多元化活動，全因周錦嫦相信，人有獨一無二的才能，人的價值遠遠不止於成績表上的名次，「有學生懂得唱粵曲、表演魔術，這些也可以是才藝」。她指「香港是一個賺錢為要，讀書為重的社會。用成績去計算人他們的價值，青年人的心靈會變得脆弱。我們提供舞台讓他們展現自己的才能，那種才能不是我可以給予價值的」。

「年青人沒有目標，別人要他們用功讀書，萬一他們跟不上，那種挫敗感就會循環不息。而我相信世界上是有可能的，人有價值，而舞台要我們給予他們去發揮」，周錦嫦道。

無論是君亮、一男或依婷也好，都坦言自己有個明星夢，想在台上發光。

無論是君亮、一男或依婷也好，都坦言自己有個明星夢，想在台上發光。來年考DSE，3人喜孜孜地討論將來大學想唸的科目，他們對未來有許多想像。君亮曾寫下歌曲《Alive》，他最喜歡當中一句歌詞──「A place that i belong a perfect place for me.」君亮解釋：「人生猶如大舞台，一齣話劇內每個人都有不同角色。希望我們找到一個屬於自己的地方，最適合的地方」。