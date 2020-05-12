疫情下社交生活幾近中斷、社會服務停止，因應抗疫留家的時間增加，有相處問題的家庭在長期「困獸鬥」的情況下，除了虐兒，虐老問題亦慢慢浮現。本身患有糖尿病的中年漢，近日因無法前往覆診，擔憂病情而壓力倍增，負面情緒不斷累積，最終因瑣事與八旬父母爭執，更動手打傷兩老。 有研究虐老問題的學者稱，疫情導致虐老的因素齊集，包括因長期留家出現磨擦、因失業出現經濟壓力、以及因社會服務停止，增加照顧者壓力等，擔憂虐老情況已在社區出現。有機構錄得疫情期間懷疑虐老個案比去年同期增加1倍，而部分個案涉及子女更是首次動手虐待父母。

疫情下社交生活幾近停擺、社會服務停止，加上留家時間增加，有相處問題的家庭在長期「困獸鬥」的情況下，除了虐兒，虐老問題亦慢慢浮現。（示意圖，圖中人物非事主／鄧詠中攝）

長者安居協會社區關顧服務主任陳觀照稱，協會今年2月至4月接收到的懷疑虐老個案較去年同期增加了逾1倍，當中部分個案涉及暴力行為。大部分的求助個案居住在狹窄的公屋單位，留家工作的子女與父母有密切接觸，各人的生活模式有異，從而出現衝突矛盾。

虐老個案比去年同期倍增

陳觀照稱，社會服務如陪診、覆診等，都因疫情而停止，有關服務使用者承受的壓力上升，出現負面情緒，變相增加虐老機會。有社工分享求助個案，有患糖尿病的中年男子，因最近醫院非緊急服務停止而感到擔憂，從而與同住八旬父母出現爭執，最後更首次動手打他們，導致兩老受傷，需召喚救護車到場。

社工亦在求助個案中亦發現，疫情下巿民減少外出，有三代同堂的家庭，父母與祖父母間會就小朋友的教育及娛樂活動問題出現分歧，從而發生爭執，甚至爆發暴力事件。

「一旦首次動手打佢，之後好容易再動手。」 應用社會科學系副教授甄秋慧博士

長者安居協會社區關顧服務主任陳觀照稱，協會今年2月至4月接收到的懷疑虐老個案，較去年同期增加了逾1倍。（彭愷欣攝）

「困獸鬥」生活 無空間緩衝怒火

應用社會科學系副教授甄秋慧博士一直有研究虐老問題，她稱疫情期間子女與父母多了時間在家，由於各人生活習慣及模式不同，相處中便會出現磨擦；加上留家的子女或因工作及失業問題，致收入減少令他們出現壓力，從而有負面情緒，當與父母發生爭執時，便容易將情緒發洩在他們身上，嚴重的更會出現暴力行為。

另外，本港家庭環境狹窄，疫情下的「困獸鬥」生活，沒有空間讓人緩衝怒火，令爭執一旦出現便難以控制，甄博士認為，現時社會支援服務的停止，令社工或專業人士未能即時介入家庭糾紛中，長者受虐風險會增加。甄博士認為，面對虐老問題，「防」最重要，「一旦首次動手打佢，之後好容易再動手，打開繼續打，慣咗有情緒就發洩」，建議當子女發現有情緒時，應找人傾訴，以及盡早找社工介入。