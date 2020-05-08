近日疫情漸見緩和，但由此帶來的影響卻陸續浮現，令港人仍未能喘息。除了一眾「打工仔女」憂慮的裁員潮、開工不足情況再現，學童停課多月，亦令不少家長面對極大的照顧和教導壓力，基層家長更因長時間與子女在狹小的家中「困獸鬥」，導致雙方情緒和關係變得繃緊。另一邊廂，醫院自疫症爆發以來實施嚴謹的防疫措施，家屬無法探病，亦令留院病童的抗病路變得枯燥和孤單。 眼見基層兒童和病童的苦況，為減輕他們在「疫境」中的不安，香港有慈善團體先後推出贈送益智玩具，以及製作網上音樂及遊戲治療短片的項目，盼能透過兒童喜愛的遊戲、音樂和玩耍，為他們提供心霊慰藉，與他們「童心」抗疫。

從益智遊戲中學習 重拾愉快親子時光

之前啲細路日日都爭電腦、爭電話，又成日掛住打機，真係好激心！好彩姑娘（社工）送咗積木、顏色筆畀佢哋，𠵱家可以一齊玩，唔使再爭！ 阿珍，基層婦女

育有一子兩女的阿珍為全職媽媽，負責照顧一家五口的起居飲食，生活開支則依靠任職地盤散工的丈夫每月約兩萬元的收入，雖不富足，但一家尚算樂也融融。然而，受疫情影響，丈夫自二月開始面臨開工不足的情況，收入大減至不足一萬元，經濟壓力之大更令家庭關係變得緊張，「好擔心，淨係交租都成5千蚊... 3個細路仲要成日打架，夜晚又打機打到3、4點，話極都唔聽，真係好激心、好大壓力！」

阿珍表示，停課期間，3名子女長期困在狹小的家中，彼此都欠缺活動空間，經常因瑣事而爭執。再加上，就讀中、小學的長女和次子需定時網上學習，但家中只有一部電腦，以致兩人常因爭用電腦而吵架，令阿珍更感頭痛。幸其後她向浸信會愛羣社會服務處（下稱：愛羣）的「童心飯堂」求助，社工了解其情況後，向三姊弟贈送積木、顏色筆、畫紙等，讓小朋友能一同畫畫、砌積木之餘，亦為阿珍及其丈夫帶來愉快的親子時光，暫忘疫症所帶來的經濟壓力，「啲細路都好開心，個女試過同爸爸砌積木砌到好高都唔冧，興奮到攬住爸爸嚟錫。」

停課多時，基層兒童長期困在狹小家中，不但容易與父母、兄弟姊妹產生衝突，更令其情緒變得負面。有見及此，浸信會愛羣社會服務處向旗下「童心飯堂」的受惠家庭贈送益智玩具，盼能為他們送上歡樂。（由機構提供）

向基層兒童送上益智玩具

停課期間，好多基層小朋友都好悶，有啲屋企連上網、電視都冇。我哋希望透過送贈益智玩具，等佢哋可以同爸爸媽媽邊玩邊學習，改善親子關係。 李潔露，浸信會愛羣社會服務處培訓及就業服務服務總監

阿珍的情況並非個別例子，浸信會愛羣社會服務處培訓及就業服務服務總監李潔露（Carol）表示，疫情初期，該會在上門派發口罩等防疫物資予基層家庭時，發現不少家長都為照顧子女而感到極大壓力，「基層家長平時忙於工作，較少時間管教小朋友，再加上唔熟悉網絡世界，好驚仔女掛住打機。而積木、紙牌遊戲就可以全家一齊玩，親子樂之餘，更可提升小朋友嘅專注力。」

目前，「童心飯堂 -- 「疫」境送暖，讓基層孩子在家有玩具」計劃已向約120名基層兒童贈送益智玩具，惟計劃並無政府資助，需公眾支持才能達成讓200名兒童受惠的目標，盼能得到您的捐助，讓更多基層家庭在玩樂中暫忘疫症憂愁，重現笑容！

Carol（左）表示，機構收到公眾的善款後，會按每個家庭的需要，為小朋友揀選合適的益智玩具，盼能讓他們從遊戲中學習之餘，亦為基層家庭帶來愉快的親子時光。（由機構提供）

網上互動短片 助病童解悶解憂

疫症期間，病童好少機會接觸外界，我哋想透過音樂同遊戲短片，將希望、快樂帶畀佢哋！ 甘浩賢，願望成真基金行政經理

重病兒童是另一受疫情影響，導致生活失去色彩的社群。服務病童多年的願望成真基金行政經理甘浩賢（Madeline）表示，該機構所接觸的病童大多患有癌症及其他影響其免疫力的疾病，即使他們能回家休養，疫情期間，父母都不會允許外出，以免他們受到感染。而留院病童的情況更甚，受醫院嚴謹的防疫措施所影響，親友難以探望，更枉論接觸平常與他們做手工、唱遊的「哥哥姐姐」，「我哋用視像會議同佢哋傾計，個個都話好悶，促使我哋去諗喺無法見面嘅時刻，點樣可以令佢哋感受到社會對佢哋嘅關心。」

由於願望成真基金自去年起已與醫院合作，為留院病童提供音樂、手工、園藝等工作坊，盼為其抗病路上帶來一點歡樂和支持，因此，Madeline及其團隊便想到以短片方式，將這些工作坊搬到線上，讓更多病童在疫症期間能透過網上收看。為加強互動元素，願望成真基金更經醫院派發手工包，讓病童可跟著短片一起製作手工，舒展身心之餘，亦為他們解悶解憂。目前，機構已完成拍攝首集網上音樂及遊戲治療的工作，短片預計於5月內首播，而其餘5集的拍攝工作仍在進行中，盼得到您的捐助，讓計劃得以順利完成。

疫症期間，醫院禁止探訪，令病童無法透過參與音樂、手工等工作坊解悶，故願望成真基金把工作坊內容從線下搬到線上，讓留院和在家休養的病童都能收看，並透過音樂和遊戲暫忘抗病之苦。（由機構提供）

請即登入「01心意」支持浸信會愛羣社會服務處和願望成真基金分別支援基層兒童和病童的工作，與他們「童心」抗疫。您的善款將直接落入兩間慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

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