新冠肺炎│展覽疫市停擺　11年經驗電工轉做地產：唔可以再零收入

香港作為亞洲展覽之都，各類展覽全年無休，每年3至4月更是展覽業界旺季，無論展覽場館還是從業員都十分搶手。惟今年旺季卻因新冠肺炎疫情而跌落谷底，展覽場地亞洲國際博覽館更一度改裝成檢測中心。展覽界在疫巿寒冬下復工無期，從業員在零收入壓力下，只能暫時轉行求一線生機。 「政府冇諗過喺博覽館做嘢班人去咗邊。」自稱是「沉默的電匠」的阿匠，今年32歲，任展覽業電工師傅11年。今年初自疫情爆發後，展覽活動紛紛叫停，業界停擺，他亦陷入前所未有的困境。阿匠質疑政府從抗疫基金中撥出10.2億元資助會議展覽業，只惠及展覽主辦機構，卻忽視受疫情影響的業內小公司及散工。他認為展覽業工人曾為業界出力，如今卻像被社會遺棄。面對眼前困局，阿匠換上簇新西裝到地產舖工作，「真係冇辦法再零收入」，惟他卻遇上另一難題──考牌試延期，他不禁慨嘆：「好似望唔到起點咁。」 攝影：黃舒慧

阿匠本職電工，自上月起，他每天均會在大圍一地產公司上班。（黃舒慧攝）

電工投身展覽界11年 因疫情轉行賣樓

阿匠本職是電工，如非疫情影響，這時候他理應忙於在亞洲國際博覽館埋首駁電，為一場又一場展覽活動趕工，身上的便服完全是為了方便工作而選穿；如今他換上簇新西裝，陪客人與地產公司前輩到處「睇樓」。不過，對阿匠而言，轉行最難的不是穿上恤衫、西褲，而是要放下11年的電工實戰經驗。阿匠自畢業後便投身展覽業界，從書展、食品展、服裝展、化妝展到玩具展，阿匠與電工同事踏遍香港大大小小展覽，「你數得出嘅都做過」，阿匠說。

阿匠原與西裝、辦公室絕緣，卻在人生第32年穿起第一套西裝。上司說上班最好拿手提包、iPad，讓客人專業感覺，他都一一仿傚。（黃舒慧攝）

這些年來，阿匠拿着圖則熟練地應對不同場地與活動負責人，亞博館展館雖然佔地極廣，但他早已練成能快速尋找場地的技能；港鐵站商場職員習慣檢查每一個插電位與電工牌照，他又會加倍留神，好讓雙方都能迅速完成工作。每當大型展覽人手不足，阿匠亦能靠累積的人脈，向場內展覽公司師傅「借人」，以便在死線前完成任務。阿匠憑藉經驗與勞力，每年3、4月旺季均會超時工作120小時。每個本地大展覽背後，都是由無數個「阿匠」連夜支撐起來。

香港常被譽為亞洲展覽業中心，繁華興盛背後是由無名無姓的從業員撐起行頭。（黃舒慧攝）

情況遠差於SARS

然而，今年旺季撞上疫情，本地展覽已因限聚令復市無期，另上半年多個國際展覽亦已煞停，「社會運動都未去到年頭咁靜」。阿匠指，往年同期最少有6個展覽，惟自1月起，每月只有1宗生意，其月入亦由旺季薪金連OT補水每月2.5萬至2.8萬元，大跌九成五，至3月僅得少於2,000元的收入。他指，目前客人即使有場地，亦不敢落實展覽細節。

如非疫情影響，阿匠這時候理應忙於在亞洲國際博覽館埋首駁電。（黃舒慧攝）

早於疫情之初，阿匠曾向行內「師兄」打聽2003年SARS的情況，以作最壞打算。前輩們憶述當年捱了約2、3個月，生意便逐漸恢復。由於展覽業界多聘散工，電工散工早已習慣積穀防飢，每年7、8月淡季或要靠積蓄度日，又或是以電工技術兼任裝修工人。阿匠本打算順着疫情，靠積蓄撐過低潮，惟是次疫情影響之大，已遠超整個業界的想像。

個半月前，阿匠決心轉行轉投地產業界，底薪雖比電工淡季收入減半，但至少較零收入好。（黃舒慧攝）

政府冇諗過博覽館做嘢班人，𠵱家去咗邊。 展覽電工 阿匠

質疑抗疫基金忽視小公司及散工

展覽界停擺逾月，展場之一的亞洲國際博覽館更一度改裝成檢測中心。政府雖然從抗疫基金撥出10.2億元支援會議及展覽業，資助企業參加貿發局展覽和主要會議，以及資助主辦機構日後於會展及和亞博館舉辦展覽及國際會議。然而阿匠批評：「政府冇諗過博覽館做嘢班人，𠵱家去咗邊。」又質疑相關措施只惠及展覽主辦機構，忽視受疫情影響的業內小公司及散工。

䘙生署在3月20於亞洲國際博覽館設立檢測中心，以作旅客的新型冠狀病毒測試。（資料圖片 / 余俊亮攝）

阿匠形容，香港展覽業以「捱得」和「快靚正」而聞名，同工於晚上7時收場，凌晨3時就能完成拆燈、收傢俬等工序，順利把展覽館還原。他認為同業的努力，造就香港躋身世界博覽龍頭，「啲官一定有入過展覽，但永遠唔知背後啲人做過啲咩」。他慨嘆，即使市民會逛食品展，亦不會留意他們的存在，「好似被社會遺棄」。

阿匠慨嘆，「啲官一定有入過展覽，但永遠唔知背後啲人做過啲咩」。（黃舒慧攝）

同工轉任地盤、售貨員

阿匠身邊的電工朋友紛紛轉行自救，有人改當售貨員，亦有人轉職地盤。對於轉行，阿匠坦言掙扎良久，「真係冇辦法再零收入」。個半月前，他終決心轉行，穿起人生第一套西裝，轉投地產業界，底薪雖比電工淡季收入減半，但至少較零收入好。

阿匠從零開始，居於大圍的他選擇在熟悉的社區就業。（黃舒慧攝）

轉行又遇地產試延期

阿匠從零開始，居於大圍的他選擇在熟悉的社區就業。目前，他一邊隨地產師兄陪客人看樓盤，一邊替業主為各種租盤、賣盤拍照。原來自疫情爆發後，不少業主不欲買家上門看盤，要求地產從業員以圖片示客，阿匠遂替公司為樓盤拍照。他本打算應考5月的地產營業員牌照試，豈料地產代理監管局因應疫情宣布需大減試場座位數目，後來更取消原定於5月5日舉行營業員資格考試，「好似望唔到起點咁」，他說。

「好似望唔到起點咁」，阿匠說。（黃舒慧攝）

被問到疫情緩和後，阿匠會否重操故業？他說，「會，一定會，到時諗住兩邊走」，阿匠心裏從不打算放棄在展覽業累積了的11年經驗。